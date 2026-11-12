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Eşref Rüya'daki Rolüne Devam: Eşref Tek'te Yetimler'in Lideri Yakup Baba'yı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu

Eşref Rüya'daki Rolüne Devam: Eşref Tek'te Yetimler'in Lideri Yakup Baba'yı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 07:57
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Çağatay Ulusoy'lu Eşref Tek'in kadrosuna usta bir oyuncu daha katıldı. Kaynağa göre aralık ayında yayınlanacak Prime Video dizisinde Yetimler örgütünün liderini canlandıran isim, kulis bilgilerine göre 8 bölümlük hikâyede sürpriz anlarda ekrana gelecek. Eşref Tek'in yeni kadro üyesinin kim olduğunu ve neden dikkat çektiğini haberin devamında bulabilirsiniz.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Macit Koper, Anayurt Oteli'ndeki Zebercet rolünden Kızılcık Şerbeti'ndeki Hikmet'e uzanan kariyeriyle Eşref Tek kadrosunda.

Macit Koper, Anayurt Oteli'ndeki Zebercet rolünden Kızılcık Şerbeti'ndeki Hikmet'e uzanan kariyeriyle Eşref Tek kadrosunda.
www.instagram.com

Eşref Tek'in kadrosuna katılan Macit Koper, 1944 doğumlu ve tiyatrodan sinemaya, oradan televizyona uzanan uzun bir kariyere sahip bir oyuncu. Dostlar Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Koper, geniş kitlelerce Anayurt Oteli'ndeki Zebercet karakteriyle tanındı. Televizyonda Muhteşem Yüzyıl'da Lala Mustafa Paşa'yı, Kızılcık Şerbeti'nde Hikmet'i canlandıran usta isim, Eşref Rüya'da da kadro içinde yer almıştı. Bu uzun geçmiş, Prime Video'nun yeni dizisinde üstleneceği rolü de daha merak edilir hale getiriyor.

Yetimler örgütünün lideri Yakup Baba'yı oynayan Macit Koper, Çağatay Ulusoy'un Eşref'iyle aynı hikâyede yer alacak.

Yetimler örgütünün lideri Yakup Baba'yı oynayan Macit Koper, Çağatay Ulusoy'un Eşref'iyle aynı hikâyede yer alacak.
onedio.com

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Koper, Eşref Tek'te Yetimler örgütünün lideri Yakup Baba karakterine hayat verecek. Eşref Rüya'da Yetimler'i uyuşturucunun pençesinden kurtarmaya çalışan Eşref'in hikâyesi anlatılmıştı; yeni dizinin Eşref Rüya'nın öncesini ele alacağı belirtildiği için örgütün başındaki ismin kadroda yer alması da merak uyandırıyor. Kulislerden sızan bilgilere göre Koper, 8 bölümlük dizide sürpriz anlarda izleyici karşısına çıkacak. Karakterin hikâyedeki ağırlığına dair ayrıntılar ise henüz paylaşılmış değil.

Eşref Tek'in senaryosunu Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç yazdı, dizinin yönetmeni Uluç Bayraktar.

Eşref Tek'in senaryosunu Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç yazdı, dizinin yönetmeni Uluç Bayraktar.
onedio.com

TimsBi'nin Prime Video için hazırladığı dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Başrolde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı kadroya Eşref Rüya ekibinden oyuncular da eşlik ediyor; Aybüke Pusat ve Görkem Sevindik de kadroda adı geçen isimler arasında. Kaynağa göre dizi aralık ayında yayınlanacak, ancak Prime Video tarafından yayın tarihine dair resmi bir açıklama aktarılmış değil. Macit Koper'in sürpriz sahnelerinin hangi bölümlerde yer alacağı da şimdilik bilinmiyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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