Ela Rümeysa Cebeci Beraat Kararının Ardından İlk Kez Görüntülendi

Davanın bu şekilde sonuçlanmasından kısa süre sonra, 2. Sayfa'nın paylaştığı görüntülerde Cebeci, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde market alışverişi yaparken kameraların karşısına çıktı. Dava sürecine ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan spiker, yaşadıklarını 'Zor bir süreçti' sözleriyle özetledi. Beraat kararından sonraki ilk görüntüsü olan bu kare, Ela Rümeysa Cebeci'nin nerede olduğunu ve ne yaptığını merak edenler için de dikkat çekti.

Cebeci, karardan birkaç gün sonra yaptığı açıklamada adının Mehmet Akif Ersoy ile birlikte anılmasına da sert tepki göstermişti. Ersoy'la yalnızca aynı iş yerinde çalıştığını söyleyen spiker, hakkındaki yakınlık iddialarını 'açık bir itibar suikastı' olarak nitelendirmiş ve kişilik haklarını ihlal eden yayınlar için hukuki yola başvuracağını duyurmuştu.