Yaz Resmen Kışa Dönecek! Pazartesi Günü Her Şey Bir Anda Değişecek

10 Ekim Cumartesi ve 11 Ekim Pazar günü yurdun büyük bölümünde hava açık ve güneşli geçecek. İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 25 derece civarında seyredecek. İzmir'de termometreler 28, Antalya'da da 28 dereceyi gösterecek. Aydın'da 31 dereceye çıkacak sıcaklık, Adana'da 33 derecenin de üzerine ulaşacak. Diğer bölgelerde ise değerler 25 ile 27 derece arasında değişecek.

Hafta sonunun tek istisnası pazar günü yaşanacak. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak görülecek, ancak bu bölgelerde sıcaklıkta belirgin bir değişiklik beklenmiyor.