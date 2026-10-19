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2027 Emekli Maaşına Asgari Ücret Formülü

2027 Emekli Maaşına Asgari Ücret Formülü

Asgari Ücret Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
19.10.2026 - 17:14
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En düşük emekli aylığının net asgari ücrete endekslenmesini öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan imzalı teklif, 19 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi. Düzenleme yasalaşırsa en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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2027 en düşük emekli maaşına asgari ücret formülü.

2027 en düşük emekli maaşına asgari ücret formülü.

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği en düşük aylık için Meclis'e yeni bir formül geldi. Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan'ın TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 19. maddesinin değiştirilmesini istiyor.

Bu madde, bugün ek ödeme dahil en düşük emekli aylığını 23 bin 552 lira olarak belirleyen düzenlemenin dayanağı. Teklifle birlikte sabit bir tutar yerine net asgari ücret ölçü alınacak. Yani en düşük emekli aylığı, asgari ücretle çalışan birinin eline geçen tutarla aynı seviyeye çekilecek.

Asgari ücret formülü uygulanırsa 2027 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücret formülü uygulanırsa 2027 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Teklif bugünkü rakamlarla yürürlüğe girse, 23 bin 552 lira alan bir emeklinin aylığı 4 bin 523 lira 50 kuruş artarak net asgari ücret seviyesine çıkacak. Bu, yaklaşık yüzde 19'luk bir artış anlamına geliyor.

Düzenlemenin asıl farkı tek seferlik bir iyileştirmeyle sınırlı kalmaması. Teklife göre en düşük emekli aylığı, sonraki yıllarda net asgari ücrette yaşanacak her değişikliğe göre yeniden belirlenecek. Asgari ücrete zam geldiğinde en düşük aylık da aynı tutara yükselecek; her yıl ayrı bir yasal düzenleme beklemeye gerek kalmayacak. Teklif yasalaşırsa Ocak 2027'de açıklanacak yeni asgari ücret, en düşük emekli aylığının da yeni tabanı olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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