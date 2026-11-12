article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dev Teknoloji ve Finans Firmalarının Mülakatlarda Adaylara Sorduğu 15 Beyin Yakan Soru

etiket Dev Teknoloji ve Finans Firmalarının Mülakatlarda Adaylara Sorduğu 15 Beyin Yakan Soru

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 10:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Google, Apple, Microsoft, Amazon gibi dev firmalar mülakatlarda adaylara öyle sorular soruyor ki ilk duyduğunuzda 'Bunun işle ne ilgisi var?' diyebilirsiniz.

Bu soruların çoğunun tek bir doğru cevabı yok. Firmalar cevabın kendisinden çok adayın nasıl düşündüğüne, soruyu nasıl parçalara ayırdığına ve baskı altında ne kadar yaratıcı kalabildiğine bakıyor. Aşağıdaki sorular yıllardır mülakat anlatılarında dolaşıyor. 

Bazılarına ipucu ekledik. Gerisini yorumlarda yazabilirsiniz...

Kaynak: http://economictimes.indiatimes.com/s...

1. Google'da idari asistan adayına sorulmuş

1. Google'da idari asistan adayına sorulmuş
d1zjcuqflbd5k.cloudfront.net

Elinizde bir kutu kalem var. Bu kalemlerle yazı yazmak ve resim yapmak dışında yapabileceğiniz 10 şeyi sayın.

2. Amazon'da kıdemli insan kaynakları uzmanı adayına sorulmuş

2. Amazon'da kıdemli insan kaynakları uzmanı adayına sorulmuş

Marslı olsaydınız problemleri nasıl çözerdiniz?

3. Apple'da stajyer adayına sorulmuş

3. Apple'da stajyer adayına sorulmuş

Bir saati en yaratıcı şekilde nasıl kırarsınız?

4. Pacific Sunwear'da satış uzmanı adayına sorulmuş

4. Pacific Sunwear'da satış uzmanı adayına sorulmuş
repairpal.com

Bir trafik işareti olsaydınız hangisi olurdunuz?

5. Microsoft'ta yazılım mühendisi adayına sorulmuş

Çok hızlı dönen bir CD düşünün. Hangi yöne döndüğünü gözle anlayamıyorsunuz. Elinizde de birkaç raptiye var. Diskin hangi yöne döndüğünü bu raptiyelerle nasıl anlarsınız?

6. Facebook'ta operasyon yönetimi stajyeri adayına sorulmuş

6. Facebook'ta operasyon yönetimi stajyeri adayına sorulmuş

Önünüzde içinde N tane iplik olan bir kutu var. Elinizi kutuya atıp rastgele bir ipliğin tek ucunu tutuyorsunuz, sonra yine rastgele bir uç daha çekip ikisini birbirine bağlıyorsunuz. Bunu hiç boşta uç kalmayana kadar sürdürüyorsunuz.

İşlem bittiğinde beklenen döngü sayısı kaçtır?

İpucu: Cevap, N büyüdükçe yaklaşık olarak N'nin doğal logaritmasının yarısına yaklaşıyor.

7. Goldman Sachs'ta teknoloji uzmanı adayına sorulmuş

7. Goldman Sachs'ta teknoloji uzmanı adayına sorulmuş

Düzlemdeki her nokta siyah ya da beyaz boyanmış. Aralarında bir birim mesafe olan bir siyah ve bir beyaz nokta bulunduğunu ispatlayın.

İpucu: Kenarı bir birim olan bir eşkenar üçgen çizip köşelerine bakın.

8. JP Morgan Chase'de pazarlama ve analiz stajyeri adayına sorulmuş

8. JP Morgan Chase'de pazarlama ve analiz stajyeri adayına sorulmuş

Daha önce kimsenin aklına gelmemiş bir ürün ya da hizmetin, okuduğunuz üniversitede devrim yaratacağını düşünün. Bunu nasıl pazarlardınız?

9. Google'da ürün müdürü adayına sorulmuş

9. Google'da ürün müdürü adayına sorulmuş

İşitme engelliler için bir telefon tasarlamanız gerekiyor. Nasıl yaparsınız?

10. Twitter'da insan kaynakları personeli adayına sorulmuş

10. Twitter'da insan kaynakları personeli adayına sorulmuş

Sizi neden işe almamalıyız?

11. Microsoft'ta stajyer adayına sorulmuş

Bir asansörü nasıl tasarlarsınız?

12. BitTorrent'te otomasyon mühendisi adayına sorulmuş

Cücelerden nefret eden bir dev, 10 cüceyi boy sırasına göre, en kısadan en uzuna doğru yan yana dizer. Her cüce, önündeki kısa cüceleri görebiliyor ama arkasındaki uzunları göremiyor.

Dev her cücenin başına rastgele siyah ya da beyaz bir şapka koyuyor. Sonra en uzun cüceden başlayarak her birine kendi şapkasının rengini soruyor. Yanlış cevap veren cüceyi öldürüyor. Her cüce, arkasındakilerin verdiği cevapları duyuyor ama öldürülüp öldürülmediklerini bilmiyor.

Dev, oyun başlamadan önce cücelerin konuşup bir strateji belirlemesine izin veriyor. En az sayıda cücenin ölmesi için nasıl bir strateji kurmalılar?

İpucu: Doğru stratejiyle en fazla bir cüce ölüyor. Diğer dokuzu kesin kurtuluyor.

13. Microsoft'ta danışman adayına sorulmuş

13. Microsoft'ta danışman adayına sorulmuş

Aklınıza gelen tüm Microsoft ürünlerini sayın.

14. Goldman Sachs'ta operasyon analiz uzmanı adayına sorulmuş

14. Goldman Sachs'ta operasyon analiz uzmanı adayına sorulmuş

Bir Boeing 707'nin ağırlığı ne kadardır?

15. Tesla Motors'ta mühendislik teknisyeni adayına sorulmuş

15. Tesla Motors'ta mühendislik teknisyeni adayına sorulmuş

8 yaşındaki bir çocuğa dinamometreyi nasıl anlatırsınız?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

16.

17.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0