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Spor Öncesi ve Sonrası İçin Doyurucu, Proteini Bol 12 Pratik Kahvaltı Tarifi

etiket Spor Öncesi ve Sonrası İçin Doyurucu, Proteini Bol 12 Pratik Kahvaltı Tarifi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 10:06
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Spor yapıyorsanız güne protein ağırlıklı bir kahvaltıyla başlamak hem tok kalmanıza hem de gün içinde gereksiz atıştırmalıklara uzak durmanıza yardımcı olur. Yumurta, lor, yoğurt ve kinoa gibi malzemelerle hazırlanan bu 12 tarif, sabahları uzun uğraşmak istemeyenler için hızlıca toparlanıyor. Bazıları akşamdan hazırlanıyor, bazıları sadece 5 dakikada bitiyor.

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1. Avokado ve lor, tam buğday ekmeğin üstünde

1. Avokado ve lor, tam buğday ekmeğin üstünde

Avokadolu ve Dolmalık Fıstıklı Ekmek

Malzemeler:

  • 2 dilim tam buğday ekmek

  • 1 adet avokado

  • Lor peyniri

  • Dolmalık fıstık

  • Tuz

  • Karabiber

Tam buğday ekmeklerini kızartın. Üzerine önce lor peynirini sürün, ardından avokadoyu dilimleyip dizin. Tuz ve karabiber ekleyin, en üste fıstıkları serpip servis edin.

2. Elma cipsi ile fıstık ezmesi iyi anlaşıyor

2. Elma cipsi ile fıstık ezmesi iyi anlaşıyor

Ev Yapımı Elma Cipsi ve Fıstık Ezmesi

Malzemeler:

Elma cipsi için:

  • 2 adet elma

  • Yarım limon suyu

  • Tarçın

Fıstık ezmesi için:

  • 250 gr yer fıstığı

  • 1 yemek kaşığı bal

  • Sıvı yağ

Elmaları incecik dilimleyin ve limon suyuyla harmanlayın. Yağlı kâğıt serdiğiniz tepsiye dizip tarçın serpin. 100 derece önceden ısıtılmış fırında 1 saat pişirin, soğumaya bırakın. Fıstık ezmesi için ayıkladığınız fıstıkları robottan geçirin. Bal ve biraz sıvı yağ ekleyip pürüzsüz olana kadar çekmeye devam edin. Cipsleri ezmeyle birlikte yiyin.

3. Bezelyeyi önceden haşlayıp dondurursanız sabah vakit kazanırsınız

3. Bezelyeyi önceden haşlayıp dondurursanız sabah vakit kazanırsınız

Bezelyeli ve Yumurtalı Ekmek

Malzemeler:

  • 2 dilim tam buğday ekmek

  • 2 adet yumurta

  • Lor peyniri

  • Dereotu

  • Yarım su bardağı bezelye

  • Tuz

  • Karabiber

Tam buğday ekmeklerini kızartın. Üzerine lor peynirini sürüp pişirdiğiniz yumurtaları yerleştirin. En üste haşlanmış bezelyeyi ve ince kıyılmış dereotunu serpin, tuz ve karabiberle tatlandırın.

4. Akşamdan hazırlayın, sabah hazır olsun

4. Akşamdan hazırlayın, sabah hazır olsun

Meyveli Chia Pudingi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt

  • 3 yemek kaşığı chia tohumu

  • Dilediğiniz meyveler

Chia tohumunu sütle karıştırıp buzdolabında en az 1 saat, isterseniz bir gece bekletin. Meyveleri küçük küçük doğrayın ve pudingin üzerine ekleyip servis edin.

5. Vaktiniz kısıtlıysa bu yoğurt kasesi yetişir

5. Vaktiniz kısıtlıysa bu yoğurt kasesi yetişir

Pişmiş Elmalı ve Cevizli Yoğurt

Malzemeler:

  • 1 kase yoğurt

  • 1 adet elma

  • Tarçın

  • Ceviz

Elmayı küp küp doğrayıp küçük bir tavaya alın, üzerine tarçın serpip yumuşayana kadar pişirin. Biraz soğuyunca yoğurdun üstüne ekleyin ve cevizleri serpin.

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6. Bir kerede pişirin, hafta boyunca muffin yiyin

6. Bir kerede pişirin, hafta boyunca muffin yiyin

Sebzeli Muffin

Malzemeler:

  • 4 adet yumurta

  • Yarım su bardağı yulaf

  • 1 adet kabak

  • 2 adet sivri biber

  • 1 adet kapya biber

  • Dereotu

  • Maydanoz

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 çay bardağı süt

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

Sebzeleri ve otları ince ince doğrayın. Yumurtaları iyice çırpıp diğer malzemeleri sırayla ekleyin. Yağladığınız muffin kalıplarına paylaştırın ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin.

7. Sütün yanına en çok granola yakışıyor

7. Sütün yanına en çok granola yakışıyor

Evde Granola

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 su bardağı karışık kuru yemiş

  • 1 su bardağı karışık kuru meyve

  • Yarım su bardağı bal

  • Yarım su bardağı pekmez

  • 1 yemek kaşığı fındık ezmesi

Geniş bir kapta bal, pekmez ve fındık ezmesini karıştırın. Yulafı, kuru yemişleri ve kuru meyveleri ekleyip harmanlayın. Yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine yayın ve 160 derecede yarım saat pişirin. Fırından çıkınca tamamen soğumasını bekleyin.

8. Kahvaltıyı içerek geçmek isteyenlere

8. Kahvaltıyı içerek geçmek isteyenlere

Ispanaklı Smoothie

Malzemeler:

  • 1 kase ıspanak

  • 1 adet muz

  • Yarım su bardağı süt

  • Buz

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin. İsterseniz kıvamını ayarlamak için biraz daha süt ya da buz ekleyin.

9. Kinoa pankeke de çok yakışıyor

9. Kinoa pankeke de çok yakışıyor

Kinoalı Pankek

Malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı haşlanmış kinoa

  • 1 yemek kaşığı tam buğday unu

  • 2 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

Yumurtaları çırpın, diğer malzemeleri sırayla ekleyip karıştırın. Yüksek ısıdaki tavada iki yüzünü de pişirin. Dilediğiniz meyvelerle servis edin.

10. Brokoliden lif, yumurta ve lordan protein

10. Brokoliden lif, yumurta ve lordan protein

Brokoli Omlet

Malzemeler:

  • 1 adet küçük brokoli

  • 1-2 dal taze soğan

  • 2 adet yumurta

  • Yarım su bardağı lor peyniri

  • Tereyağı

  • Tuz

  • Karabiber

Taze soğanı incecik doğrayın, brokoli çiçeklerini ve lor peynirini ekleyin. Yumurtayı tuz ve karabiberle çırpıp karışımın üzerine dökün. Tereyağında iki tarafını da pişirin.

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11. Hazırlaması sadece 5 dakika

11. Hazırlaması sadece 5 dakika

Hurmalı Bademli Bar

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı badem

  • Yarım su bardağı hurma

  • Yarım su bardağı yaban mersini

Tüm malzemeleri robottan geçirin. Yağlı kâğıt serdiğiniz tepsiye yayıp elinizle şekil verin. Buzdolabında dinlendirdikten sonra dilimleyip yiyin.

12. Kek tadında ama sağlıklı bir ekmek

12. Kek tadında ama sağlıklı bir ekmek

Muzlu Yulaflı Ekmek

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta

  • 2 adet muz

  • 1 su bardağı hurma

  • Yarım su bardağı süt

  • 1 çay bardağı erimiş tereyağı

  • 1 su bardağı tam buğday unu

  • 1 su bardağı yulaf unu

  • Ceviz

  • Tarçın

Hurmayı sütle birlikte blenderdan geçirin. Muzu çatalla ezin. Yumurtaları çırpıp önce ıslak, sonra kuru malzemeleri ekleyerek iyice karıştırın. Yağlı kâğıt serili fırın kabına aktarın ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirin.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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