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Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Japonya’daki Aile Kiralama Hizmetini Anlattı

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Japonya’daki Aile Kiralama Hizmetini Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 10:59
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Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, Japonya'daki aile kiralama hizmetini anlattı. Özkara'ya göre Japonya'da insanlar iş yerinde, iş görüşmelerinde ve sosyal çevresinde düzgün bir aile görüntüsü vermek için anne baba kiralıyor. Sosyal medyada paylaşılan sohbet kısa sürede gündem oldu.

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O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

"Japon toplumunda o vitrini oluşturmak zorundasınız"

"Japon toplumunda o vitrini oluşturmak zorundasınız"

Özkara, Japonya'da ailenin toplum önünde bir vitrin gibi görüldüğünü anlattı. 'İş yerinde bir şey yapılacak, anne babanızın düzgün olması gerekiyor. Mülakatlara gidilecek, aynı şekilde' dedi.

Özkara, Japonların bu vitrini korumak için devlet yardımından bile vazgeçebildiğini de örnek verdi. Özkara'nın aktardığına göre anne ya da babası olmadığı için yardım almayı hak eden çocuk sayısı 3,5 milyon, yardımı alan ise 200 bin kişi. Özkara bunun nedenini 'Yardımı aldıktan itibaren çevresi tarafından bilinmesi o vitrini yıkacak bir şey' sözleriyle açıkladı.

Kiralık aile şirketlerinde binlerce oyuncu çalışıyor

Kiralık aile şirketlerinde binlerce oyuncu çalışıyor

Japonya'da kiralık aile hizmeti veren şirketler, müşterilerine anne, baba ya da arkadaş rolü için oyuncu gönderiyor. Sektörün en bilinen şirketi Yuichi Ishii'nin kurduğu Family Romance. Ishii, şirketi kurma fikrinin çocuğunu anaokuluna yazdırmakta zorlanan bekar bir anneyi görünce aklına geldiğini anlatıyor. Ishii'ye göre çekirdek aileye bu kadar önem veren bir toplumda tek ebeveynli aileler dışlanıyor.

Şirketin 2017'de 800 oyuncusu vardı, Ishii daha sonra bu sayının ülke genelinde 2 bine çıktığını söyledi. Ishii, her müşterisine bu yalanı sürdürmeye hazır olup olmadığını sorduğunu söylüyor. Şirketin hikayesi 2019'da yönetmen Werner Herzog'un Family Romance, LLC filmine de konu oldu. Filmde Ishii kendini oynadı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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