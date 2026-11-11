“Gece Gelip Üzerinizi de Örteyim mi?”: 28 Bin TL Maaşlı Aşçı İşi İçin Yapılan Görüşmedeki İstekler
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Ekonomist Mahfi Eğilmez, iş arayan bir gencin esnaf işletmesinde yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. 15 kişilik yemek çıkaracak bir aşçı ilanıyla gittiği yerde sabah çay demlemekten akşam patronun odasını silmeye uzanan sekiz ayrı görev sayılan genç, karşılığında aylık 28 bin TL teklif edildiğini anlattı. Görüşmenin sonunda işverene dayanamayıp 'Gece gelip üzerinizi de örteyim mi beyefendi?' diye sorduğunu söyledi.
Mahfi Eğilmez'in paylaştığı anlatıma göre genç, sanayide iş bulma umudunu kaybedince esnaf işletmelerine başvurmaya başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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