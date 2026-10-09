286 Yıl Hapsi İstenen Mehmet Akif Ersoy Duruşmada Konuştu

İddianamede Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında hapis cezası isteniyor. Ersoy için 'suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'nitelikli cinsel saldırı', 'yasaklı madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'yasaklı madde kullanımını kolaylaştırma' suçlamalarından toplam 286 yıl 2 aya kadar hapis talep ediliyor. Liderliğini Ersoy'un yaptığı öne sürülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Ersoy ve Mustafa Manaz, tutuksuz sanıklar ile mağdurlar katıldı.

Savunma yapan Ersoy, kendisine isnat edilen suçların hiçbirine dair delil bulunmadığını ve kimsenin şikayetçi olmadığını savundu. Geçen celse bazı isimlerden özür dilediğini hatırlatan Ersoy, bu kez de mağdur sıfatıyla dosyada yer alan iki kadından, kendisinin arkadaşı oldukları için yaşadıkları süreçten dolayı özür diledi. 'Ortada bir örgüt yok' diyen Ersoy, kendisinin örgüt liderliği yapmadığını söyledi.

Ersoy, adı internette aransa iftira ve hakaret içeren pek çok içerikle karşılaşılacağını anlatarak 'Adımı internete yazarsanız iftira, hakaret, çirkin iddiaları görürsünüz, benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz' dedi.

Savcı ara mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşmayı 28 Ocak'a erteledi.