Kafe ve Restoranlarda Sigara Düzeni Değişiyor: Yeni Düzenleme Belli Oldu
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AK Parti'nin sağlık alanında hazırladığı kanun teklifi taslağında sigara kullanımına yönelik yeni bir düzenleme yer alıyor. Taslağa göre restoran ve kafelerin açık alanları, sigara içilen ve içilmeyen bölümler olarak ikiye ayrılacak. Bu ayrımı yapamayan işletmelerde ise yemek yenen alanlarda sigara içmek yasaklanacak.
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Kafe ve restoranlarda sigara düzeni değişiyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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