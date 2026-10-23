Asgari Ücreti Nokta Atışı Bilen Uzmandan 2027 Tahmini Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Daha önce asgari ücret zamlarını nokta atışı bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan yeni tahmin geldi. 2027 yılı için asgari ücret tahminini paylaşan Erdursun, net rakam verdi. 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte uzmandan tahmin!
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzmandan 2027 tahmini geldi.
2027 asgari ücret zammında sürpriz oran.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın