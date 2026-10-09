Türkiye'de de Şubeleri Var: Coca-Cola Ünlü Kahve Zincirini Satmaya Hazırlanıyor
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Coca-Cola, 2018'de 5,1 milyar dolar ödeyerek satın aldığı Costa Coffee'yi yeniden satışa çıkarmayı değerlendiriyor. ABD merkezli Semafor'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre şirket henüz kesin bir karar vermiş değil. Türkiye'de de şubeleri bulunan zincirin geleceği, kahve sektörünün yakından izlediği başlıklardan biri oldu.
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İddialara göre Coca-Cola, Costa Coffee için yeniden alıcı arıyor.
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Türkiye'ye iki kez giren Costa Coffee, 2022'de Boyner ile geri döndü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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