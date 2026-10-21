Evet/Hayır Testine Göre İlişkide Ne Kadar Zor Birisin?
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İlişkilerde hepimizin kendine göre beklentileri, hassasiyetleri ve vazgeçemediği kuralları var. Peki, sen bir ilişkide gerçekten anlaşılması zor biri misin, yoksa yalnızca doğru kişiden doğru davranışları mı bekliyorsun? B
1. Sevgilin mesajına geç cevap verdiğinde kafanda türlü senaryolar kurar mısın?
2. Bir tartışmada haklı olduğunu düşünüyorsan özür dilemekte zorlanır mısın?
3. Sevgilinin senden habersiz plan yapması seni rahatsız eder mi?
4. Bir sorun yaşadığında neye üzüldüğünü açıkça söylemek yerine sevgilinin anlamasını bekler misin?
5. Sevgilinin geçmiş ilişkilerini merak edip kendini eski sevgilileriyle kıyaslar mısın?
6. Tartışma sırasında daha önce kapanmış konuları yeniden gündeme getirir misin?
7. Sevgilin arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediğinde kendini ikinci plana atılmış hisseder misin?
8. Bir şey seni rahatsız ettiğinde hemen konuşmak yerine içine atıp zamanla büyütür müsün?
9. Sevgilinin sana olan ilgisinin azaldığını düşündüğünde ondan daha fazla ilgi görmek için tavır yapar mısın?
10. İlişkide kendi istediğin olsun diye bazen gereğinden fazla ısrarcı olur musun?
İlişkinin Zorlayıcı Karakteri Sensin!
İlişkide Rahatlığınla Öne Çıkıyorsun!
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