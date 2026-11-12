1997'nin Üzerinden Neredeyse 30 Yıl Geçti: O Yıl Çıkan ve Hâlâ Dilimizden Düşmeyen 15 Şarkı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2026 bitmek üzere ve 1997'nin üzerinden neredeyse 30 yıl geçti. O yıl kasetçilerin vitrinlerini, radyoların listelerini ve minibüs teyplerini dolduran şarkılardan 15'ini, arkasındaki sanatçıların hikâyeleriyle birlikte yeniden dinlemeye değer buluyoruz. Çoğu ilk albümle gelen isimlerin, çoğu ayrılık acısını anlatan şarkıları bugün de ezbere biliniyor.
1. Ali Güven'in ilk albümüne adını veren Yolcu, 1997'nin en çok söylenen ayrılık şarkılarından biriydi
2. Doğuş'un Gamsız'ı, sanatçının ilk albümüyle listelerin tepesine çıktı
3. İzel'in Kızımız Olacaktı'sı, Emanet albümünün kapanış şarkısıydı
4. Nilüfer'in Çok Uzaklarda'sı, Kayahan'ın söz ve müziğiyle geldi
5. Kerim Tekin'in Haykırsam Dünyaya'sı, sanatçının ikinci albümüne adını verdi
6. Deniz Seki'nin Kop Gel Günahlarından'ı, sanatçının ilk albümüyle aynı yıl dinleyiciyle buluştu
7. Zeynep Dizdar'ı tanıtan şarkı: Vazgeç Gönül
8. Ege'nin Sevildiğini Bil Yeter'i, aynı adlı albümle 1997'de geldi
9. Özcan Deniz'in Yalan Mı?'sı, 1997'de albümüne adını verdi
10. Çelik'in Ayrılık Deme Bana'sı, Sevdan Gözümün Bebeği albümüyle anılıyor
11. Kayahan'ın Atın Beni Denizlere'si, Emrin Olur albümünde yer aldı
12. Göksel'in Sabır'ı, ilk albümü Yollar'ın ilk hiti oldu
13. Reyhan Karaca'nın Sevdik Sevdalandık'ı, ikinci albümüne adını verdi
14. Tarkan'ın Şımarık'ı, 1997'nin en büyük albümü Ölürüm Sana'yı açtı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın