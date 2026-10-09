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Kafe ve Restoranlarda Sigara Düzeni Değişiyor: Yeni Düzenleme Belli Oldu

Kafe ve Restoranlarda Sigara Düzeni Değişiyor: Yeni Düzenleme Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.10.2026 - 15:42
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AK Parti'nin sağlık alanında hazırladığı kanun teklifi taslağında sigara kullanımına yönelik yeni bir düzenleme yer alıyor. Taslağa göre restoran ve kafelerin açık alanları, sigara içilen ve içilmeyen bölümler olarak ikiye ayrılacak. Bu ayrımı yapamayan işletmelerde ise yemek yenen alanlarda sigara içmek yasaklanacak.

Kaynak: Habertürk/Buse Gençtürk

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Kafe ve restoranlarda sigara düzeni değişiyor.

Kafe ve restoranlarda sigara düzeni değişiyor.

AK Parti'nin sağlık alanındaki kanun teklifi taslağı 20-25 maddeden oluşacak. Taslağın en dikkat çeken başlıklarından biri, restoran ve kafelerdeki açık alanlara getirilecek yeni sigara düzeni.

Planlanan modelde işletmeler, mekânın büyüklüğüne göre yiyecek-içecek servisi yapılmayan ayrı bir bölüm ya da açık alan belirleyecek. Sigara içmek isteyenler bu bölümü kullanacak. Açık alanlarda sigara içmeyenler için de ayrıca yer ayrılacak. Yani yalnızca içenlere bir köşe açmak yeterli olmayacak; içmeyenlerin oturacağı alan da ayrıca belirlenecek.

Yeni modelin amacı, açık alanlarda sigara içmeyenlerin dumandan uzak oturabileceği bir bölüm oluşturmak. İşletmeler açısından belirleyici olan ise mekânın büyüklüğü olacak; ayrı bölümün nasıl kurulacağı, alanın kapasitesine göre değerlendirilecek.

Bu ayrımı yapamayan işletmeler için daha sert bir kural öngörülüyor: Yemek yenen alanlarda sigara içilmesi yasaklanacak. Yani ayrı bir bölüm kuramayan işletmede, masada oturan müşteri sigara içemeyecek.

Hastane bahçesinden okul çevresine mesafe sınırı geliyor.

Hastane bahçesinden okul çevresine mesafe sınırı geliyor.

Taslak yalnızca restoran ve kafelerle sınırlı değil. Hastane bahçeleri, acil servis girişleri, okullar ve çocukların kullandığı spor tesislerinin çevresinde sigara kullanımına mesafe sınırı getirilmesi planlanıyor. Mesafenin kaç metre olacağı ise henüz belirlenmedi.

Listedeki adresler de dikkat çekiyor. Hastane bahçeleri ve acil servis girişleri, hastaların ve yakınlarının yoğun şekilde bulunduğu noktalar. Okullar ile çocukların kullandığı spor tesisleri ise küçük yaştakilerin sigara dumanıyla karşılaşmaması açısından kapsama alınmış görünüyor.

Kuralların uygulanması için denetimlerin de sıklaştırılması öngörülüyor. Sigara satışında kimlik gösterme uygulamasının daha sıkı takip edileceği belirtiliyor.

Belli bir tarihten sonra doğanlara yönelik sigara yasağı ise teklifte yer almıyor.

Taslak aşamasında olan metnin, Meclis'e sunulana kadar değişebileceğini de hatırlatmak gerekiyor. Bölüm ayrımında mekânın büyüklüğüne göre hangi ölçütlerin esas alınacağı ve mesafe sınırının kaç metre olacağı gibi ayrıntılar, teklif metni açıklandığında netleşecek. Teklifin yeni yıldan sonra Meclis'e sunulması bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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