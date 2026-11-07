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Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy İddialarına Ateş Püskürdü

Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy İddialarına Ateş Püskürdü

Habertürk
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.11.2026 - 09:31
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Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile birlikte yargılandığı davada 4 Kasım'da beraat eden spiker Ela Rümeysa Cebeci, bu kez adının Mehmet Akif Ersoy'la birlikte anılmasına tepki gösterdi. Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeniyle yalnızca aynı kurumda çalıştığını söyleyen Cebeci, hakkındaki yakınlık iddialarını 'açık bir itibar suikastı' olarak nitelendirdi. Ünlü spiker, kişilik haklarını ihlal eden yayınlar için yargı yoluna başvuracağını da duyurdu.

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Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy açıklaması

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy açıklaması

Mahkemenin kararının ardından yaptığı açıklamada Ela Rümeysa Cebeci, uzun süredir konuşulan Mehmet Akif Ersoy iddialarına ateş püskürdü. Ersoy'la iş dışında hiçbir görüşmesinin ya da diyaloğunun olmadığını vurgulayan spiker, ikili hakkında ortaya atılan 'yakınlık' ve 'ortak ortam' iddialarının tamamının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Cebeci'nin açıklamasındaki şu ifadeler dikkat çekti: 'Mehmet Akif Ersoy'la yalnızca aynı iş yerinde çalıştık! İş dışında ne bir görüşmemiz ne de herhangi bir diyaloğumuz oldu. Hakkımızda yaratılan yakınlık ve ortak ortam iddialarının tamamı asılsızdır, iftiradır, açık bir itibar suikastıdır!'

Ünlü isim, soruşturma dosyasındaki bulguların da kendisini doğruladığını öne sürdü. Cebeci'ye göre savcılığın yürüttüğü teknik incelemeler, HTS kayıtları ve dijital materyaller üzerindeki değerlendirmeler, ikilinin iş dışında hiç bir araya gelmediğini ortaya koydu. Spiker, iddialarda adı geçen gece kulüplerine ve mekânlara hiç gitmediğini, telefonlarında da iddialarla bağlantılı herhangi bir fotoğraf ya da video kaydı bulunmadığını resmi kayıtlara dayanarak dile getirdi. Dosyalarının aylar önce birbirinden ayrıldığını da hatırlattı.

Ela Rümeysa Cebeci'nin açıklaması şöyle:

Ela Rümeysa Cebeci'nin açıklaması şöyle:

'Mehmet Akif Ersoy’la yalnızca aynı iş yerinde çalıştık! İş dışında ne bir görüşmemiz ne de herhangi bir diyaloğumuz oldu. Hakkımızda yaratılan yakınlık ve ortak ortam iddialarının tamamı asılsızdır, iftiradır, açık bir itibar suikastıdır!

Savcılık soruşturması kapsamında yapılan teknik incelemeler, HTS kayıtları ve dijital materyallerin değerlendirilmesiyle; iş dışında hiç görüşmediğimiz, benim iddialarda adı geçen gece kulüplerine ve ortamlara asla gitmediğim, telefonlarımızda iddialara ilişkin herhangi bir fotoğraf veya video kaydı bulunmadığı resmî soruşturma kayıtlarıyla sabittir.

Dosyalarımız aylar önce tefrik edilmiştir.

Bugüne kadar tıklanma ve reyting uğruna fotoğraflarımızı yan yana koyarak hakkımda gerçeğe aykırı algı yaratan, kişilik haklarımı ihlal eden ve itibarımı hedef alan herkesten hukuk önünde hesap soracağımı ilgili tüm yayıncılara ihtaren bildiririm.'

Ela Rümeysa Cebeci Olayı Nedir?

Ela Rümeysa Cebeci'nin adı ilk kez Aralık 2025'te, Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu medya çalışanlarına yönelik soruşturmada gündeme gelmişti. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cebeci, ilk ifadesinin ardından serbest bırakılmış, ancak kısa süre sonra yeniden ifadeye çağrılmıştı.

Ünlü spiker 17 Aralık 2025'te yeniden gözaltına alındı ve savcılıktaki ek ifadesinin ardından tutuklandı. Yaklaşık dört ay cezaevinde kalan Cebeci, 24 Nisan 2026'da ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Sadettin Saran ile birlikte yargılandığı davada ise 4 Kasım'da iki isim hakkında ayrı ayrı beraat kararı verildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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