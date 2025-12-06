Ahmet Kural'dan Ölümden Dönen Eski Dostu Murat Cemcir'e Büyük Vefasızlık
Cemcir’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler toparlanma yönünde ilerlerken, magazinin asıl ateşini yakan detay Ahmet Kural tarafı oldu. Müge Dağıstanlı’nın köşe yazısında yer alan iddiaya göre Kural’ın, geçmişte uzun yıllar birlikte büyük projelere imza attığı Cemcir’i ne hastanede ziyaret ettiği ne de telefonla aradığı iddia edildi.
Murat Cemcir, son günlerde sevenlerini korkutan sağlık süreciyle gündeme gelmiş, yoğun bakıma alınan ismin sağlık durumu merak konusu olmuştu.
