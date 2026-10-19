İlişki Testi: Bağlanınca Neyi Abartıyorsun?

Senin için bir ilişkide sevildiğini hissetmek çok önemli. Mesajlar, güzel sözler, küçük sürprizler ve gün içinde gelen beklenmedik bir arama sana kendini özel hissettirebilir. Sevdiğin kişi ilgisini gösterdiğinde mutlu olursun, ancak bu ilgi azaldığında ruh halin de kolayca değişebilir. Bazen her şey yolundayken bile daha fazla ilgiye ihtiyaç duyabilirsin. Buradaki mesele sevilmek istemen değil, kendini iyi hissetmek için bu sevginin sürekli kanıtlanmasına ihtiyaç duyman olabilir. Sevgilin bir süre meşgul olduğunda bunu hemen ilgisizlik olarak yorumlayabilir, normal bir iletişim boşluğuna gereğinden fazla anlam yükleyebilirsin. Böyle zamanlarda kendi kendine sorular sormaya başlayabilir ve karşı tarafın davranışlarını olduğundan daha büyük bir mesele haline getirebilirsin.