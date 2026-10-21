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SGK Uzmanı İsa Karakaş 2027 Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Rakam Verdi

SGK Uzmanı İsa Karakaş 2027 Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Rakam Verdi

SGK Asgari Ücret Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
21.10.2026 - 13:18
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2027 asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık 2026'nın sonunda belli olması beklenen asgari ücrete bir tahmin de SGK uzmanı İsa Karakaş'tan geldi. Milyonlarca vatandaş 'Asgari ücret ne kadar olacak?', 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İsa Karakaş, canlı yayında net oran verdi.

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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?

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SGK uzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücret için net rakam verdi.

SGK uzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücret için net rakam verdi.

SGK uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete dair tahminlerini paylaştı. Net oran veren Karakaş, 'Yüzde 30' sınırına dikkat çekti. 

2026 yılında net 28.075,50 TL olan asgari ücret, yüzde 30'luk bir artışla yaklaşık 36.498 TL'ye çıkacak. Bu da asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin cebine her ay yaklaşık 8.422 TL daha fazla para girmesi anlamına geliyor. 

2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Yeni rakam, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belli olacak.

Memur ve emeklinin zammında tablo farklı.

Memur ve emeklinin zammında tablo farklı.

Memur ve emekli zamlarında ise farklı bir tablo çizen Karakaş, bütçede bu kesimler için 'abartılı' denebilecek yüksek zam kalemleri görmediğini söyledi. Ancak seçim süreci yaklaştıkça ek bütçelerle bu rakamların yukarı çekilebileceğini hatırlattı. Karakaş'a göre mevcut bütçe henüz bir 'seçim bütçesi' değil; olası bir seçimin 2027 sonuna ya da Nisan 2028'e kalma ihtimali güçlü.

Karakaş, şunları dedi:

'Bütçede memur ve emekliler için çok abartılı, yüksek zam kalemlerinin yer almadığı görülüyor. Ancak seçim sürecine girildikçe ek bütçelerle bu rakamlar artırılabilir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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