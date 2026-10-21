SGK Uzmanı İsa Karakaş 2027 Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Rakam Verdi

Memur ve emekli zamlarında ise farklı bir tablo çizen Karakaş, bütçede bu kesimler için 'abartılı' denebilecek yüksek zam kalemleri görmediğini söyledi. Ancak seçim süreci yaklaştıkça ek bütçelerle bu rakamların yukarı çekilebileceğini hatırlattı. Karakaş'a göre mevcut bütçe henüz bir 'seçim bütçesi' değil; olası bir seçimin 2027 sonuna ya da Nisan 2028'e kalma ihtimali güçlü.

Karakaş, şunları dedi:

'Bütçede memur ve emekliler için çok abartılı, yüksek zam kalemlerinin yer almadığı görülüyor. Ancak seçim sürecine girildikçe ek bütçelerle bu rakamlar artırılabilir.'