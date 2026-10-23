article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Asgari Ücreti Nokta Atışı Bilen Uzmandan 2027 Tahmini Geldi

Asgari Ücreti Nokta Atışı Bilen Uzmandan 2027 Tahmini Geldi

Asgari Ücret Enflasyon
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
23.10.2026 - 12:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Daha önce asgari ücret zamlarını nokta atışı bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan yeni tahmin geldi. 2027 yılı için asgari ücret tahminini paylaşan Erdursun, net rakam verdi. 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte uzmandan tahmin!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzmandan 2027 tahmini geldi.

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzmandan 2027 tahmini geldi.

Dünya gazetesindeki köşesinde 2027 asgari ücret beklentisini değerlendiren Özgür Erdursun, önce son iki yılın tablosunu hatırlattı. Asgari ücret 2025'te yüzde 30,01, 2026'da ise yüzde 27,01 oranında artırılmıştı. Erdursun, 2027 Ocak ayında bu oranın yüzde 20 ile 25 arasında kalacağını öngörüyor.

Hesap 2026'da uygulanan net 28.075,50 TL üzerinden yapıldığında rakamlar şöyle şekilleniyor:

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa ne kadar olur?

Yüzde 20'lik artışta net asgari ücret 33.690,60 TL'ye çıkıyor.

Asgari ücrete yüzde 22 zam yapılırsa ne kadar olur?

Yüzde 22'lik artışta 34.252,11 TL'ye çıkıyor.

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa ne kadar olur?

Yüzde 25'lik artışta ise 35.094,38 TL'ye çıkıyor.

Özgür Erdursun'un temel beklentisi olan net 35 bin TL, yaklaşık yüzde 24,66'lık bir zamma karşılık geliyor.

2027 asgari ücret zammında sürpriz oran.

2027 asgari ücret zammında sürpriz oran.

Özgür Erdursun'a göre mevcut ekonomi politikaları düşünüldüğünde yüzde 25'in üzerinde bir artış sürpriz olarak değerlendirilecek. Nihai rakamı ise yılın kalan aylarındaki enflasyon verileri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki görüşmeler belirleyecek.

Erdursun'a göre Türkiye'nin asıl sorunu asgari ücretin kaç lira olacağı değil, milyonlarca çalışanın neden asgari ücret ve ona yakın gelirlerle geçinmek zorunda kaldığı. DİSK-AR'ın 2026'da yayımladığı araştırmaya göre asgari ücretin en fazla yüzde 5 üzerinde kazananların oranı yaklaşık yüzde 35'e, en fazla yüzde 20 üzerinde kazananların oranı ise yüzde 42'ye ulaşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın