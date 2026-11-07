Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy İddialarına Ateş Püskürdü
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Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile birlikte yargılandığı davada 4 Kasım'da beraat eden spiker Ela Rümeysa Cebeci, bu kez adının Mehmet Akif Ersoy'la birlikte anılmasına tepki gösterdi. Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeniyle yalnızca aynı kurumda çalıştığını söyleyen Cebeci, hakkındaki yakınlık iddialarını 'açık bir itibar suikastı' olarak nitelendirdi. Ünlü spiker, kişilik haklarını ihlal eden yayınlar için yargı yoluna başvuracağını da duyurdu.
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy açıklaması
Ela Rümeysa Cebeci'nin açıklaması şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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