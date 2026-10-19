2027 Emekli Maaşına Asgari Ücret Formülü
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En düşük emekli aylığının net asgari ücrete endekslenmesini öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan imzalı teklif, 19 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi. Düzenleme yasalaşırsa en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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2027 en düşük emekli maaşına asgari ücret formülü.
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Asgari ücret formülü uygulanırsa 2027 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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