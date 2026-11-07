Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy İddialarına Ateş Püskürdü

'Mehmet Akif Ersoy’la yalnızca aynı iş yerinde çalıştık! İş dışında ne bir görüşmemiz ne de herhangi bir diyaloğumuz oldu. Hakkımızda yaratılan yakınlık ve ortak ortam iddialarının tamamı asılsızdır, iftiradır, açık bir itibar suikastıdır!

Savcılık soruşturması kapsamında yapılan teknik incelemeler, HTS kayıtları ve dijital materyallerin değerlendirilmesiyle; iş dışında hiç görüşmediğimiz, benim iddialarda adı geçen gece kulüplerine ve ortamlara asla gitmediğim, telefonlarımızda iddialara ilişkin herhangi bir fotoğraf veya video kaydı bulunmadığı resmî soruşturma kayıtlarıyla sabittir.

Dosyalarımız aylar önce tefrik edilmiştir.

Bugüne kadar tıklanma ve reyting uğruna fotoğraflarımızı yan yana koyarak hakkımda gerçeğe aykırı algı yaratan, kişilik haklarımı ihlal eden ve itibarımı hedef alan herkesten hukuk önünde hesap soracağımı ilgili tüm yayıncılara ihtaren bildiririm.'

Ela Rümeysa Cebeci Olayı Nedir?

Ela Rümeysa Cebeci'nin adı ilk kez Aralık 2025'te, Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu medya çalışanlarına yönelik soruşturmada gündeme gelmişti. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cebeci, ilk ifadesinin ardından serbest bırakılmış, ancak kısa süre sonra yeniden ifadeye çağrılmıştı.

Ünlü spiker 17 Aralık 2025'te yeniden gözaltına alındı ve savcılıktaki ek ifadesinin ardından tutuklandı. Yaklaşık dört ay cezaevinde kalan Cebeci, 24 Nisan 2026'da ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Sadettin Saran ile birlikte yargılandığı davada ise 4 Kasım'da iki isim hakkında ayrı ayrı beraat kararı verildi.