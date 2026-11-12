Eşref Rüya'daki Rolüne Devam: Eşref Tek'te Yetimler'in Lideri Yakup Baba'yı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu
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Çağatay Ulusoy'lu Eşref Tek'in kadrosuna usta bir oyuncu daha katıldı. Kaynağa göre aralık ayında yayınlanacak Prime Video dizisinde Yetimler örgütünün liderini canlandıran isim, kulis bilgilerine göre 8 bölümlük hikâyede sürpriz anlarda ekrana gelecek. Eşref Tek'in yeni kadro üyesinin kim olduğunu ve neden dikkat çektiğini haberin devamında bulabilirsiniz.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Macit Koper, Anayurt Oteli'ndeki Zebercet rolünden Kızılcık Şerbeti'ndeki Hikmet'e uzanan kariyeriyle Eşref Tek kadrosunda.
Yetimler örgütünün lideri Yakup Baba'yı oynayan Macit Koper, Çağatay Ulusoy'un Eşref'iyle aynı hikâyede yer alacak.
Eşref Tek'in senaryosunu Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç yazdı, dizinin yönetmeni Uluç Bayraktar.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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