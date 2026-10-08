Neden Bazı İnsanlar Kahve İçmeden Güne Başlayamaz?
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Ben güne kahvesiz başlayamıyorum kardeşim, o kahve olacak. ☕ Sabah gözümü açmış olabilirim ama kahveyi içmeden tam anlamıyla “sisteme giriş” yapmış sayılmıyorum. 😅 İlk yudum gelmeden konuşmak istemeyenlerden, kahve kokusunu alınca modu değişenlerden biriysen yalnız değilsin. Peki neden bazı insanlar kahvesiz resmen eksik hissediyor? Mesele sadece alışkanlık mı, yoksa beynimiz gerçekten o fincanı bekliyor mu?
Gel, fincanı doldurup bunun peşine düşelim.👇🏻
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1. Çünkü kafein beynin “uyku sinyalini” bir süreliğine susturuyor.
2. Sabah kahvesi zamanla beynin “güne başladık” düğmesine dönüşebiliyor.
3. O koku bile insanın modunu değiştirebiliyor.
4. Kafeine düzenli alışan vücut, kahve gelmeyince hafiften trip atabiliyor.
5. Kahve kısa süreli odaklanmayı artırabiliyor.
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6. Sabahları kendine ait küçük bir an yaratıyor.
7. Uyku düzeni kötüyse kahve sabahın kurtarıcısı gibi hissedilebiliyor.
8. Kahvenin sosyal bir tarafı da var.
9. İnsan beyni ödülü seviyor, kahve de bunu güzel paketliyor.
10. Bir süre sonra mesele gerçekten “kahve” değil, kahvesiz olamama hissi oluyor.
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Kısacası bazı insanların kahve içmeden güne başlayamamasının tek bir nedeni yok.
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