Ünlü Oyuncu Murat Cemcir'in Şirketi İflas Etti

Şirket, 2016 yılında Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir'in ortaklığıyla kuruldu. İkili, yıllardır Türk sinemasının en bilinen oyuncu-yönetmen eşleşmelerinden biri olarak anılıyor. Şirketin yapımcılığını üstlendiği son film, 2022'de vizyona giren 'Mahalleden Arkadaşlar' oldu.

İflas kararı, bir şirketin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunun mahkemece tespit edilmesi anlamına geliyor. Kararın ardından şirketin mal varlığı tasfiye sürecine giriyor, alacaklılar da haklarını İflas Müdürlüğü aracılığıyla arıyor.