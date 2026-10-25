Bir İçerik Üreticisi Komilikten Fuar Hostesliğine Part Time İş İlanlarındaki Günlük Ücretleri Paylaştı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, yeni yıl yaklaşırken 2027 asgari ücret tahminleri gündemin ilk sıralarında yer alıyor, pek çok çalışan yapılacak zammı dört gözle bekliyor. Bu süreçte özellikle öğrenciler ve ek gelir arayanlar için part time işler geçim derdini hafifletmenin en pratik yollarından biri olmayı sürdürüyor. Ancak WhatsApp gruplarına ve ajanslara düşen ilanlardaki günlük ücretler, çalışma saatleriyle birlikte düşünüldüğünde pek çok kişinin kafasında soru işareti bırakıyor.

Bir içerik üreticisi, kendisine ulaşan ilanları tek tek gösterdi. Beş saatlik komi mesaisi için 920 TL, Tüpraş Stadyumu'ndaki maç için aranan özel güvenlik görevlilerine 1.250 TL, hafta içi bir gün izinli mağaza işi için günlük 1.500 TL ve fuarda servis hostesliği için 1.500 TL artı 250 TL yemek ücreti önerildiği görüldü. Çalışma saatler ve verilen ücretler arasındaki dengesizlik izleyenlerin sinirini bozdu.

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