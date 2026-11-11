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Fatma Betül Sayan Kaya İle Aynı Cezaevinde Olan Aykut Erdoğdu: "Ağlıyor, İçim Sızlıyor"

Fatma Betül Sayan Kaya İle Aynı Cezaevinde Olan Aykut Erdoğdu: "Ağlıyor, İçim Sızlıyor"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 12:16
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 436 sanığın yargılandığı İBB davasında dikkat çeken anlar yaşandı. Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya ile aynı cezaevinde kalan eski milletvekili Aykut Erdoğdu’dan ilginç çıkış geldi. Erdoğdu, “Fatma Hanım bizimle aynı hapishanede. Ağladığını görüyorum içim sızlıyor ya” dedi.

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Fatma Betül Sayan Kaya ile aynı cezaevinde kalan Aykut Erdoğdu’dan dikkat çeken çıkış.

Fatma Betül Sayan Kaya ile aynı cezaevinde kalan Aykut Erdoğdu’dan dikkat çeken çıkış.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 436 sanığın yargılandığı İBB davasının üçüncü celsesi Silivri’de görüldü. İşlemediği bir suç nedeniyle cezaevinde olduğunu söyleyen eski milletvekili Aykut Erdoğdu, tahliyesini talep etti.

Fatma Betül Sayan Kaya’ya işaret eden Aykut Erdoğdu, siyasi ayrılıklara rağmen Kaya’nın masumiyet karinesine inandığını dile getirdi.

Fatma Betül Sayan Kaya ile aynı cezaevinde olduğunu söyleyen Erdoğdu, eski Bakan’ın ağladığını söyledi.

"Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor."

"Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor."

BirGün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre Aykut Erdoğdu, şunları dedi:

“Verin cezamı. Verin cezamı artık ya. Verin. Bir sürü insanı gönderdiniz. Benim milletim adına yapacak çok işim var. Dönüyorum şu kadınlara bakıyorum günah ya. Fatma Hanım bizimle aynı hapishanede. Ağladığını görüyorum içim sızlıyor ya. Ağlıyormuş kabinde. Üyeler verin cezamı bitsin bu işkence. Türk milleti şunu bilsin. Hata yaptım hile yapmadım. Yolsuzluğun yanından geçmedim çayını bile içmedim.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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