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İş Görüşmesinde Maaş Verilmeyeceği Söylenen Genç Kadın Yaşadıklarını Anlattı

İş Görüşmesinde Maaş Verilmeyeceği Söylenen Genç Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.10.2026 - 17:09

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Asgari ücret ve maaş zamları günlerdir gündemdeyken, TikTok'ta paylaşılan bir sokak videosu yeni mezunların iş piyasasında yaşadığı başka bir sorunu öne çıkardı: ücretsiz çalışma teklifleri. Videoda iş görüşmesinde kendisine maaş ödenmeyeceği söylenen genç bir kadın, bu duruma verdiği tepkiyi anlatıyor. Tecrübe kazanma gerekçesiyle ücretsiz ya da düşük ücretli çalışmaya çağrılan gençlerin yaşadıkları X'te de yankı buldu. Çok sayıda kullanıcı kendi iş görüşmelerinde duydukları teklifleri, yeni mezun mühendislere önerilen maaşları ve 'staj gibi olsun' denilerek ücretsiz çalıştırılma deneyimlerini paylaştı. Yorumlarda özellikle mühendislik gibi uzun eğitim gerektiren alanlarda önerilen maaşların düşüklüğü dikkat çekti.

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Genç kadın şunları aktardı:

'Ya bu böyle bir şey olabilir mi? İş görüşmesinde bana dediler ki: 'Para vermesek bizimle çalışabilir misin?' Bana gerçekten bunu teklif ettiler. Para almadan bizimle çalışır mısın? Başka birini alsak biz.' Kanka, çok beğendiyseniz beni alın lütfen. Şaka mı yapıyorsunuz ya, var mı böyle bir şey? Yok, ben para ödeyeyim, isterseniz sizinle çalışacağım için. Parasızım, pulsuzum, borçlar kapıya dayandı, sizi boğarım. Kendimi sorguladım: Hani bedavaya çalışacak enayi tipi var mı?

Sizce arkadaşlar, bu kız 5 yıldır üniversite okuyor, şu an yüksek lisans yapıyor. Donanımın farkında mısınız? Bu kadar eğitimin karşısında işveren 'Seni çok beğendik ama bedava çalışır mısın? Gönüllü destek olacak insanlar arıyoruz' diyor. Ben de başvurmayacağım. Gönüllü çalışacak yaşı geçtik. Bir şansım zaten gönüllü çalışmakla geçti. Sence gönüllü çalışmak... Gönülsüz çalışıyorum artık.'

Yanıtlara göre kendisi bu konuda yalnız değil.

Yanıtlara göre kendisi bu konuda yalnız değil.
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Ters köşe önerisi

Ters köşe önerisi
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Gibi göndermesi de yapıldı.

Gibi göndermesi de yapıldı.
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Takas usulü teklifler de var.

Takas usulü teklifler de var.
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Muhakkak!

Muhakkak!
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Kölelik kavramı sorgulandı.

Kölelik kavramı sorgulandı.
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Sigortasını elden verip çalışanları da duyduk.

Sigortasını elden verip çalışanları da duyduk.
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İş piyasasının geldiği durum böyle özetlendi.

İş piyasasının geldiği durum böyle özetlendi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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