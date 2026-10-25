article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi Komilikten Fuar Hostesliğine Part Time İş İlanlarındaki Günlük Ücretleri Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Komilikten Fuar Hostesliğine Part Time İş İlanlarındaki Günlük Ücretleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.10.2026 - 11:06 Son Güncelleme: 25.10.2026 - 12:57

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, yeni yıl yaklaşırken 2027 asgari ücret tahminleri gündemin ilk sıralarında yer alıyor, pek çok çalışan yapılacak zammı dört gözle bekliyor. Bu süreçte özellikle öğrenciler ve ek gelir arayanlar için part time işler geçim derdini hafifletmenin en pratik yollarından biri olmayı sürdürüyor. Ancak WhatsApp gruplarına ve ajanslara düşen ilanlardaki günlük ücretler, çalışma saatleriyle birlikte düşünüldüğünde pek çok kişinin kafasında soru işareti bırakıyor.

Bir içerik üreticisi, kendisine ulaşan ilanları tek tek gösterdi. Beş saatlik komi mesaisi için 920 TL, Tüpraş Stadyumu'ndaki maç için aranan özel güvenlik görevlilerine 1.250 TL, hafta içi bir gün izinli mağaza işi için günlük 1.500 TL ve fuarda servis hostesliği için 1.500 TL artı 250 TL yemek ücreti önerildiği görüldü. Çalışma saatler ve verilen ücretler arasındaki dengesizlik izleyenlerin sinirini bozdu. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki part time çalışırken ücret neye göre belirleniyor, nelere dikkat etmek gerekiyor?

Peki part time çalışırken ücret neye göre belirleniyor, nelere dikkat etmek gerekiyor?

Günlük ücretleri değerlendirirken ilk bakılacak ölçü, çalışılan saat. 2026 yılında günlük net asgari ücret 935,85 TL, günlük brüt tutar ise 1.101 TL. İlanlardaki saatlere bölündüğünde komi için saatlik yaklaşık 184 TL, fuar hostesliği için 9,5 saatlik mesaide yaklaşık 158 TL, mağaza işi için 10 saatlik mesaide 150 TL, konser görevlisi için 8 saatlik mesaide yaklaşık 138 TL çıkıyor. İlanların çoğunda tutarın net mi brüt mü olduğu belirtilmiyor.

İkinci önemli nokta sigorta. Özel güvenlik ve konser görevlisi ilanlarında SGK girişinin yapılacağı açıkça yazılırken, diğer ilanlarda bu konuda bir bilgi yok. Part time de olsa çalışan kişinin sigortalı olarak işe girmesi, iş kazası ve sağlık hakları açısından büyük önem taşıyor. Üstelik günlük ücret sabit kalsa da çalışma saati uzadıkça saatlik kazanç düşüyor.

Üçüncü nokta çalışma süreleri. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresi en çok 45 saat, günlük çalışma süresi ise en çok 11 saat olabiliyor. Mağaza ilanındaki gibi hafta içi 10, hafta sonu 12 saatlik mesailerin bir haftadaki toplamı bu sınırın üzerine çıkabiliyor ve bu durumda fazla çalışma ücreti gündeme geliyor. Bu nedenle ilanı kabul etmeden önce saatlerin, ödeme zamanının ve sigorta durumunun netleştirilmesinde fayda var.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın