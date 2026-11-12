Spor Öncesi ve Sonrası İçin Doyurucu, Proteini Bol 12 Pratik Kahvaltı Tarifi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Spor yapıyorsanız güne protein ağırlıklı bir kahvaltıyla başlamak hem tok kalmanıza hem de gün içinde gereksiz atıştırmalıklara uzak durmanıza yardımcı olur. Yumurta, lor, yoğurt ve kinoa gibi malzemelerle hazırlanan bu 12 tarif, sabahları uzun uğraşmak istemeyenler için hızlıca toparlanıyor. Bazıları akşamdan hazırlanıyor, bazıları sadece 5 dakikada bitiyor.
1. Avokado ve lor, tam buğday ekmeğin üstünde
2. Elma cipsi ile fıstık ezmesi iyi anlaşıyor
3. Bezelyeyi önceden haşlayıp dondurursanız sabah vakit kazanırsınız
4. Akşamdan hazırlayın, sabah hazır olsun
5. Vaktiniz kısıtlıysa bu yoğurt kasesi yetişir
6. Bir kerede pişirin, hafta boyunca muffin yiyin
7. Sütün yanına en çok granola yakışıyor
8. Kahvaltıyı içerek geçmek isteyenlere
9. Kinoa pankeke de çok yakışıyor
10. Brokoliden lif, yumurta ve lordan protein
11. Hazırlaması sadece 5 dakika
12. Kek tadında ama sağlıklı bir ekmek
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın