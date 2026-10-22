Asgari Ücretli İnşaat İşçisi Irak'tan 850 Bin Liraya Aldığı Lüks Aracını Anlattı

Velat Ceylan otomobil tutkusunu çocukluğundan beri taşıyor. Irak plakalı beyaz Challenger'ı Eskişehir'e getiren Ceylan, aynı aracın Türkiye'deki ortalama fiyatının 8-9 milyon lira arasında olduğunu, kendisinin ise yaklaşık 850 bin liralık bir bedelle sahip olduğunu anlattı.

'12 senedir var olan hayalimdi' diyen Ceylan, aracı biraz zor şartlarla aldığını da saklamadı. Eskiden böyle bir arabayı gördüğünde uzaktan bakıp iç geçirdiğini hatırlatan genç işçi, hayalin ucundan tutmuşken bırakmanın kendine saygısızlık olacağını söyledi.