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Evet/Hayır Testine Göre İlişkide Ne Kadar Zor Birisin?

Evet/Hayır Testine Göre İlişkide Ne Kadar Zor Birisin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
21.10.2026 - 18:01
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İlişkilerde hepimizin kendine göre beklentileri, hassasiyetleri ve vazgeçemediği kuralları var. Peki, sen bir ilişkide gerçekten anlaşılması zor biri misin, yoksa yalnızca doğru kişiden doğru davranışları mı bekliyorsun? B

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1. Sevgilin mesajına geç cevap verdiğinde kafanda türlü senaryolar kurar mısın?

2. Bir tartışmada haklı olduğunu düşünüyorsan özür dilemekte zorlanır mısın?

3. Sevgilinin senden habersiz plan yapması seni rahatsız eder mi?

4. Bir sorun yaşadığında neye üzüldüğünü açıkça söylemek yerine sevgilinin anlamasını bekler misin?

5. Sevgilinin geçmiş ilişkilerini merak edip kendini eski sevgilileriyle kıyaslar mısın?

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6. Tartışma sırasında daha önce kapanmış konuları yeniden gündeme getirir misin?

7. Sevgilin arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediğinde kendini ikinci plana atılmış hisseder misin?

8. Bir şey seni rahatsız ettiğinde hemen konuşmak yerine içine atıp zamanla büyütür müsün?

9. Sevgilinin sana olan ilgisinin azaldığını düşündüğünde ondan daha fazla ilgi görmek için tavır yapar mısın?

10. İlişkide kendi istediğin olsun diye bazen gereğinden fazla ısrarcı olur musun?

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İlişkinin Zorlayıcı Karakteri Sensin!

İlişkide duygularını yoğun yaşayan, ayrıntıları kolay kolay gözden kaçırmayan ve karşısındaki insandan belirli beklentileri olan biri olabilirsin. Sevdiğinde gerçekten önem veriyorsun ve ilişkinin yolunda gitmesini istiyorsun. Ancak bazen bu isteğin, farkında olmadan ilişkinin üzerinde baskı oluşturabiliyor. Mesajlara geç cevap verilmesi, planların değişmesi veya beklediğin ilginin gösterilmemesi senin için sıradan bir olay olmaktan çıkıp uzun uzun düşündüğün bir meseleye dönüşebiliyor. Senin için ilişkide güven duymak çok önemli. Karşındaki kişinin seni sevdiğini bilmek kadar bunu davranışlarında da görmek istiyorsun. Bir şeyler yolunda gitmediğinde nedenini anlamaya çalışıyor, bazen de belirsizliğe dayanmakta zorlanıyorsun. Bu nedenle sevgilinin davranışlarını fazla yorumlayabilir, henüz konuşulmamış sorunları zihninde büyütebilirsin. Üstelik bir konuda kırıldığında bunu doğrudan anlatmak yerine karşı tarafın kendiliğinden fark etmesini bekliyorsan, aranızdaki iletişim daha da karmaşık hale gelebilir.

İlişkide Rahatlığınla Öne Çıkıyorsun!

Sen ilişkide her ayrıntıyı sorun haline getirmeyen, karşısındaki kişiye güvenmeye ve olaylara sakin yaklaşmaya çalışan biri olabilirsin. Mesajlara geç cevap verilmesi, planların değişmesi veya zaman zaman yalnız kalma ihtiyacı duyulması gibi durumları hemen kişisel algılamıyor olman mümkün. Herkesin kendi hayatı olduğunu kabul ediyor ve ilişkinin iki insanın özgürlüklerini tamamen ortadan kaldırmaması gerektiğini düşünüyorsun. Senin için sevgi, sürekli birbirini kontrol etmekten veya her an iletişim halinde olmaktan ibaret değil. Birlikte olduğun kişiyle aranda güven varsa, kendi işlerine odaklanmak ve ona da alan tanımak konusunda daha rahat davranabiliyorsun. Tartışmalar sırasında da olayları büyütmek yerine çözüm bulmayı tercih edebilir, bir sorun yaşandığında bunun ilişkinin tamamını tanımlamadığını hatırlayabilirsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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