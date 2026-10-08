Neden Bazı İnsanlar Kahve İçmeden Güne Başlayamaz?

Kafein uyanıklığı destekliyor, alışkanlık beynin “başla” düğmesine dönüşüyor, o minik kahve ritüeli de güne daha kontrollü girme hissi veriyor. Yani mesele sadece “kahveyi seviyorum” değil; bazen fincanın içinde biraz kimya, biraz psikoloji, biraz da sabah sabah kimseyle konuşmama isteği var. 😄 Bir de bu ritüeli kolaylaştıran güzel bir kahve makinen varsa işler iyice keyifli hâle geliyor. Philips kahve makineleriyle sabah kahveni tek dokunuşla hazırlayıp “önce kahve, sonra dünya” düzenini bozmadan güne başlayabilirsin☕