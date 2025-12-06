Ahmet Kural'dan Ölümden Dönen Eski Dostu Murat Cemcir'e Büyük Vefasızlık

Hatta bu konudaki sorulardan kaçınmak için Ahmet Kural'ın telefonunu kapattığı iddia edildi. Oyuncuyu yoğun bakımda ziyaret edenlerin 'Murat, çok kötüydü. Konuşmakta dahi güçlük çekiyordu. O hali bizi çok korkuttu” dediği ortaya çıkarken Dağıstanlı ayrıca, ikilinin ortak çevresinde “Ahmet’in hastaneye gelmesini, en azından telefonla bir sormasını beklerdik. Aralarında ne geçtiyse geçti, Murat ölümden döndü.” yönünde yorumlar yapıldığını da aktardı.

Murat Cemcir, son ortak işlerinin 2020’deki Baba Parası olduğunu hatırlatıp “ticari anlaşmazlık yok” diyerek aralarındaki durumu “kırgınlık değil, bıkkınlık” sözleriyle tarif etmiş ve görüşmediklerini net şekilde doğrulamıştı.