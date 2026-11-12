Hangi Balık Hangi Ay Yenir? Ay Ay Balık Takvimi
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Balığın lezzeti de fiyatı da mevsime göre değişiyor. Hamsi kasımda yağlanıyor, palamut ekimde irileşiyor, kalkan şubatta sezona giriyor, kılıç balığı yaz boyunca şişe yakışıyor. Hangi ay hangi balığın tezgahta öne çıktığını ay ay derledik.
1. Ocak ayında hamsi ve istavrit sofradan eksik olmuyor.
2. Şubat ayında kalkan sezonu açılıyor.
3. Mart ayında levrek, kefal ve çipura ızgaraya çok yakışıyor.
4. Nisan ayında kırlangıç ve barbun tezgahı dolduruyor.
5. Mayıs ayında kılıç balığı şişe, barbunya tavaya yakışıyor.
6. Haziran ayı av yasağı yüzünden balıkta en sakin dönem.
7. Temmuz ayında istavrit tava ya da yaz sebzeli fırın tepsisi olarak yenir.
8. Ağustos ayında kılıç balığı şiş için tam kıvamda.
9. Eylül ayında av yasağı bitiyor, tezgahlar yeniden doluyor.
10. Ekim ayı palamut için yılın en iyi zamanlarından.
11. Kasım ayında tüm balıklar bir yana, hamsi bir yana.
12. Aralık ayında hamsi hâlâ başrolde ama levrek ile mercan için de geç değil.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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