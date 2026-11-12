1997'nin Üzerinden Neredeyse 30 Yıl Geçti: O Yıl Çıkan ve Hâlâ Dilimizden Düşmeyen 15 Şarkı

Kızımız Olacaktı, İzel'in 5 Haziran 1997'de Raks Müzik'ten çıkan Emanet albümünün son parçası. Şarkı için klip de çekildi. Emanet, Mustafa Sandal'ın müzik yönetmeni olarak çalıştığı ilk albümdü. İzel, Ercan Saatçi ve Aykut Gürel yerine Sandal'la çalışmayı seçti, albümün açılış parçası Emanet'i de onunla düet olarak okudu.

İzel, Hürriyet'e verdiği röportajda Kızımız Olacaktı'yı kasete hep ağlayarak söylediğini anlatıyor. Ona göre şarkı, bir ayrılığın ardından geride kalan evlilik ve çocuk hayalini konu alıyor.

İzel 1987'de Maksim Gazinosu'nda kemençe çalarak sahneye çıktı. 1991'de Reyhan Karaca ve Can Uğurluer'le Türkiye'yi Eurovision'da temsil etti, İki Dakika şarkısıyla 12. oldu. İlk solo albümü Adak 1995'te çıkmıştı.

İzel - Kızımız Olacaktı