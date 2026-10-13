İş Görüşmesinde Maaş Verilmeyeceği Söylenen Genç Kadın Yaşadıklarını Anlattı

'Ya bu böyle bir şey olabilir mi? İş görüşmesinde bana dediler ki: 'Para vermesek bizimle çalışabilir misin?' Bana gerçekten bunu teklif ettiler. Para almadan bizimle çalışır mısın? Başka birini alsak biz.' Kanka, çok beğendiyseniz beni alın lütfen. Şaka mı yapıyorsunuz ya, var mı böyle bir şey? Yok, ben para ödeyeyim, isterseniz sizinle çalışacağım için. Parasızım, pulsuzum, borçlar kapıya dayandı, sizi boğarım. Kendimi sorguladım: Hani bedavaya çalışacak enayi tipi var mı?

Sizce arkadaşlar, bu kız 5 yıldır üniversite okuyor, şu an yüksek lisans yapıyor. Donanımın farkında mısınız? Bu kadar eğitimin karşısında işveren 'Seni çok beğendik ama bedava çalışır mısın? Gönüllü destek olacak insanlar arıyoruz' diyor. Ben de başvurmayacağım. Gönüllü çalışacak yaşı geçtik. Bir şansım zaten gönüllü çalışmakla geçti. Sence gönüllü çalışmak... Gönülsüz çalışıyorum artık.'