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Asgari Ücretli İnşaat İşçisi Irak'tan 850 Bin Liraya Aldığı Lüks Aracını Anlattı

Asgari Ücretli İnşaat İşçisi Irak'tan 850 Bin Liraya Aldığı Lüks Aracını Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.10.2026 - 13:51
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Eskişehir'de inşaatlarda asansör işi yapan 33 yaşındaki Velat Ceylan, 12 yıldır hayalini kurduğu Dodge Challenger'a Irak'tan yaklaşık 850 bin liraya kavuştu. Türkiye'de benzer bir aracın piyasa değeri 8 ila 9 milyon lira arasında değişirken Ceylan'ın ödediği bedel bunun onda biri düzeyinde kaldı.  Aylık 30 bin lira maaşla çalışan ve başka hiçbir geliri bulunmayan Ceylan, 5.7 litrelik motorlu bu aracı garajda bekletmiyor, günlük hayatında da kullanıyor. Masrafları karşılayabilmek için arkadaşlarıyla aynı evi paylaşan, yemekten kısan genç işçi, aracı sokakta görenlerin kendisini varlıklı sandığını söyledi. Ceylan arabayı satmayı hiç düşünmediğini vurguladı.

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Türkiye'de 8-9 Milyon Lira Eden Araç Irak'tan 850 Bin Liraya Geldi

Türkiye'de 8-9 Milyon Lira Eden Araç Irak'tan 850 Bin Liraya Geldi

Velat Ceylan otomobil tutkusunu çocukluğundan beri taşıyor. Irak plakalı beyaz Challenger'ı Eskişehir'e getiren Ceylan, aynı aracın Türkiye'deki ortalama fiyatının 8-9 milyon lira arasında olduğunu, kendisinin ise yaklaşık 850 bin liralık bir bedelle sahip olduğunu anlattı.

'12 senedir var olan hayalimdi' diyen Ceylan, aracı biraz zor şartlarla aldığını da saklamadı. Eskiden böyle bir arabayı gördüğünde uzaktan bakıp iç geçirdiğini hatırlatan genç işçi, hayalin ucundan tutmuşken bırakmanın kendine saygısızlık olacağını söyledi.

Aylık 30 Bin Lira Maaşla 5.7 Litrelik V8 Motoru Besliyor

Aylık 30 Bin Lira Maaşla 5.7 Litrelik V8 Motoru Besliyor

Kaputun altında 5.7 litrelik V8 HEMI motor çalışıyor. Ceylan bu motoru beslemenin kolay olmadığını gizlemiyor: 30 bin liralık maaşın dışında bir geliri yok ve ay sonunu getirmekte zorlandığını açıkça söylüyor. Kısıntıyı en çok yemek masrafında yaptığını belirten Ceylan, tek başına ev tutmasının mümkün olmadığını, bu yüzden arkadaşlarının evinde kaldığını anlattı.

Araç Ceylan için hafta sonu keyfi değil, her günkü ulaşım aracı: özel günlerle yetinmeyip gündelik hayatta da kullanıyor. Sanayide zaman zaman yüksek fiyat teklifleriyle karşılaşsa da bakımını kendi imkânlarıyla çok daha uygun fiyatlara yaptırmayı başarıyor.

Çevresindekiler Varlıklı Sanıyor, Ceylan İnşaatta Asansör İşi Yapıyor

Çevresindekiler Varlıklı Sanıyor, Ceylan İnşaatta Asansör İşi Yapıyor

Aracı sokakta görenler Ceylan'ı çoğu zaman müteahhit ya da çok varlıklı biri sanıyor. Oysa Ceylan inşaatlarda asansör işinde çalışıyor ve kendini halktan, normal biri olarak tanımlıyor.

Bir zamanlar bu tür araçlara uzaktan bakan Ceylan, şimdi meraklılara 'yaklaşmayın' demek yerine arabaya binmelerini, birlikte tur atmayı öneriyor. Aracı satmayı kesinlikle düşünmeyen genç işçinin tek derdi, hayalini yaşatmaya devam edebilmek.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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