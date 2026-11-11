Taung Çocuğu 3 Milyon Yıl Öncesine Tarihlendi: İnsanın Soy Ağacı Düz Bir Gövde Değil, Dallı Budaklı Bir Çalı
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1924'te Güney Afrika'da bir kireçtaşı ocağında bulunan Taung Çocuğu, insanın kökeninin Afrika'da yattığını gösteren ilk ikna edici kanıttı. Vrije Universiteit Brussel'den Prof. Gabriele Macho'nun da aralarında olduğu uluslararası bir ekip, fosili 2,96 ile 3,03 milyon yıl öncesine tarihledi. Aynı çalışma, yüz yıldır tek bir türe sığdırılan Güney Afrika fosillerinin aslında birden fazla türe ait olabileceğini söylüyor.
Kaynak: Daily Mail
Taung Çocuğu'nun yaşı 2,96 ile 3,03 milyon yıl arasına oturtuldu.
Taung Çocuğu, insanlığın kökenini Avrupa ya da Asya'da değil Afrika'da aramak gerektiğini gösteren ilk güçlü kanıttı.
Asıl sorun Taung Çocuğu'nda değil, yıllardır onunla aynı kefeye konan diğer fosillerde olabilir.
Nemli ve kurak dönemlerin birbirini izlemesi, popülasyonları defalarca ayırıp yeniden bir araya getirdi.
Çocuk öldüğünde yaklaşık 3,3 yaşındaydı ve araştırmacılar onu geleceğin çalışmalarının merkezinde tutmak istiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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