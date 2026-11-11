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2118 Yılından Geldiğini İddia Eden Maskeli Adam: CIA'nın Gizli Cihazları ve 3. Dünya Savaşı Senaryosu

2118 Yılından Geldiğini İddia Eden Maskeli Adam: CIA'nın Gizli Cihazları ve 3. Dünya Savaşı Senaryosu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 08:27
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Kendisini 2118 yılından gelen bir zaman yolcusu olarak tanıtan maskeli adam, 1981'de CIA'nın gizli deneylerinde geleceğe gönderildiğini söyledi. Alexander Smith adını kullanan kişi, ApexTV adlı YouTube kanalına verdiği röportajda üçüncü dünya savaşının ABD ile Kuzey Kore arasında başlayacağını, 2028'de ise ticari zaman yolculuğunun mümkün olacağını anlattı. Daily Mail'in de yer verdiği iddialar, gizli CIA teknolojilerinden uçan araçlara ve uzaylılarla temasa kadar uzanıyor.

[Kaynak: Daily Mail]

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Latex maskesi ve bol bir takım elbiseyle kameranın karşısına geçen adam, kim olduğunu ilk başta söylemedi.

Latex maskesi ve bol bir takım elbiseyle kameranın karşısına geçen adam, kim olduğunu ilk başta söylemedi.

Görüntüler, ApexTV adlı YouTube kanalında 16 Kasım 2017'de yayımlanan bir videoya ait. Üzerinde bol bir takım elbise, yüzünde insan yüzü şeklinde bir latex maske bulunan kişi, önce adını vermedi. Sonradan kendisini Alexander Smith olarak tanıttı.

Smith, 1980'lerde CIA'nın yürüttüğü gizli deneylere katıldığını söyledi. Anlattığına göre 1981'de bu programın bir parçası olarak 2118 yılına gönderildi. Hikâyesini anlatma gerekçesi ise 'perde arkasında' olup bitenleri halkın bilmeyi hak etmesi.

Geleceğe dair tarif ettiği dünyada insanların çoğu devasa metropollerde yaşıyor. Yapay zekâ günlük hayatın her yerinde, uçan araçlar ve robotlar sıradan bir görüntü. Kaynaklarda aktarılan diğer iddialar ise daha da ileri gidiyor: toplumu tek bir yapay zekânın yönettiği, bacaksız ve havada süzülen robotlara hukuki hak tanındığı, kimlik ve ödeme işlemleri için ele yerleştirilen deri altı çiplerin kullanıldığı bir 22. yüzyıl.

Smith'e göre CIA, halkın bildiği her şeyden onlarca yıl ileride cihazlara sahip ve zaman yolculuğu bunların arasında.

Smith'e göre CIA, halkın bildiği her şeyden onlarca yıl ileride cihazlara sahip ve zaman yolculuğu bunların arasında.

Smith'in anlatımında CIA, kamuoyunun bildiği teknolojilerin çok ötesinde cihazlar barındırıyor. Zaman yolculuğu yapabilen makineler de bu listede yer alıyor. Anlatıcı bu cihazlara dair belge, teknik kayıt ya da doğrulanabilir bir kanıt sunmadı.

Bugüne yönelik tarihleri ise net. Smith, 2028'de ABD hükümetinin zeki yaşam formlarının varlığını açıklayacağını söyledi. Ticari zaman yolculuğunun da en erken aynı yıl sıradan vatandaşların erişimine açılacağını öne sürdü.

İddialar fizikçilerin dikkatini de çekti. Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara'dan fizikçi Gary Horowitz, zaman yolculuğunun doğa yasalarıyla dışlanmadığını ancak birinin Smith'in anlattığı biçimde zamanda yolculuk yaptığına dair somut bir kanıt bulunmadığını belirtti. Montana Eyalet Üniversitesi'nden William Hiscock ise Scientific American'a yaptığı açıklamada geriye dönük zaman yolculuğunun çok belirsiz olduğunu, Einstein denklemlerinin bazı çözümlerinin buna izin verse de bunların gerçek evrende karşılığı olup olmadığının bilinmediğini söyledi.

Üçüncü dünya savaşı ABD ile Kuzey Kore arasında küçük bir gerginlikle başlayacak, Rusya'nın devreye girmesiyle büyüyecek.

Üçüncü dünya savaşı ABD ile Kuzey Kore arasında küçük bir gerginlikle başlayacak, Rusya'nın devreye girmesiyle büyüyecek.

Smith'in senaryosunda her şey küçük bir anlaşmazlıkla başlıyor. ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik tırmanıyor, Rusya Kuzey Kore'nin yanında yer alıyor ve füzeler fırlatılıyor. Füzelerin nereye düştüğünü söylemeyen Smith, sonuçların 'arzu edilir' diyebileceğimiz türden olmadığını ifade etti.

Hikâye karanlık bitmiyor. Smith'e göre savaş dünyayı birleştiriyor, sınırlar anlamını yitiriyor ve insanlar hayata daha fazla değer vermeye başlıyor. Bu yüzden 'Üçüncü Dünya Savaşı' diye anılabilecek çatışmanın sonunda dünyanın 'daha iyi bir yer' haline geldiğini söyledi. Savaşın tam tarihini vermedi, yalnızca önümüzdeki yüz yıl içinde yaşanacağını belirtti.

Benzer bir hikâye internette ilk kez karşımıza çıkmıyor. 1998 ile 2001 arasında forumlarda yazan ve kendisini 2036'dan gelen bir asker olarak tanıtan John Titor da IBM 5100 bilgisayarını almak için geçmişe döndüğünü iddia etmişti. Smith'in anlattıkları ise şimdilik yalnızca maskeli bir adamın sözlerinden ibaret ve izleyicilerin çoğu kanıt istiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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