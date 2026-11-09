Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Japonya’daki Aile Kiralama Hizmetini Anlattı

Özkara, Japonya'da ailenin toplum önünde bir vitrin gibi görüldüğünü anlattı. 'İş yerinde bir şey yapılacak, anne babanızın düzgün olması gerekiyor. Mülakatlara gidilecek, aynı şekilde' dedi.

Özkara, Japonların bu vitrini korumak için devlet yardımından bile vazgeçebildiğini de örnek verdi. Özkara'nın aktardığına göre anne ya da babası olmadığı için yardım almayı hak eden çocuk sayısı 3,5 milyon, yardımı alan ise 200 bin kişi. Özkara bunun nedenini 'Yardımı aldıktan itibaren çevresi tarafından bilinmesi o vitrini yıkacak bir şey' sözleriyle açıkladı.