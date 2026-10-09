Kafe ve Restoranlarda Sigara Düzeni Değişiyor: Yeni Düzenleme Belli Oldu

AK Parti'nin sağlık alanındaki kanun teklifi taslağı 20-25 maddeden oluşacak. Taslağın en dikkat çeken başlıklarından biri, restoran ve kafelerdeki açık alanlara getirilecek yeni sigara düzeni.

Planlanan modelde işletmeler, mekânın büyüklüğüne göre yiyecek-içecek servisi yapılmayan ayrı bir bölüm ya da açık alan belirleyecek. Sigara içmek isteyenler bu bölümü kullanacak. Açık alanlarda sigara içmeyenler için de ayrıca yer ayrılacak. Yani yalnızca içenlere bir köşe açmak yeterli olmayacak; içmeyenlerin oturacağı alan da ayrıca belirlenecek.

Yeni modelin amacı, açık alanlarda sigara içmeyenlerin dumandan uzak oturabileceği bir bölüm oluşturmak. İşletmeler açısından belirleyici olan ise mekânın büyüklüğü olacak; ayrı bölümün nasıl kurulacağı, alanın kapasitesine göre değerlendirilecek.

Bu ayrımı yapamayan işletmeler için daha sert bir kural öngörülüyor: Yemek yenen alanlarda sigara içilmesi yasaklanacak. Yani ayrı bir bölüm kuramayan işletmede, masada oturan müşteri sigara içemeyecek.