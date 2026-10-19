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İlişki Testi: Bağlanınca Neyi Abartıyorsun?

İlişki Testi: Bağlanınca Neyi Abartıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
19.10.2026 - 22:01
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Birinden hoşlanmaya başladığında her şey ne kadar da güzel, değil mi? Mesajlar daha anlamlı, buluşmalar daha heyecanlı, küçücük detaylar bile daha önemli hale geliyor. Peki, iş bağlanmaya gelince senin dozunu kaçırdığın şey ne oluyor?

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Hoşlandığın kişi mesajına uzun süre cevap vermediğinde ne yaparsın?

3. Sevgilin sana bugün biraz daha mesafeli davrandığında aklından ne geçer?

3. Sevgilin sana bugün biraz daha mesafeli davrandığında aklından ne geçer?

4. Yeni bir ilişkiye başladığında geleceği ne kadar düşünürsün?

4. Yeni bir ilişkiye başladığında geleceği ne kadar düşünürsün?

5. Sevgilin arkadaşlarıyla bir plan yaptığında nasıl hissedersin?

5. Sevgilin arkadaşlarıyla bir plan yaptığında nasıl hissedersin?
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6. Tartışma yaşadığınızda senin için en zor olan şey nedir?

7. Sevgilin sana beklediğinden daha az ilgi gösterdiğinde ne yaparsın?

8. Sevdiğin kişiyle ilgili küçük bir ayrıntıyı ne kadar önemserdin?

9. Sevgilin bir gün boyunca seninle pek konuşmadığında akşamın nasıl geçer?

10. İlişkide kendinden ödün vermen gerektiğinde nasıl davranırsın?

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İlgi ve Onay Beklemeyi Abartıyorsun

İlgi ve Onay Beklemeyi Abartıyorsun

Senin için bir ilişkide sevildiğini hissetmek çok önemli. Mesajlar, güzel sözler, küçük sürprizler ve gün içinde gelen beklenmedik bir arama sana kendini özel hissettirebilir. Sevdiğin kişi ilgisini gösterdiğinde mutlu olursun, ancak bu ilgi azaldığında ruh halin de kolayca değişebilir. Bazen her şey yolundayken bile daha fazla ilgiye ihtiyaç duyabilirsin. Buradaki mesele sevilmek istemen değil, kendini iyi hissetmek için bu sevginin sürekli kanıtlanmasına ihtiyaç duyman olabilir. Sevgilin bir süre meşgul olduğunda bunu hemen ilgisizlik olarak yorumlayabilir, normal bir iletişim boşluğuna gereğinden fazla anlam yükleyebilirsin. Böyle zamanlarda kendi kendine sorular sormaya başlayabilir ve karşı tarafın davranışlarını olduğundan daha büyük bir mesele haline getirebilirsin.

Her Şeyi Fazla Analiz Ediyorsun

Her Şeyi Fazla Analiz Ediyorsun

Senin ilişki konusundaki aşırılığın, ayrıntılara gereğinden fazla anlam yüklemek olabilir. Bir mesajdaki noktalama işareti, ses tonundaki küçük bir değişiklik veya daha önce söylediği bir cümle zihninde uzun süre yer edebilir. Bir şeyin neden yaşandığını anlamadan rahat edemeyebilir, bazen tek bir davranış üzerinden pek çok ihtimal üretebilirsin. Aslında bu özelliğinin olumlu bir tarafı da var. İnsanların davranışlarını gözlemlemeyi, ayrıntıları fark etmeyi ve ilişkilerde olup biteni anlamayı önemsiyorsun. Karşındaki kişinin söyledikleriyle yaptıkları arasındaki farkları görebilmen, gerektiğinde önemli ipuçlarını yakalamanı sağlayabilir. Ancak her ayrıntıyı çözülmesi gereken bir bilmeceye dönüştürdüğünde bu özellik yorucu hale gelebilir.

Geleceği ve Kontrolü Abartıyorsun

Sen birine bağlandığında ilişkinin nereye gittiğini bilmek istiyorsun. Belirsizlik sana huzursuzluk verebilir. Birlikte geçirilen güzel zamanların devam edip etmeyeceğini, karşı tarafın seninle aynı şeyleri isteyip istemediğini ve ilişkinin ne zaman daha ciddi bir noktaya geleceğini düşünmeye yatkın olabilirsin. Bu nedenle henüz yaşanmamış olayları bugünden planlayabilir, ilişkinin geleceğine dair netlik ararken mevcut anın keyfini kaçırabilirsin. Bazen her şey yolunda olsa bile bir sonraki aşamayı düşünmekten kendini alamayabilirsin. İlişkinin geleceği hakkında konuşmak istemen doğaldır; ancak her sorunun hemen cevaplanması mümkün olmayabilir.

Kendinden Ödün Vermeyi Abartıyorsun

Sen sevdiğinde karşı tarafın mutluluğunu önemseyen, destek olmayı seven ve ilişki için emek vermekten kaçınmayan biri olabilirsin. Sevdiğin kişinin bir sorunu olduğunda yanında bulunmak, onun isteklerini dikkate almak ve aranızdaki huzuru korumak senin için değerlidir. Ancak bazen bütün bunları yaparken kendi ihtiyaçlarını geri plana atabilirsin. Bir tartışma yaşandığında sırf konu kapansın diye haklı olduğun bir noktadan vazgeçebilir, sevgilin üzülmesin diye istemediğin planlara katılabilir veya onun mutluluğu için kendi zamanından sürekli ödün verebilirsin. Bunu her zaman fark etmeyebilirsin. Çünkü senin gözünde sevgi, fedakarlık yapmak ve karşı tarafı düşünmekle yakından bağlantılıdır.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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