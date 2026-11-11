Taung Çocuğu 3 Milyon Yıl Öncesine Tarihlendi: İnsanın Soy Ağacı Düz Bir Gövde Değil, Dallı Budaklı Bir Çalı

Kafatasını 1925'te bilim dünyasına tanıtan anatomist Raymond Dart'tan bu yana Taung Çocuğu, 'insanlığın beşiği Avrupa ya da Asya'dır' fikrini zayıflatan en önemli fosillerden biri olarak görüldü. Yüz yılı aşkın süre boyunca da aynı dönemden kalan pek çok benzer fosilin sıradan bir temsilcisi sayıldı.

Prof. Gabriele Macho bu varsayımı artık geçerli bulmuyor: 'Yüz yılı aşkın süredir Taung Çocuğu'nun o dönemden kalma pek çok benzer fosilden yalnızca biri olduğunu varsaydık. Bulgularımız bunu tersine çeviriyor. İnsanın soy ağacı düzgün, dümdüz bir gövde değildi; iklim değişimlerinin sürüklediği kaotik, dallı budaklı bir çalıydı.'