Asgari ücreti nokta atışı bilen uzmandan 2027 tahmini geldi.

Özgür Erdursun'a göre mevcut ekonomi politikaları düşünüldüğünde yüzde 25'in üzerinde bir artış sürpriz olarak değerlendirilecek. Nihai rakamı ise yılın kalan aylarındaki enflasyon verileri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki görüşmeler belirleyecek.

Erdursun'a göre Türkiye'nin asıl sorunu asgari ücretin kaç lira olacağı değil, milyonlarca çalışanın neden asgari ücret ve ona yakın gelirlerle geçinmek zorunda kaldığı. DİSK-AR'ın 2026'da yayımladığı araştırmaya göre asgari ücretin en fazla yüzde 5 üzerinde kazananların oranı yaklaşık yüzde 35'e, en fazla yüzde 20 üzerinde kazananların oranı ise yüzde 42'ye ulaşıyor.