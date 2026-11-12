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Hangi Balık Hangi Ay Yenir? Ay Ay Balık Takvimi

Hangi Balık Hangi Ay Yenir? Ay Ay Balık Takvimi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 08:10 Son Güncelleme: 12.11.2026 - 08:12
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Balığın lezzeti de fiyatı da mevsime göre değişiyor. Hamsi kasımda yağlanıyor, palamut ekimde irileşiyor, kalkan şubatta sezona giriyor, kılıç balığı yaz boyunca şişe yakışıyor. Hangi ay hangi balığın tezgahta öne çıktığını ay ay derledik.

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1. Ocak ayında hamsi ve istavrit sofradan eksik olmuyor.

1. Ocak ayında hamsi ve istavrit sofradan eksik olmuyor.

Kış soğuğu hamsiyi tam kıvamına getiriyor. İstavrit de ocakta yağını ve lezzetini koruyor, 'denizin kuru fasulyesi' lakabını boşuna almamış.

Lüfer, palamut ve kefal bu ay yağlı. Çinekop, kofana, mezgit, tekir ve kırlangıç tezgahlarda bol bulunuyor.

Mercan ile sinarit az çıkıyor ama çipura lezzetinden bir şey kaybetmiyor. Midye sezonu da ocakta açılıyor.

2. Şubat ayında kalkan sezonu açılıyor.

2. Şubat ayında kalkan sezonu açılıyor.

Mayıs sonuna kadar sürecek kalkan sezonu şubatta başlıyor. Torik de bulunabilirse bu ay yenecek balıkların başında geliyor.

Hamsi ve istavrit uygun fiyatı ve bol miktarda bulunmasıyla yine tezgahın sağlam isimleri arasında.

Tekir sezonu sürüyor. Kefal, dere pisisi, minakop, midye ve gümüş balığı (bulunursa) lezzetli dönemlerinde. Lüfer ile palamut ise yağını kaybetmeye başlıyor.

3. Mart ayında levrek, kefal ve çipura ızgaraya çok yakışıyor.

3. Mart ayında levrek, kefal ve çipura ızgaraya çok yakışıyor.

Çipura martta ızgara için en güzel kıvamlarından birinde. Levrek, kefal ve kalkan da en lezzetli dönemlerini yaşıyor.

Gümüş balığı bu ay artıyor ve lezzeti yerinde. Kofananın ızgarası hâlâ yapılabiliyor.

Lüfer ile palamut ise yağını tamamen kaybetti, bu ay onları listenin sonuna bırakmak daha doğru.

4. Nisan ayında kırlangıç ve barbun tezgahı dolduruyor.

4. Nisan ayında kırlangıç ve barbun tezgahı dolduruyor.

Mercan, levrek ve kırlangıç nisanda bollaşıyor. Mercan bu ay yemek için de güzel bir tercih.

Gümüş, mezgit, kefal, berlam, tekir ve barbunya lezzetli. Zargana da tezgahta görünmeye devam ediyor.

Midye ayın sonuna kadar lezzetini koruyor. Ayın ortasında başlayan av yasağı ise önümüzdeki aylarda tezgahları etkileyecek.

5. Mayıs ayında kılıç balığı şişe, barbunya tavaya yakışıyor.

5. Mayıs ayında kılıç balığı şişe, barbunya tavaya yakışıyor.

Kılıç balığı mayısta son derece lezzetli. En iyi pişirme yöntemi şiş.

Barbunya, tekir ve dil balığı bu ay yemek için çok uygun. Levrek ve kırlangıç da lezzetliler arasında, meraklısı için iskorpit de listeye girebilir.

Istakoz, pavurya ve karides bulunduğunda kaçırılmamalı. Palamut, torik, hamsi ve istavrit ise artık yağsız, bu ay onları tezgahta bırakabilirsiniz.

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6. Haziran ayı av yasağı yüzünden balıkta en sakin dönem.

6. Haziran ayı av yasağı yüzünden balıkta en sakin dönem.

Av yasağı nedeniyle haziranda tezgahlar boş kalıyor. Seçenek az, fiyatlar da genellikle yüksek.

Taş ve dip balıkları bu dönemde yumurta döküyor. Hem dağınık yaşıyorlar hem de etleri lezzetsizleşiyor.

Mercan, sinarit, barbun ve tekir az miktarda bulunabiliyor. Istakoz ile pavurya ise lezzetini koruyor.

7. Temmuz ayında istavrit tava ya da yaz sebzeli fırın tepsisi olarak yenir.

7. Temmuz ayında istavrit tava ya da yaz sebzeli fırın tepsisi olarak yenir.

İstavrit her mevsim yenir ama temmuzda özellikle iyi gidiyor. Tavaya atabilir ya da yaz sebzeleriyle birlikte tepside fırına verebilirsiniz.

Kolyoz sezonu bu ay başlıyor, izmarit de tavalık hale geliyor. Tekir ve barbun lezzetini koruyor.

Istakoz ile pavurya tezgahta görünüyor. Kefal ise artık lezzetini kaybediyor.

8. Ağustos ayında kılıç balığı şiş için tam kıvamda.

8. Ağustos ayında kılıç balığı şiş için tam kıvamda.

Kılıç balığı ağustosta tam kıvamına geliyor. Etinin dolgunluğu sayesinde şişe çok yakışıyor.

Sardalya çok lezzetli, kırlangıç ise sürüyor. Kolyoz ile izmarit lezzetlendi, istavrit de tavaya hazır.

Ayın ikinci yarısından itibaren lüfer ve çingene palamudu da tezgahlarda görünmeye başlıyor.

9. Eylül ayında av yasağı bitiyor, tezgahlar yeniden doluyor.

9. Eylül ayında av yasağı bitiyor, tezgahlar yeniden doluyor.

Av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor. Palamut hem bollaşıyor hem irileşiyor, lüfer de artarak devam ediyor ve çok lezzetli.

Kolyoz, izmarit ve istavrit tam kıvamında. Kırlangıç bol, kılıç balığı ise lezzetini koruyor.

10. Ekim ayı palamut için yılın en iyi zamanlarından.

10. Ekim ayı palamut için yılın en iyi zamanlarından.

Palamut ayın sonuna doğru lüfer tezgaha çıkana kadar sofraların yıldızı. Lüfer geldikten sonra yerini günbegün ona bırakıyor.

İstavrit bu ay da çok lezzetli. Tekir, barbun, izmarit, sardalya, levrek, mercan, torik ve sinarit hem bol hem lezzetli.

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11. Kasım ayında tüm balıklar bir yana, hamsi bir yana.

11. Kasım ayında tüm balıklar bir yana, hamsi bir yana.

Hava ve su soğudu, hamsi yeterince yağlandı. İsteyen tava yapıyor, isteyen buğulama ile sofraya bayram havası getiriyor.

Ekim gibi kasım da verimli ve bol balıklı geçiyor. Torik de artık tezgahlarda çoğalmış durumda.

12. Aralık ayında hamsi hâlâ başrolde ama levrek ile mercan için de geç değil.

12. Aralık ayında hamsi hâlâ başrolde ama levrek ile mercan için de geç değil.

Hamsi aralıkta da bol. Lüfer, kofana, palamut, torik, istavrit ve izmarit de tezgahlarda bolca bulunuyor.

Taş ve dip balıkları yılın bu döneminde lezzetli. Levrek ile mercanı yılı kapatmadan denemek için hâlâ vakit var.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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