article/comments
article/share
Haberler
Magazin
1997'nin Üzerinden Neredeyse 30 Yıl Geçti: O Yıl Çıkan ve Hâlâ Dilimizden Düşmeyen 15 Şarkı

1997'nin Üzerinden Neredeyse 30 Yıl Geçti: O Yıl Çıkan ve Hâlâ Dilimizden Düşmeyen 15 Şarkı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 12:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 bitmek üzere ve 1997'nin üzerinden neredeyse 30 yıl geçti. O yıl kasetçilerin vitrinlerini, radyoların listelerini ve minibüs teyplerini dolduran şarkılardan 15'ini, arkasındaki sanatçıların hikâyeleriyle birlikte yeniden dinlemeye değer buluyoruz. Çoğu ilk albümle gelen isimlerin, çoğu ayrılık acısını anlatan şarkıları bugün de ezbere biliniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ali Güven'in ilk albümüne adını veren Yolcu, 1997'nin en çok söylenen ayrılık şarkılarından biriydi

1. Ali Güven'in ilk albümüne adını veren Yolcu, 1997'nin en çok söylenen ayrılık şarkılarından biriydi

Yolcu, Ali Güven'in aynı adı taşıyan ilk albümüyle 1997'de dinleyiciyle buluştu. Güven'in sonraki albümleri arasında 1999'da Boynumun Borcu ve 2001'de Yeterki Aşk Olsun var.

Almanya'da doğan Güven, 11 yaşında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk müziği çalgı eğitimi aldı. Konservatuvar yıllarında barlarda çalarken Hakan Peker ve Feyyaz Kuruş tarafından keşfedildi. Albümlerindeki şarkıların çoğunu kendisi besteledi, başka sanatçılara da beste verdi.

Ali Güven - Yolcu

2. Doğuş'un Gamsız'ı, sanatçının ilk albümüyle listelerin tepesine çıktı

2. Doğuş'un Gamsız'ı, sanatçının ilk albümüyle listelerin tepesine çıktı

Gamsız, Doğuş'un 1997'de çıkan ilk albümü Doğuş'ta yer aldı. Albümün yapımcısı İskender Ulus'tu. Şarkı o yıl listelerin zirvesine çıkan parçalar arasındaydı.

Doğuş'un asıl adı Orhan Baltacı. 30 Haziran 1974'te Almanya'da doğdu, ailesi Rize'nin İkizdere ilçesinden. Dört yaşında Türkiye'ye taşındı. İlk albümün ardından 1998'de Doğuş ve Şarkıları, 2000'de Hadi Hızlandır geldi.

Gamsız aradan yıllar geçtikten sonra da unutulmadı. 2011'de remiks ve rap bölümleriyle eklenmiş yeni versiyonu Hilal Cebeci'yle birlikte yayımlandı, klibi Doğuş kendisi yönetti. 2012'de Survivor yarışmasına katılması da adını yeniden geniş kitlelere duyurdu.

Doğuş - Gamsız

3. İzel'in Kızımız Olacaktı'sı, Emanet albümünün kapanış şarkısıydı

3. İzel'in Kızımız Olacaktı'sı, Emanet albümünün kapanış şarkısıydı

Kızımız Olacaktı, İzel'in 5 Haziran 1997'de Raks Müzik'ten çıkan Emanet albümünün son parçası. Şarkı için klip de çekildi. Emanet, Mustafa Sandal'ın müzik yönetmeni olarak çalıştığı ilk albümdü. İzel, Ercan Saatçi ve Aykut Gürel yerine Sandal'la çalışmayı seçti, albümün açılış parçası Emanet'i de onunla düet olarak okudu.

İzel, Hürriyet'e verdiği röportajda Kızımız Olacaktı'yı kasete hep ağlayarak söylediğini anlatıyor. Ona göre şarkı, bir ayrılığın ardından geride kalan evlilik ve çocuk hayalini konu alıyor.

İzel 1987'de Maksim Gazinosu'nda kemençe çalarak sahneye çıktı. 1991'de Reyhan Karaca ve Can Uğurluer'le Türkiye'yi Eurovision'da temsil etti, İki Dakika şarkısıyla 12. oldu. İlk solo albümü Adak 1995'te çıkmıştı.

İzel - Kızımız Olacaktı

4. Nilüfer'in Çok Uzaklarda'sı, Kayahan'ın söz ve müziğiyle geldi

4. Nilüfer'in Çok Uzaklarda'sı, Kayahan'ın söz ve müziğiyle geldi

Çok Uzaklarda, Nilüfer'in 1997'de çıkan Nilüfer'le albümünde yer alıyor. Şarkının sözleri ve müziği Kayahan'a ait. İkilinin ortaklığı eskiye dayanıyor, Kayahan 1984'te Nilüfer için Kar Taneleri'ni de yazmıştı.

Nilüfer'le albümü sanatçıya Kral TV Video Müzik Ödülleri'ni ve Altın Kelebek ödüllerini getirdi. Nilüfer 1997'nin en iyi kadın sanatçısı seçildi, 14 Kasım 1997'de de UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi oldu.

