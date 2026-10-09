Ünlü Oyuncu Murat Cemcir'in Şirketi İflas Etti
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Ünlü oyuncu Murat Cemcir ile yönetmen-senarist Selçuk Aydemir'in 2016'da kurduğu yapım şirketi TR 40 33 Productions hakkında iflas kararı verildi. Mahkeme, şirketin uzun süredir yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflasın açılmasına hükmetti.
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Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in şirketi iflas etti.
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Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir ikilisi yollarını 2016'da yapımcılıkta birleştirmişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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