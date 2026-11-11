Fatma Betül Sayan Kaya İle Aynı Cezaevinde Olan Aykut Erdoğdu: "Ağlıyor, İçim Sızlıyor"

BirGün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre Aykut Erdoğdu, şunları dedi:

“Verin cezamı. Verin cezamı artık ya. Verin. Bir sürü insanı gönderdiniz. Benim milletim adına yapacak çok işim var. Dönüyorum şu kadınlara bakıyorum günah ya. Fatma Hanım bizimle aynı hapishanede. Ağladığını görüyorum içim sızlıyor ya. Ağlıyormuş kabinde. Üyeler verin cezamı bitsin bu işkence. Türk milleti şunu bilsin. Hata yaptım hile yapmadım. Yolsuzluğun yanından geçmedim çayını bile içmedim.”