Nilüfer 1978'de Eurovision'da Türkiye'yi Sevince şarkısıyla temsil etmişti. Diskografisi 1974'teki Nilüfer '74 albümünden 2022'deki Kendine Bi' Şans Ver'e uzanıyor.

Nilüfer - Çok Uzaklarda

5. Kerim Tekin'in Haykırsam Dünyaya'sı, sanatçının ikinci albümüne adını verdi

5. Kerim Tekin'in Haykırsam Dünyaya'sı, sanatçının ikinci albümüne adını verdi

Haykırsam Dünyaya, Kerim Tekin'in 10 Temmuz 1997'de çıkan ikinci albümünün başlık şarkısı. On bir şarkılık albümü Halis Bütünley'in yapımcılığında Raks Müzik ve S Müzik yayımladı.

Tekin, albümün üzerinden bir yıl geçmeden 27 Haziran 1998'de Afyon'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Haykırsam Dünyaya bugün de onun adıyla anılan en güçlü şarkılardan biri.

Kerim Tekin - Haykırsam Dünyaya

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Deniz Seki'nin Kop Gel Günahlarından'ı, sanatçının ilk albümüyle aynı yıl dinleyiciyle buluştu

6. Deniz Seki'nin Kop Gel Günahlarından'ı, sanatçının ilk albümüyle aynı yıl dinleyiciyle buluştu

Deniz Seki'nin ilk albümü Hiç Kimse Değilim 9 Nisan 1997'de çıktı. Kop Gel Günahlarından da aynı yılın en çok dinlenen şarkıları arasındaydı.

1 Temmuz 1970'te İstanbul'da doğan Seki, önce başka sanatçıların vokalistliğini yaptı. Pop Show 95 yarışmasını kendi bestesi Bırakıp Gidersen ile kazandı. Albümlerindeki şarkıları çoğunlukla kendisi besteliyor. Hiç Kimse Değilim'in ardından Anlattım (1999), Şeffaf (2001) ve Aşkların En Güzeli (2003) geldi.

Seki'nin film ve dizilerde oyunculuğu, yayımlanmış iki kitabı da var.

Deniz Seki - Kop Gel Günahlarından

7. Zeynep Dizdar'ı tanıtan şarkı: Vazgeç Gönül

7. Zeynep Dizdar'ı tanıtan şarkı: Vazgeç Gönül

Vazgeç Gönül, Zeynep Dizdar'ın 1997'de çıkan ilk albümü Yolun Açık Ola'da yer alıyor. Şarkı radyolarda ve listelerde ilgi gördü, müzik eleştirmenlerinden de olumlu yorumlar aldı.

Dizdar'ın ikinci albümü İlle de Sen için 2005'i beklemek gerekti. Ardından Sana Güvenmiyorum (2008), Hayat Benim Elimde (2010), Viraj (2011) ve Gönül Oyunu (2015) geldi. Dizdar başka sanatçılar için söz ve beste de yazıyor.

Zeynep Dizdar - Vazgeç Gönül

8. Ege'nin Sevildiğini Bil Yeter'i, aynı adlı albümle 1997'de geldi

8. Ege'nin Sevildiğini Bil Yeter'i, aynı adlı albümle 1997'de geldi

Sevildiğini Bil Yeter, Ege'nin 1997'de Raks Müzik etiketiyle çıkan albümünün adı. Ege'nin asıl adı Levent Ak. 1969'da İzmir'in Bornova ilçesinde doğdu, müziğe 1987'de bir müzik okulunda başladı ve bestecilik yeteneğini orada geliştirdi.

İlk albümü Senden Uzak 1995'te Topkapı Müzik'ten çıktı. Sonraki yıllarda Universal Müzik, Dokuz Sekiz Müzik ve Mer Müzik gibi farklı şirketlerle çalıştı, 2008'den beri Seyhan Müzik'te.

Ege - Sevildiğini Bil Yeter

9. Özcan Deniz'in Yalan Mı?'sı, 1997'de albümüne adını verdi

9. Özcan Deniz'in Yalan Mı?'sı, 1997'de albümüne adını verdi

Yalan Mı?, Özcan Deniz'in 1997'de Prestij Müzik'ten çıkan albümünün adı. Deniz'in daha önceki albümleri arasında Yine Ağlattın Beni (1992), Hadi Hadi Meleğim (1993) ve Beyaz Kelebeğim (1994) var, 1998'de Çoban Yıldızı geldi.

19 Mayıs 1972'de Ankara'da doğan Deniz, müziğe Aydın'da orkestra solisti olarak başladı. 1994'te bir filmle oyunculuğa adım attı. Geniş kitlelere 2002'de Asmalı Konak dizisiyle ulaştı, 2011'de Ya Sonra filmiyle yönetmenliğe geçti.

Özcan Deniz - Yalan Mı?

