Kadınlarda 1,70 Erkeklerde 1,93 Boy Şartı Aranan "Uzunlar Partisi" Gündem Oldu

Organizatörler etkinliği bol oyunlu, tanışma odaklı bir gün olarak tanıtıyor. Gecede katılımcılar arasında bir de 'en uzun' yarışması yapılacak.

Katılmak isteyenler için ilginç bir kural daha var. Kadınlar ve erkekler parti öncesinde ayrı mesajlaşma gruplarına alınıyor. Organizatörler bunu kimsenin partiden önce tanışmaması için yaptıklarını söylüyor. Katılmak isteyenler gönderinin altına 'Kızlar' ya da 'Erkekler' yazarak ilgili gruba yönlendiriliyor.