286 Yıl Hapsi İstenen Mehmet Akif Ersoy Duruşmada Konuştu
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Yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Söz alan Ersoy tahliye ve beraat talep etti. Mehmet Akif Ersoy, 'Adımı internete yazarsanız iftira, hakaret, çirkin iddiaları görürsünüz, benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz' dedi.
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Mehmet Akif Ersoy: "Benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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