10. Çelik'in Ayrılık Deme Bana'sı, Sevdan Gözümün Bebeği albümüyle anılıyor

10. Çelik'in Ayrılık Deme Bana'sı, Sevdan Gözümün Bebeği albümüyle anılıyor

Ayrılık Deme Bana, Çelik Erişçi'nin 1997 tarihli Sevdan Gözümün Bebeği albümünde yer alıyor. Albüm, Akdeniz ezgilerine yaslanan parçalarıyla aşk, özlem ve ayrılık duygularını işliyor.

Çelik 1991'de İzel ve Ercan'la İzel-Çelik-Ercan üçlüsü olarak Özledim albümüyle tanındı. Solo albümleri arasında Ateşteyim (1994), Benimle Kal (1995) ve Yaman Sevda (1996) var.

Çelik - Ayrılık Deme Bana

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Kayahan'ın Atın Beni Denizlere'si, Emrin Olur albümünde yer aldı

11. Kayahan'ın Atın Beni Denizlere'si, Emrin Olur albümünde yer aldı

Atın Beni Denizlere, Kayahan'ın 1997 tarihli Emrin Olur albümünde yer alıyor. Nilüfer'in Çok Uzaklarda'sını da yazan Kayahan, 29 Mart 1949'da İzmir'de doğdu ve 1971'de ilk 45'liğini çıkardı. Nilüfer için Kar Taneleri'ni, Sezen Aksu için Bir Kuş Uçur'u yazdı.

1990'daki Eurovision denemesinde Gözlerinin Hapsindeyim şarkısıyla finalde 17. sırada yer aldı. Kayahan 3 Nisan 2015'te İstanbul'da 66 yaşında hayatını kaybetti ve Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Kayahan - Atın Beni Denizlere

12. Göksel'in Sabır'ı, ilk albümü Yollar'ın ilk hiti oldu

12. Göksel'in Sabır'ı, ilk albümü Yollar'ın ilk hiti oldu

Sabır, Göksel'in 1997'de çıkan ilk albümü Yollar'da yer alıyor. Albümün yapımcısı Sarp Özdemiroğlu'ydu. Şarkı, albümün ilk hiti oldu. 2012'de de Ozan Çolakoğlu'nun albümünde yeniden yer aldı.

Göksel Demirpençe 25 Kasım 1971'de doğdu. Yollar'dan sonra Körebe (2001), Söz Ver (2003) ve Arka Bahçem (2005) çıktı. Sanatçı 2026'da Rüyaların İşi adlı yeni albümünü yayımladı.

Göksel - Sabır

13. Reyhan Karaca'nın Sevdik Sevdalandık'ı, ikinci albümüne adını verdi

13. Reyhan Karaca'nın Sevdik Sevdalandık'ı, ikinci albümüne adını verdi

Sevdik Sevdalandık, Reyhan Karaca'nın 20 Mayıs 1997'de Yaşar Kekeva Plakçılık etiketiyle çıkan ikinci stüdyo albümünün adı. Karaca'nın ilk albümü Başlangıç 1993'te çıkmıştı, sonraki albümü Yaman Olacak 2000'i buldu.

8 Kasım 1970'te İstanbul'da doğan Karaca, profesyonel müzik hayatına 1987'de başladı. 1991'de İzel ve Can Uğurluer'le Eurovision'da Türkiye'yi temsil etti, İki Dakika şarkısıyla 12. oldu. Sonraki yıllarda oyunculuk, radyo programcılığı ve sosyal sorumluluk projeleriyle de ilgilendi.

Reyhan Karaca - Sevdik Sevdalandık

14. Tarkan'ın Şımarık'ı, 1997'nin en büyük albümü Ölürüm Sana'yı açtı

14. Tarkan'ın Şımarık'ı, 1997'nin en büyük albümü Ölürüm Sana'yı açtı

Şımarık, Tarkan'ın 15 Temmuz 1997'de İstanbul Plak'tan çıkan üçüncü stüdyo albümü Ölürüm Sana'nın açılış parçası. Şarkının sözleri Sezen Aksu'ya ait. Albümün geri kalan şarkılarının çoğunu Tarkan kendisi yazdı. Kayıtlar Kasım 1995'ten Nisan 1997'ye kadar sürdü, yapımcılığı Mehmet Söğütoğlu üstlendi, müzik yönetmeni Ozan Çolakoğlu'ydu.

Ölürüm Sana Türkiye'de üç milyondan fazla, dünya genelinde 4,5 milyondan fazla sattı. Çıktığı gün yaklaşık bir milyon sipariş aldığı yazılıyor. Albümden Şımarık, İkimizin Yerine, Salına Salına Sinsice ve Ölürüm Sana dahil beş klip çekildi.

Albüm 1997 Altın Kelebek'te En İyi Türk Pop Erkek ödülünü, 1998 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Pop Erkek ve En Çok Satan Albüm ödüllerini kazandı. Tarkan 1999'da World Music Awards'ta en çok satan Türk sanatçı ödülünü alan ilk Türk sanatçı oldu.

TARKAN - Şımarık

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın