Dev Teknoloji ve Finans Firmalarının Mülakatlarda Adaylara Sorduğu 15 Beyin Yakan Soru
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: http://economictimes.indiatimes.com/s...
Google, Apple, Microsoft, Amazon gibi dev firmalar mülakatlarda adaylara öyle sorular soruyor ki ilk duyduğunuzda 'Bunun işle ne ilgisi var?' diyebilirsiniz.
Bu soruların çoğunun tek bir doğru cevabı yok. Firmalar cevabın kendisinden çok adayın nasıl düşündüğüne, soruyu nasıl parçalara ayırdığına ve baskı altında ne kadar yaratıcı kalabildiğine bakıyor. Aşağıdaki sorular yıllardır mülakat anlatılarında dolaşıyor.
Bazılarına ipucu ekledik. Gerisini yorumlarda yazabilirsiniz...
1. Google'da idari asistan adayına sorulmuş
2. Amazon'da kıdemli insan kaynakları uzmanı adayına sorulmuş
3. Apple'da stajyer adayına sorulmuş
4. Pacific Sunwear'da satış uzmanı adayına sorulmuş
5. Microsoft'ta yazılım mühendisi adayına sorulmuş
6. Facebook'ta operasyon yönetimi stajyeri adayına sorulmuş
7. Goldman Sachs'ta teknoloji uzmanı adayına sorulmuş
8. JP Morgan Chase'de pazarlama ve analiz stajyeri adayına sorulmuş
9. Google'da ürün müdürü adayına sorulmuş
10. Twitter'da insan kaynakları personeli adayına sorulmuş
11. Microsoft'ta stajyer adayına sorulmuş
12. BitTorrent'te otomasyon mühendisi adayına sorulmuş
13. Microsoft'ta danışman adayına sorulmuş
14. Goldman Sachs'ta operasyon analiz uzmanı adayına sorulmuş
15. Tesla Motors'ta mühendislik teknisyeni adayına sorulmuş
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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