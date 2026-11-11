“Gece Gelip Üzerinizi de Örteyim mi?”: 28 Bin TL Maaşlı Aşçı İşi İçin Yapılan Görüşmedeki İstekler

Başvurduğu yer 15 kişilik yemek yapabilecek bir aşçı arıyordu. Görüşmede ise iş tanımı aşçılığın çok ötesine geçti. İşveren aylık 28 bin TL maaş önerdi. Gencin evi işyerine yakın olduğu için yol parası verilmeyeceği söylendi. Öğle yemeği işyerinde karşılanacaktı. Haftada bir gün izin de vaat edildi, ancak habere göre bu gün de işletmenin durumuna bağlıydı.

Sayılan görevlerin ilki, sabah herkesten önce işyerine gelip çayı demlemekti. Aşçıdan beklenen iş burada bitmiyordu. Saat 10.00'da çay servisi yapması da isteniyordu. Genç bunları dinlerken ilanın gerçekte hangi pozisyona ait olduğunu sorguladı. Aşçılık mı, kat görevliliği mi, çaycılık mı, yoksa özel asistanlık mı diye yazdı.

Listeye temizlik de girmişti. Mutfağın ve patronun ofisinin temizliği yeni işe girecek kişiye bırakılıyordu. Üstüne üç katın paspasını yapması istendi. Genç, hiçbir işi küçümsemediğini vurguladı. Aşçılık da, temizlik de, servis de yapabileceğini ve bunları daha önce yaptığını belirtti. Asıl derdi, birbirinden farklı mesleklerin yükünü tek kişiye bindirmekti.

Ana iş olan yemek yapmak, listede ancak beşinci sıraya gelebildi. İşveren, 15 kişilik yemeğin saat 12.00'ye kadar hazırlanmış olmasını istiyordu. Yani aşçı sabah çay demledikten, ofisi ve üç katı temizledikten, 10.00 çayını servis ettikten sonra kalan sürede koca bir ekibin öğle yemeğini çıkaracaktı.

Yemek servisinden sonra da iş bitmiyordu. İşveren, mutfağın yeniden temizlenmesini ve bulaşıkların yıkanmasını aşçıdan bekliyordu. Genç, tek kişiye birden fazla pozisyonun sorumluluğunu yükleyip bunu tek maaşla olağan göstermenin sorun olduğunu söyledi. 'Emek vermekten kaçmıyorum' diyen genç, dört beş ayrı işin tek ücretle karşılanmasına itiraz etti.

Listenin sonunda öğleden sonra ikramları geliyordu. İşveren, 15.00 çayı için kek, poğaça gibi hamur işlerinin hazırlanmasını istedi. Gün biterken patronun odası bir kez daha temizlenecek, aşçı ancak ondan sonra evine gidebilecekti.

Görüşmenin sonunda genç işverene dönüp 'Gece gelip üzerinizi de örteyim mi beyefendi?' diye sordu. Yorumunu da şu sözlerle bitirdi: 'İş arıyoruz diye insanlığımızdan ve çalışma koşullarından vazgeçmek zorunda değiliz.'