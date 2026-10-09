Yaz Resmen Kışa Dönecek! Pazartesi Günü Her Şey Bir Anda Değişecek
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Hafta sonu plan yapanlar 'Hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Türkiye'nin büyük bölümünde hafta sonu boyunca yaz havası etkili olacak. Ancak bu görüntü uzun sürmeyecek: Pazartesi günü her şey değişecek!
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Hafta sonu hava nasıl olacak?
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Pazartesi günü her şey değişecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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