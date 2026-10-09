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Türkiye'de de Şubeleri Var: Coca-Cola Ünlü Kahve Zincirini Satmaya Hazırlanıyor

Türkiye'de de Şubeleri Var: Coca-Cola Ünlü Kahve Zincirini Satmaya Hazırlanıyor

kahve
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.10.2026 - 12:55
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Coca-Cola, 2018'de 5,1 milyar dolar ödeyerek satın aldığı Costa Coffee'yi yeniden satışa çıkarmayı değerlendiriyor. ABD merkezli Semafor'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre şirket henüz kesin bir karar vermiş değil. Türkiye'de de şubeleri bulunan zincirin geleceği, kahve sektörünün yakından izlediği başlıklardan biri oldu.

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İddialara göre Coca-Cola, Costa Coffee için yeniden alıcı arıyor.

İddialara göre Coca-Cola, Costa Coffee için yeniden alıcı arıyor.

Coca-Cola, 2018 yılında Costa Coffee'yi tam 5,1 milyar dolara satın almıştı. Aradan geçen sürede zincirin yeniden satışa çıkarılması gündeme geldi ve bu ihtimal şimdi yeniden masada. Semafor'un konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre şirket, Costa'yı elden çıkarmayı ciddi biçimde tartışıyor. Yine de ortada kesinleşmiş bir karar yok.

İddiaya göre en az bir stratejik alıcı Costa'yı satın almayı düşündü. Ancak şirketin değerlemesi ve kendi faaliyetleriyle uyumu konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle bu aday geri çekildi. Satışın hangi değerleme üzerinden ve ne zaman yapılabileceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Türkiye'ye iki kez giren Costa Coffee, 2022'de Boyner ile geri döndü.

Türkiye'ye iki kez giren Costa Coffee, 2022'de Boyner ile geri döndü.

Costa Coffee'nin Türkiye macerası düz bir çizgide ilerlemedi. Zincir pazara ilk kez 2009'da girdi, ancak 2010'da ülkeden çekildi. 2022'de ise Boyner iş birliğiyle yeniden Türk kahve severlerin karşısına çıktı. Bugün İstanbul'da da şubeleri bulunan marka, yerli kahve zincirlerinin ve uluslararası rakiplerin yoğun rekabet ettiği bir pazarda faaliyet gösteriyor.

Olası bir satışın Türkiye operasyonunu nasıl etkileyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Coca-Cola'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Haberin dayanağı olan Semafor ve Financial Times bilgileri de şirket kaynaklarına yakın isimlere dayanıyor. Süreç kesinleşirse alıcının kim olacağı ve Costa'nın hangi değerlemeyle el değiştireceği, hem küresel kahve piyasasının hem de Türkiye'deki şubelerin geleceği açısından belirleyici olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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