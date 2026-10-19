2027 Emekli Maaşına Asgari Ücret Formülü

2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Teklif bugünkü rakamlarla yürürlüğe girse, 23 bin 552 lira alan bir emeklinin aylığı 4 bin 523 lira 50 kuruş artarak net asgari ücret seviyesine çıkacak. Bu, yaklaşık yüzde 19'luk bir artış anlamına geliyor.

Düzenlemenin asıl farkı tek seferlik bir iyileştirmeyle sınırlı kalmaması. Teklife göre en düşük emekli aylığı, sonraki yıllarda net asgari ücrette yaşanacak her değişikliğe göre yeniden belirlenecek. Asgari ücrete zam geldiğinde en düşük aylık da aynı tutara yükselecek; her yıl ayrı bir yasal düzenleme beklemeye gerek kalmayacak. Teklif yasalaşırsa Ocak 2027'de açıklanacak yeni asgari ücret, en düşük emekli aylığının da yeni tabanı olacak.