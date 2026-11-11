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Kadınlarda 1,70 Erkeklerde 1,93 Boy Şartı Aranan "Uzunlar Partisi" Gündem Oldu

Kadınlarda 1,70 Erkeklerde 1,93 Boy Şartı Aranan "Uzunlar Partisi" Gündem Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 11:59
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Sosyal medyada duyurulan bir parti, katılım şartıyla gündem oldu. 'Uzunlar Partisi' adı verilen etkinliğe yalnızca boyu 1,70 ve üzeri olan kadınlar ile boyu 1,93 ve üzeri olan erkekler katılabilecek. Parti 6 Aralık'ta Entropi Sahne'de yapılacak. Kaynak

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Gecede en uzun yarışması da var

Gecede en uzun yarışması da var

Organizatörler etkinliği bol oyunlu, tanışma odaklı bir gün olarak tanıtıyor. Gecede katılımcılar arasında bir de 'en uzun' yarışması yapılacak.

Katılmak isteyenler için ilginç bir kural daha var. Kadınlar ve erkekler parti öncesinde ayrı mesajlaşma gruplarına alınıyor. Organizatörler bunu kimsenin partiden önce tanışmaması için yaptıklarını söylüyor. Katılmak isteyenler gönderinin altına 'Kızlar' ya da 'Erkekler' yazarak ilgili gruba yönlendiriliyor.

Duyuru 1000'i aşkın yorum aldı

Duyuru 1000'i aşkın yorum aldı

Partinin duyurusu kısa sürede yaklaşık 2 bin 700 beğeni ve 1000'i aşkın yorum aldı. Boy şartı sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

Kadınlar için belirlenen 1,70 ve erkekler için belirlenen 1,93 sınırı, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Partiye kimlerin katılacağı ve en uzun yarışmasını kimin kazanacağı ise 6 Aralık'ta belli olacak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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