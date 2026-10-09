Türkiye'de de Şubeleri Var: Coca-Cola Ünlü Kahve Zincirini Satmaya Hazırlanıyor

Coca-Cola, 2018 yılında Costa Coffee'yi tam 5,1 milyar dolara satın almıştı. Aradan geçen sürede zincirin yeniden satışa çıkarılması gündeme geldi ve bu ihtimal şimdi yeniden masada. Semafor'un konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre şirket, Costa'yı elden çıkarmayı ciddi biçimde tartışıyor. Yine de ortada kesinleşmiş bir karar yok.

İddiaya göre en az bir stratejik alıcı Costa'yı satın almayı düşündü. Ancak şirketin değerlemesi ve kendi faaliyetleriyle uyumu konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle bu aday geri çekildi. Satışın hangi değerleme üzerinden ve ne zaman yapılabileceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.