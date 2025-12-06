onedio
Ahmet Kural'dan Ölümden Dönen Eski Dostu Murat Cemcir'e Büyük Vefasızlık

Ecem Dalgıçoğlu
06.12.2025 - 11:36

Cemcir’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler toparlanma yönünde ilerlerken, magazinin asıl ateşini yakan detay Ahmet Kural tarafı oldu. Müge Dağıstanlı’nın köşe yazısında yer alan iddiaya göre Kural’ın, geçmişte uzun yıllar birlikte büyük projelere imza attığı Cemcir’i ne hastanede ziyaret ettiği ne de telefonla aradığı iddia edildi.

Murat Cemcir, son günlerde sevenlerini korkutan sağlık süreciyle gündeme gelmiş, yoğun bakıma alınan ismin sağlık durumu merak konusu olmuştu.

Gelen bilgilere göre Cemcir, evinde aniden rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmış ve yapılan tetkiklerin ardından iç kanama geçirdiği öğrenilmişti. Hastaneden yapılan açıklamalara göre Cemcir’in kanamasının kontrol altına alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımdan normal odaya alındığı ortaya çıkmıştı.

Tam da bu süreçte gözler, yıllar boyunca birlikte hafızalara kazınan projelere imza atan eski dostu Ahmet Kural cephesine çevrilmişti.

Müge Dağıstanlı’nın köşe yazısında aktardığı iddiaya göre, Kural’ın Cemcir’i ne hastanede ziyaret ettiği ne de telefonla aradığı söylendi.

Hatta bu konudaki sorulardan kaçınmak için Ahmet Kural'ın telefonunu kapattığı iddia edildi. Oyuncuyu yoğun bakımda ziyaret edenlerin 'Murat, çok kötüydü. Konuşmakta dahi güçlük çekiyordu. O hali bizi çok korkuttu” dediği ortaya çıkarken Dağıstanlı ayrıca, ikilinin ortak çevresinde “Ahmet’in hastaneye gelmesini, en azından telefonla bir sormasını beklerdik. Aralarında ne geçtiyse geçti, Murat ölümden döndü.” yönünde yorumlar yapıldığını da aktardı.

Murat Cemcir, son ortak işlerinin 2020’deki Baba Parası olduğunu hatırlatıp “ticari anlaşmazlık yok” diyerek aralarındaki durumu “kırgınlık değil, bıkkınlık” sözleriyle tarif etmiş ve görüşmediklerini net şekilde doğrulamıştı.

Yorum Yazın