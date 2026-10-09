Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Halkalı-Kapıkule arası 4 saatten 1.5 saate düşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Halkalı-Kapıkule arasının 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düştüğünü belirten Erdoğan, ' Yük taşıma süresi 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşecek. Kapasite yaklaşık 4 katına çıkacak. Ulaşım hızlanacak, seyahat süreci azalacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:

'Bugün çok önemli bir yatırımın açılışı için buradayız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Halkalı-Kapıkule Tren Hattı, Kapıkule-Çerkezköy kesiminin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her bir emek sahibini tebrik ediyorum. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, ülkemize vizyon katacak projelerden biridir. Projemiz 3 etaptan oluşmaktadır. 153 km uzunluğa sahip Çerkezköy-Kapıkule hattı, en uzun etaptır. Hattımız çift hatlı, elektrikli, sinyalli olarak inşa edilmiştir. 2520 metre uzunluğunda 8 aç kapa tünel, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez vardır.

Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş alanda göreceğimiz bir dönem başlayacak. Halkalı-Kapıkule'de yolculuk süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşecek. Kapasite yaklaşık 4 katına çıkacak. Ulaşım hızlanacak, seyahat süreci azalacak. Üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak... Projemiz sadece gönülleri ve şehirleri birleştirmekle kalmayacak. Ayrıca Trakya ve Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulunacak. Yeni istasyon binaları inşa ediyoruz. Sadece ana hattı değil, hattın bütün unsurlarını modern ve güçlü bir yapıya dönüştürüyoruz.

Kapıkule hattının ehemmiyetini sadece Trakya'yla sınırlandıramayız, Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını da güçlendiriyor. Kalkınma Koridoru'nun Türkiye'den geçen bölümünün kritik parçalarındandır. Ulaştırma yatırımlarımız artık yol, köprü ve demiryolu olmaktan çıkmış küresel ticaret yollarının en stratejik noktalarına dönüşmüştür. Sanayi merkezlerimizin ve limanlarımızın Avrupa pazarlarına erişimini kolaylaştıracak. Bu hat inşallah Anadolu'nun üretimini Avrupa'ya bağlayan bir damar, bir lojistik omurga olacaktır. Trakya bölgesiyle birlikte Türkiye ekonomisine büyük katkılar yapacağına inandığım projenin hayırlı olmasını diliyorum.'