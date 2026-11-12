Dev Teknoloji ve Finans Firmalarının Mülakatlarda Adaylara Sorduğu 15 Beyin Yakan Soru

Google, Apple, Microsoft, Amazon gibi dev firmalar mülakatlarda adaylara öyle sorular soruyor ki ilk duyduğunuzda 'Bunun işle ne ilgisi var?' diyebilirsiniz.

Bu soruların çoğunun tek bir doğru cevabı yok. Firmalar cevabın kendisinden çok adayın nasıl düşündüğüne, soruyu nasıl parçalara ayırdığına ve baskı altında ne kadar yaratıcı kalabildiğine bakıyor. Aşağıdaki sorular yıllardır mülakat anlatılarında dolaşıyor.

Bazılarına ipucu ekledik. Gerisini yorumlarda yazabilirsiniz...