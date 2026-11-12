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Ela Rümeysa Cebeci Beraat Kararının Ardından İlk Kez Görüntülendi

Ela Rümeysa Cebeci Beraat Kararının Ardından İlk Kez Görüntülendi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 08:10
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Yasaklı madde ticareti suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden spiker Ela Rümeysa Cebeci, karardan sonraki ilk görüntüsüyle gündemde. Etiler'deki bir alışveriş merkezinde market alışverişi yaparken kameralara yansıyan Cebeci, yaşadıklarını kısa bir cümleyle özetledi.

Kaynak: 2. Sayfa

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Ela Rümeysa Cebeci, yasaklı madde ticareti davasında Sadettin Saran ile birlikte 4 Kasım'da beraat etti.

Ela Rümeysa Cebeci, yasaklı madde ticareti davasında Sadettin Saran ile birlikte 4 Kasım'da beraat etti.

İstanbul doğumlu 38 yaşındaki spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin adı, Aralık 2025'te medya çalışanlarına yönelik soruşturmayla gündeme geldi. 5 Aralık'ta gözaltına alınıp ilk ifadesinin ardından serbest bırakılan Cebeci, yeniden ifadeye çağrıldı ve 17 Aralık'ta yasaklı madde kullanımını kolaylaştırma suçlamasıyla tutuklandı. Yaklaşık dört ay cezaevinde kalan spiker, 24 Nisan 2026'da ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Dosyada savcılık, Cebeci ve Sadettin Saran için ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep etmişti. Cebeci ikinci duruşmada hâkim karşısına çıkarak suçlamaları kabul etmedi ve Saran'la arasındaki WhatsApp yazışmalarının film repliklerinden oluştuğunu savundu. Mahkeme, yasaklı madde ticareti suçunun oluşmadığına hükmederek ikisi hakkında da beraat kararı verdi.

Beraatın ardından Etiler'deki bir AVM'de görüntülenen Cebeci, süreci kısa bir cümleyle değerlendirdi.

Davanın bu şekilde sonuçlanmasından kısa süre sonra, 2. Sayfa'nın paylaştığı görüntülerde Cebeci, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde market alışverişi yaparken kameraların karşısına çıktı. Dava sürecine ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan spiker, yaşadıklarını 'Zor bir süreçti' sözleriyle özetledi. Beraat kararından sonraki ilk görüntüsü olan bu kare, Ela Rümeysa Cebeci'nin nerede olduğunu ve ne yaptığını merak edenler için de dikkat çekti.

Cebeci, karardan birkaç gün sonra yaptığı açıklamada adının Mehmet Akif Ersoy ile birlikte anılmasına da sert tepki göstermişti. Ersoy'la yalnızca aynı iş yerinde çalıştığını söyleyen spiker, hakkındaki yakınlık iddialarını 'açık bir itibar suikastı' olarak nitelendirmiş ve kişilik haklarını ihlal eden yayınlar için hukuki yola başvuracağını duyurmuştu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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