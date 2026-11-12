Hangi Balık Hangi Ay Yenir? Ay Ay Balık Takvimi

Kılıç balığı mayısta son derece lezzetli. En iyi pişirme yöntemi şiş.

Barbunya, tekir ve dil balığı bu ay yemek için çok uygun. Levrek ve kırlangıç da lezzetliler arasında, meraklısı için iskorpit de listeye girebilir.

Istakoz, pavurya ve karides bulunduğunda kaçırılmamalı. Palamut, torik, hamsi ve istavrit ise artık yağsız, bu ay onları tezgahta bırakabilirsiniz.