article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yaz Resmen Kışa Dönecek! Pazartesi Günü Her Şey Bir Anda Değişecek

Yaz Resmen Kışa Dönecek! Pazartesi Günü Her Şey Bir Anda Değişecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.10.2026 - 16:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hafta sonu plan yapanlar 'Hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Türkiye'nin büyük bölümünde hafta sonu boyunca yaz havası etkili olacak. Ancak bu görüntü uzun sürmeyecek: Pazartesi günü her şey değişecek!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak?

10 Ekim Cumartesi ve 11 Ekim Pazar günü yurdun büyük bölümünde hava açık ve güneşli geçecek. İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 25 derece civarında seyredecek. İzmir'de termometreler 28, Antalya'da da 28 dereceyi gösterecek. Aydın'da 31 dereceye çıkacak sıcaklık, Adana'da 33 derecenin de üzerine ulaşacak. Diğer bölgelerde ise değerler 25 ile 27 derece arasında değişecek.

Hafta sonunun tek istisnası pazar günü yaşanacak. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak görülecek, ancak bu bölgelerde sıcaklıkta belirgin bir değişiklik beklenmiyor.

Pazartesi günü her şey değişecek.

Pazartesi günü her şey değişecek.

Yeni haftaya sağanakla girilecek. Pazartesi günü Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde gök gürültülü sağanak etkili olacak ve sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanacak. Salı günü yağışlar batı kesimlerde, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da devam edecek.

Bugün ise Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara'nın bazı bölgelerinde, Ege kıyılarında, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görülebilir. Rüzgar çoğunlukla güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın