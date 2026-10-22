Asgari Ücretli İnşaat İşçisi Irak'tan 850 Bin Liraya Aldığı Lüks Aracını Anlattı
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Eskişehir'de inşaatlarda asansör işi yapan 33 yaşındaki Velat Ceylan, 12 yıldır hayalini kurduğu Dodge Challenger'a Irak'tan yaklaşık 850 bin liraya kavuştu. Türkiye'de benzer bir aracın piyasa değeri 8 ila 9 milyon lira arasında değişirken Ceylan'ın ödediği bedel bunun onda biri düzeyinde kaldı. Aylık 30 bin lira maaşla çalışan ve başka hiçbir geliri bulunmayan Ceylan, 5.7 litrelik motorlu bu aracı garajda bekletmiyor, günlük hayatında da kullanıyor. Masrafları karşılayabilmek için arkadaşlarıyla aynı evi paylaşan, yemekten kısan genç işçi, aracı sokakta görenlerin kendisini varlıklı sandığını söyledi. Ceylan arabayı satmayı hiç düşünmediğini vurguladı.
Türkiye'de 8-9 Milyon Lira Eden Araç Irak'tan 850 Bin Liraya Geldi
Aylık 30 Bin Lira Maaşla 5.7 Litrelik V8 Motoru Besliyor
Çevresindekiler Varlıklı Sanıyor, Ceylan İnşaatta Asansör İşi Yapıyor
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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