SGK Uzmanı İsa Karakaş 2027 Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Rakam Verdi
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2027 asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık 2026'nın sonunda belli olması beklenen asgari ücrete bir tahmin de SGK uzmanı İsa Karakaş'tan geldi. Milyonlarca vatandaş 'Asgari ücret ne kadar olacak?', 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İsa Karakaş, canlı yayında net oran verdi.
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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?
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SGK uzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücret için net rakam verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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