Ela Rümeysa Cebeci Beraat Kararının Ardından İlk Kez Görüntülendi
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Yasaklı madde ticareti suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden spiker Ela Rümeysa Cebeci, karardan sonraki ilk görüntüsüyle gündemde. Etiler'deki bir alışveriş merkezinde market alışverişi yaparken kameralara yansıyan Cebeci, yaşadıklarını kısa bir cümleyle özetledi.
Kaynak: 2. Sayfa
Ela Rümeysa Cebeci, yasaklı madde ticareti davasında Sadettin Saran ile birlikte 4 Kasım'da beraat etti.
Beraatın ardından Etiler'deki bir AVM'de görüntülenen Cebeci, süreci kısa bir cümleyle değerlendirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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