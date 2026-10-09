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286 Yıl Hapsi İstenen Mehmet Akif Ersoy Duruşmada Konuştu

286 Yıl Hapsi İstenen Mehmet Akif Ersoy Duruşmada Konuştu

Gündem Mehmet Akif Ersoy
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.10.2026 - 17:17
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Yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Söz alan Ersoy tahliye ve beraat talep etti. Mehmet Akif Ersoy, 'Adımı internete yazarsanız iftira, hakaret, çirkin iddiaları görürsünüz, benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz' dedi.

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Mehmet Akif Ersoy: "Benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz."

Mehmet Akif Ersoy: "Benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz."

İddianamede Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında hapis cezası isteniyor. Ersoy için 'suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'nitelikli cinsel saldırı', 'yasaklı madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'yasaklı madde kullanımını kolaylaştırma' suçlamalarından toplam 286 yıl 2 aya kadar hapis talep ediliyor. Liderliğini Ersoy'un yaptığı öne sürülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Ersoy ve Mustafa Manaz, tutuksuz sanıklar ile mağdurlar katıldı.

Savunma yapan Ersoy, kendisine isnat edilen suçların hiçbirine dair delil bulunmadığını ve kimsenin şikayetçi olmadığını savundu. Geçen celse bazı isimlerden özür dilediğini hatırlatan Ersoy, bu kez de mağdur sıfatıyla dosyada yer alan iki kadından, kendisinin arkadaşı oldukları için yaşadıkları süreçten dolayı özür diledi. 'Ortada bir örgüt yok' diyen Ersoy, kendisinin örgüt liderliği yapmadığını söyledi.

Ersoy, adı internette aransa iftira ve hakaret içeren pek çok içerikle karşılaşılacağını anlatarak 'Adımı internete yazarsanız iftira, hakaret, çirkin iddiaları görürsünüz, benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz' dedi.

Savcı ara mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşmayı 28 Ocak'a erteledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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