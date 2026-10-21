Evet/Hayır Testine Göre İlişkide Ne Kadar Zor Birisin?

İlişkide duygularını yoğun yaşayan, ayrıntıları kolay kolay gözden kaçırmayan ve karşısındaki insandan belirli beklentileri olan biri olabilirsin. Sevdiğinde gerçekten önem veriyorsun ve ilişkinin yolunda gitmesini istiyorsun. Ancak bazen bu isteğin, farkında olmadan ilişkinin üzerinde baskı oluşturabiliyor. Mesajlara geç cevap verilmesi, planların değişmesi veya beklediğin ilginin gösterilmemesi senin için sıradan bir olay olmaktan çıkıp uzun uzun düşündüğün bir meseleye dönüşebiliyor. Senin için ilişkide güven duymak çok önemli. Karşındaki kişinin seni sevdiğini bilmek kadar bunu davranışlarında da görmek istiyorsun. Bir şeyler yolunda gitmediğinde nedenini anlamaya çalışıyor, bazen de belirsizliğe dayanmakta zorlanıyorsun. Bu nedenle sevgilinin davranışlarını fazla yorumlayabilir, henüz konuşulmamış sorunları zihninde büyütebilirsin. Üstelik bir konuda kırıldığında bunu doğrudan anlatmak yerine karşı tarafın kendiliğinden fark etmesini bekliyorsan, aranızdaki iletişim daha da karmaşık hale gelebilir.