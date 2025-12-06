onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Serenay Sarıkaya'nın Dile Düşen Kaynak Gözlüğünden Hallice Güneş Gözlüklerinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Serenay Sarıkaya'nın Dile Düşen Kaynak Gözlüğünden Hallice Güneş Gözlüklerinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.12.2025 - 10:46

Serenay Sarıkaya, yıllardır sadece oyunculuğuyla değil, tarzıyla da gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarıyor. Kırmızı halıdan günlük stiline kadar her görünümünde iddiasını koruyan isim son olarak güneş gözlükleriyle konuşuldu. Sarıkaya'nın gözlüğünün markası ve fiyatı da dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serenay Sarıkaya, son olarak katıldığı ödül töreninde aldığı ödülle yeniden gündemin tam ortasına oturmuştu.

Serenay Sarıkaya, son olarak katıldığı ödül töreninde aldığı ödülle yeniden gündemin tam ortasına oturmuştu.

Serenay Sarıkaya, son olarak Harper’s Bazaar Women of the Year 2025 töreninde aldığı ödülle yeniden gündemin merkezine oturmuştu. Kırmızı halı enerjisi, gecenin öne çıkan isimlerinden biri olması ve ardından sosyal medyada başlayan stil analizleri derken kendisi manşetlerden düşmemişti.

Serenay Sarıkaya’nın ödül töreniyle yeniden gündeme oturmasının hemen ardından bu kez de gözlüğü konuşulmaya başladı.

Serenay Sarıkaya’nın ödül töreniyle yeniden gündeme oturmasının hemen ardından bu kez de gözlüğü konuşulmaya başladı.

Ne giyse ne taksa ayrı olay olan Serenay Sarıkaya'nın gözlüğünün markasının RickOwens olduğu, modelin ise 805 dolar'lık bir fiyat etiketine sahip olduğu ortaya çıktı. 34 bin TL'lik gözlük sosyal medyada kısa sürede dile düştü. X kullanıcılarının sıra dışı tasarıma sahip gözlüğe benzetmeleri de gecikmedi tabii!

Gelin kim ne demiş birlikte bakalım...

Gelin kim ne demiş birlikte bakalım...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tamer Önen

yakışmamış da. zaten güzel bir kadın değil. aksine itici bir tipi var. ünlü olunca herşey yakılır diye düşünüyorlar ana bence yanlış düşünüyorlar. Ben Türkiy... Devamını Gör

Handan Kargın

Erkek suratı gibi suratı var, gözlük değil bilmemne taksa olmuyor, olmuyor? Nesini beğenirler, hiç anlamam??

d cord

Tornacı Celil Usta 'da "hayatım film olursa Serenay oynasın" demiş olabilir

Emre Keskin

kaynakçı