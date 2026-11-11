2118 Yılından Geldiğini İddia Eden Maskeli Adam: CIA'nın Gizli Cihazları ve 3. Dünya Savaşı Senaryosu

Görüntüler, ApexTV adlı YouTube kanalında 16 Kasım 2017'de yayımlanan bir videoya ait. Üzerinde bol bir takım elbise, yüzünde insan yüzü şeklinde bir latex maske bulunan kişi, önce adını vermedi. Sonradan kendisini Alexander Smith olarak tanıttı.

Smith, 1980'lerde CIA'nın yürüttüğü gizli deneylere katıldığını söyledi. Anlattığına göre 1981'de bu programın bir parçası olarak 2118 yılına gönderildi. Hikâyesini anlatma gerekçesi ise 'perde arkasında' olup bitenleri halkın bilmeyi hak etmesi.

Geleceğe dair tarif ettiği dünyada insanların çoğu devasa metropollerde yaşıyor. Yapay zekâ günlük hayatın her yerinde, uçan araçlar ve robotlar sıradan bir görüntü. Kaynaklarda aktarılan diğer iddialar ise daha da ileri gidiyor: toplumu tek bir yapay zekânın yönettiği, bacaksız ve havada süzülen robotlara hukuki hak tanındığı, kimlik ve ödeme işlemleri için ele yerleştirilen deri altı çiplerin kullanıldığı bir 22. yüzyıl.