Bir Maske Seç, İnsanlardan Sakladığın Yönünü Bulalım!
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Hepimizin insanlara gösterdiği bir yüzü ve yalnızca kendimize sakladığımız bir tarafı var. Bazen güçlü görünmek için kırılganlığımızı gizliyoruz, bazen de kimsenin bizi tam anlamıyla tanıyamamasını tercih ediyoruz. Peki, senin insanların görmesini istemediğin yönün ne?
Seç bakalım!
Kırılganlığını Saklayan Birisin
Her Şeyi Kontrol Etmek İstiyorsun
Takdir Edilme İhtiyacını Gizliyorsun
Üzgünken Bile Mutlu Görünüyorsun
Gerçek Düşüncelerini Kendine Saklıyorsun
Geçmişte Yaşadıklarının İzlerini Saklıyorsun
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