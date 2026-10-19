İlişki Testi: Bağlanınca Neyi Abartıyorsun?
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Birinden hoşlanmaya başladığında her şey ne kadar da güzel, değil mi? Mesajlar daha anlamlı, buluşmalar daha heyecanlı, küçücük detaylar bile daha önemli hale geliyor. Peki, iş bağlanmaya gelince senin dozunu kaçırdığın şey ne oluyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Hoşlandığın kişi mesajına uzun süre cevap vermediğinde ne yaparsın?
3. Sevgilin sana bugün biraz daha mesafeli davrandığında aklından ne geçer?
4. Yeni bir ilişkiye başladığında geleceği ne kadar düşünürsün?
5. Sevgilin arkadaşlarıyla bir plan yaptığında nasıl hissedersin?
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6. Tartışma yaşadığınızda senin için en zor olan şey nedir?
7. Sevgilin sana beklediğinden daha az ilgi gösterdiğinde ne yaparsın?
8. Sevdiğin kişiyle ilgili küçük bir ayrıntıyı ne kadar önemserdin?
9. Sevgilin bir gün boyunca seninle pek konuşmadığında akşamın nasıl geçer?
10. İlişkide kendinden ödün vermen gerektiğinde nasıl davranırsın?
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İlgi ve Onay Beklemeyi Abartıyorsun
Her Şeyi Fazla Analiz Ediyorsun
Geleceği ve Kontrolü Abartıyorsun
Kendinden Ödün Vermeyi Abartıyorsun
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