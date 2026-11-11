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“Gece Gelip Üzerinizi de Örteyim mi?”: 28 Bin TL Maaşlı Aşçı İşi İçin Yapılan Görüşmedeki İstekler

“Gece Gelip Üzerinizi de Örteyim mi?”: 28 Bin TL Maaşlı Aşçı İşi İçin Yapılan Görüşmedeki İstekler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 09:37
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Ekonomist Mahfi Eğilmez, iş arayan bir gencin esnaf işletmesinde yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. 15 kişilik yemek çıkaracak bir aşçı ilanıyla gittiği yerde sabah çay demlemekten akşam patronun odasını silmeye uzanan sekiz ayrı görev sayılan genç, karşılığında aylık 28 bin TL teklif edildiğini anlattı. Görüşmenin sonunda işverene dayanamayıp 'Gece gelip üzerinizi de örteyim mi beyefendi?' diye sorduğunu söyledi.

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Mahfi Eğilmez'in paylaştığı anlatıma göre genç, sanayide iş bulma umudunu kaybedince esnaf işletmelerine başvurmaya başladı.

Mahfi Eğilmez'in paylaştığı anlatıma göre genç, sanayide iş bulma umudunu kaybedince esnaf işletmelerine başvurmaya başladı.

Başvurduğu yer 15 kişilik yemek yapabilecek bir aşçı arıyordu. Görüşmede ise iş tanımı aşçılığın çok ötesine geçti. İşveren aylık 28 bin TL maaş önerdi. Gencin evi işyerine yakın olduğu için yol parası verilmeyeceği söylendi. Öğle yemeği işyerinde karşılanacaktı. Haftada bir gün izin de vaat edildi, ancak habere göre bu gün de işletmenin durumuna bağlıydı.

Sayılan görevlerin ilki, sabah herkesten önce işyerine gelip çayı demlemekti. Aşçıdan beklenen iş burada bitmiyordu. Saat 10.00'da çay servisi yapması da isteniyordu. Genç bunları dinlerken ilanın gerçekte hangi pozisyona ait olduğunu sorguladı. Aşçılık mı, kat görevliliği mi, çaycılık mı, yoksa özel asistanlık mı diye yazdı.

Listeye temizlik de girmişti. Mutfağın ve patronun ofisinin temizliği yeni işe girecek kişiye bırakılıyordu. Üstüne üç katın paspasını yapması istendi. Genç, hiçbir işi küçümsemediğini vurguladı. Aşçılık da, temizlik de, servis de yapabileceğini ve bunları daha önce yaptığını belirtti. Asıl derdi, birbirinden farklı mesleklerin yükünü tek kişiye bindirmekti.

Ana iş olan yemek yapmak, listede ancak beşinci sıraya gelebildi. İşveren, 15 kişilik yemeğin saat 12.00'ye kadar hazırlanmış olmasını istiyordu. Yani aşçı sabah çay demledikten, ofisi ve üç katı temizledikten, 10.00 çayını servis ettikten sonra kalan sürede koca bir ekibin öğle yemeğini çıkaracaktı.

Yemek servisinden sonra da iş bitmiyordu. İşveren, mutfağın yeniden temizlenmesini ve bulaşıkların yıkanmasını aşçıdan bekliyordu. Genç, tek kişiye birden fazla pozisyonun sorumluluğunu yükleyip bunu tek maaşla olağan göstermenin sorun olduğunu söyledi. 'Emek vermekten kaçmıyorum' diyen genç, dört beş ayrı işin tek ücretle karşılanmasına itiraz etti.

Listenin sonunda öğleden sonra ikramları geliyordu. İşveren, 15.00 çayı için kek, poğaça gibi hamur işlerinin hazırlanmasını istedi. Gün biterken patronun odası bir kez daha temizlenecek, aşçı ancak ondan sonra evine gidebilecekti.

Görüşmenin sonunda genç işverene dönüp 'Gece gelip üzerinizi de örteyim mi beyefendi?' diye sordu. Yorumunu da şu sözlerle bitirdi: 'İş arıyoruz diye insanlığımızdan ve çalışma koşullarından vazgeçmek zorunda değiliz.'

Mahfi Eğilmez'in gündem olan paylaşımı şu şekilde:

İş arayan bir gencin blog yazımın altına yazdığı yazıyı dikkatlerinize sunuyorum:

'Dün bir iş görüşmesine gittim. Ağlattı (!)

Piyasanın kötü gidişatından dolayı artık sanayiden umudu kesip esnaflara kadar iş aramaya başladım.

İlan şu: 15 kişilik yemek yapabilecek aşçı aranıyor.

İşverenle karşılıklı oturduk, beklentileri ve çalışma şartlarını konuşuyoruz.

Anlattıkları kabaca şöyle: * Sabah herkesten önce geleceksin, çay demleyeceksin.

* Mutfağı ve patronun ofisini temizleyeceksin.

* Üç katın paspasını atacaksın.

* Saat 10.00’da çay servisi yapacaksın.

* Saat 12.00’ye kadar 15 kişilik yemek hazırlayacaksın.

* Yemekten sonra mutfağı yeniden temizleyip bulaşıkları halledeceksin.

* Saat 15.00 çayında mutlaka kek, poğaça gibi ikramlar hazırlayacaksın.

* Akşam da patronun odasını tekrar temizleyip öyle çıkacaksın.

Bütün bunların karşılığında teklif edilen ücret: 28.000 TL.

Yol parası yok, çünkü evin yakınmış. Haftada bir gün izin varmış, ama o güne de bakacaklarmış.

Ben dinlerken kendi kendime düşündüm:

Bu bir aşçılık pozisyonu mu, kat görevlisi mi, çaycı mı, yoksa şahsi asistanlık mı?

En sonunda da dayanamadım:

“Gece gelip üzerinizi de örteyim mi beyefendi?” diye sordum.

Yanlış anlaşılmasın, hiçbir işi küçümsemiyorum. Aşçılık da yaparım, temizlik de yaparım, servis de yaparım. Yaptım da. Emek vermekten kaçmıyorum. 

Ama bir kişiye dört-beş farklı pozisyonun sorumluluğunu yükleyip bunu tek bir maaşla normalleştirmek başka bir şey.

İş aramak, insanın emeğinin ve mesleki değerinin yok sayılmasını kabul etmesi anlamına gelmiyor.

İş arıyoruz diye insanlığımızdan ve çalışma koşullarından vazgeçmek zorunda değiliz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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