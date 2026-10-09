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Ünlü Oyuncu Murat Cemcir'in Şirketi İflas Etti

Ünlü Oyuncu Murat Cemcir'in Şirketi İflas Etti

Sinema
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.10.2026 - 15:17
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Ünlü oyuncu Murat Cemcir ile yönetmen-senarist Selçuk Aydemir'in 2016'da kurduğu yapım şirketi TR 40 33 Productions hakkında iflas kararı verildi. Mahkeme, şirketin uzun süredir yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflasın açılmasına hükmetti.

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Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti.

Murat Cemcir ve yönetmen Selçuk Aydemir, 2018 yılında TR 40 33 Productions isimli yapım şirketini kurdu. Mali sıkıntılar yaşayan şirketin iflasına karar verildi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin uzun süredir devam eden mali sıkıntıları nedeniyle iflasın açılmasına hükmetti. 

İcra ve İflas Kanunu'nun 166. maddesi uyarınca karar ilanen tebliğ edildi.

Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir ikilisi yollarını 2016'da yapımcılıkta birleştirmişti.

Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir ikilisi yollarını 2016'da yapımcılıkta birleştirmişti.

Şirket, 2016 yılında Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir'in ortaklığıyla kuruldu. İkili, yıllardır Türk sinemasının en bilinen oyuncu-yönetmen eşleşmelerinden biri olarak anılıyor. Şirketin yapımcılığını üstlendiği son film, 2022'de vizyona giren 'Mahalleden Arkadaşlar' oldu. 

İflas kararı, bir şirketin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunun mahkemece tespit edilmesi anlamına geliyor. Kararın ardından şirketin mal varlığı tasfiye sürecine giriyor, alacaklılar da haklarını İflas Müdürlüğü aracılığıyla arıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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