Fatma Betül Sayan Kaya İle Aynı Cezaevinde Olan Aykut Erdoğdu: "Ağlıyor, İçim Sızlıyor"
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 436 sanığın yargılandığı İBB davasında dikkat çeken anlar yaşandı. Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya ile aynı cezaevinde kalan eski milletvekili Aykut Erdoğdu’dan ilginç çıkış geldi. Erdoğdu, “Fatma Hanım bizimle aynı hapishanede. Ağladığını görüyorum içim sızlıyor ya” dedi.
Fatma Betül Sayan Kaya ile aynı cezaevinde kalan Aykut Erdoğdu’dan dikkat çeken çıkış.
"Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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