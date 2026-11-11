2118 Yılından Geldiğini İddia Eden Maskeli Adam: CIA'nın Gizli Cihazları ve 3. Dünya Savaşı Senaryosu
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Kendisini 2118 yılından gelen bir zaman yolcusu olarak tanıtan maskeli adam, 1981'de CIA'nın gizli deneylerinde geleceğe gönderildiğini söyledi. Alexander Smith adını kullanan kişi, ApexTV adlı YouTube kanalına verdiği röportajda üçüncü dünya savaşının ABD ile Kuzey Kore arasında başlayacağını, 2028'de ise ticari zaman yolculuğunun mümkün olacağını anlattı. Daily Mail'in de yer verdiği iddialar, gizli CIA teknolojilerinden uçan araçlara ve uzaylılarla temasa kadar uzanıyor.
[Kaynak: Daily Mail]
Latex maskesi ve bol bir takım elbiseyle kameranın karşısına geçen adam, kim olduğunu ilk başta söylemedi.
Smith'e göre CIA, halkın bildiği her şeyden onlarca yıl ileride cihazlara sahip ve zaman yolculuğu bunların arasında.
Üçüncü dünya savaşı ABD ile Kuzey Kore arasında küçük bir gerginlikle başlayacak, Rusya'nın devreye girmesiyle büyüyecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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