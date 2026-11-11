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Taung Çocuğu 3 Milyon Yıl Öncesine Tarihlendi: İnsanın Soy Ağacı Düz Bir Gövde Değil, Dallı Budaklı Bir Çalı

Taung Çocuğu 3 Milyon Yıl Öncesine Tarihlendi: İnsanın Soy Ağacı Düz Bir Gövde Değil, Dallı Budaklı Bir Çalı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 14:48
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1924'te Güney Afrika'da bir kireçtaşı ocağında bulunan Taung Çocuğu, insanın kökeninin Afrika'da yattığını gösteren ilk ikna edici kanıttı. Vrije Universiteit Brussel'den Prof. Gabriele Macho'nun da aralarında olduğu uluslararası bir ekip, fosili 2,96 ile 3,03 milyon yıl öncesine tarihledi. Aynı çalışma, yüz yıldır tek bir türe sığdırılan Güney Afrika fosillerinin aslında birden fazla türe ait olabileceğini söylüyor.

Kaynak: Daily Mail

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Taung Çocuğu'nun yaşı 2,96 ile 3,03 milyon yıl arasına oturtuldu.

Taung Çocuğu'nun yaşı 2,96 ile 3,03 milyon yıl arasına oturtuldu.

Fosil, 1924'te Güney Afrika'daki bir kireçtaşı ocağında yapılan patlatma sırasında ortaya çıktı. O günden beri Australopithecus africanus türünün 'tip örneği' sayılıyor; yani türün tanımı bu kafatasına dayanıyor. Çoğu kaynakta yaşı 2,8 milyon yıl olarak geçiyordu. Yeni analiz bu rakamı 2,96 ile 3,03 milyon yıl arasına çekiyor ve çocuğu, Güney Afrika'da çevre koşullarının hızla değiştiği çalkantılı bir döneme yerleştiriyor.

Sonuçlar, Macho'nun ilk yazar olduğu 'The Taung child and the biogeographic and palaeoclimatic drivers of southern African hominin diversity' başlıklı makalede yer alıyor. Çalışma npj Palaeoecosystems dergisinde yayımlandı.

Taung Çocuğu, insanlığın kökenini Avrupa ya da Asya'da değil Afrika'da aramak gerektiğini gösteren ilk güçlü kanıttı.

Taung Çocuğu, insanlığın kökenini Avrupa ya da Asya'da değil Afrika'da aramak gerektiğini gösteren ilk güçlü kanıttı.

Kafatasını 1925'te bilim dünyasına tanıtan anatomist Raymond Dart'tan bu yana Taung Çocuğu, 'insanlığın beşiği Avrupa ya da Asya'dır' fikrini zayıflatan en önemli fosillerden biri olarak görüldü. Yüz yılı aşkın süre boyunca da aynı dönemden kalan pek çok benzer fosilin sıradan bir temsilcisi sayıldı.

Prof. Gabriele Macho bu varsayımı artık geçerli bulmuyor: 'Yüz yılı aşkın süredir Taung Çocuğu'nun o dönemden kalma pek çok benzer fosilden yalnızca biri olduğunu varsaydık. Bulgularımız bunu tersine çeviriyor. İnsanın soy ağacı düzgün, dümdüz bir gövde değildi; iklim değişimlerinin sürüklediği kaotik, dallı budaklı bir çalıydı.'

Asıl sorun Taung Çocuğu'nda değil, yıllardır onunla aynı kefeye konan diğer fosillerde olabilir.

Asıl sorun Taung Çocuğu'nda değil, yıllardır onunla aynı kefeye konan diğer fosillerde olabilir.

Araştırmacılar Taung Çocuğu'nun diş yapısını inceledi, beyin ve diş gelişimini diğer eski insan akrabalarınınkiyle karşılaştırdı. Çocuğun yanlış türe atandığı sonucuna varmadılar. Tersine, Sterkfontein bölgesinden çıkan ve geleneksel olarak A. africanus altında toplanan birkaç yetişkin fosilin, Taung Çocuğu'nun gelişim çizgisine uymadığını gördüler.

Özellikle beyin gelişimindeki farklar dikkat çekiyor. Ekibe göre bu tablo, birden fazla insan akrabası türün Sterkfontein çevresinde yan yana ya da peş peşe yaşamış olabileceğine işaret ediyor. Türe sonradan eklenen buluntular için hiçbir zaman kesin bir ölçüt belirlenmediğinden, Taung Çocuğu bugün de bu türle kesin olarak ilişkilendirilen tek fosil. Doğruysa, üç milyon yıl önceki Güney Afrika tek bir atasal soyun değil, birbirine yakın birçok grubun yaşadığı çeşitli bir coğrafyaydı.

Nemli ve kurak dönemlerin birbirini izlemesi, popülasyonları defalarca ayırıp yeniden bir araya getirdi.

Nemli ve kurak dönemlerin birbirini izlemesi, popülasyonları defalarca ayırıp yeniden bir araya getirdi.

Çalışmaya göre Güney Afrika'da nemli ve kurak dönemler defalarca birbirini izledi. Habitatlar genişleyip daraldıkça insan akrabaları yeni bölgelere göçtü, yeni yırtıcılara ve hastalıklara uyum sağladı; bazen de komşu gruplarla karıştı. Bölge, tropikal ve ılıman ortamların kesiştiği bir kavşaktı. Bu yüzden popülasyonlar binlerce kuşak boyunca ayrılıp yeniden buluşabildi.

Fosil polenler de beklenmedik bir manzara çiziyor. Taung Çocuğu'nun yaşadığı bölge, bugünkü kurak görüntüsünün aksine çok daha nemli ve ormanlıktı. Polen kayıtlarındaki bazı ağaç türleri, bugün yüzlerce kilometre kuzeydoğuda yetişiyor.

Çocuk öldüğünde yaklaşık 3,3 yaşındaydı ve araştırmacılar onu geleceğin çalışmalarının merkezinde tutmak istiyor.

Çocuk öldüğünde yaklaşık 3,3 yaşındaydı ve araştırmacılar onu geleceğin çalışmalarının merkezinde tutmak istiyor.

Diş gelişimi ve mine büyümesi üzerine yapılan ayrıntılı analizlere göre çocuk, öldüğünde yaklaşık 3,3 yaşındaydı. Daha önceki araştırmacılar 5 ile 7 yaş arasında bir rakam öne sürmüştü; bu tahmin büyük ölçüde aşağı çekildi.

Makalenin yazarları sonucu şöyle bağlıyor: Plio-Pleistosen dönemindeki insan akrabası çeşitliliğinin nedenlerini çözmek 'zorlu olacak', ancak Homo cinsinin kökenini belirlemek için bu şart. Ekibin vurgusu net: 'A. africanus'un holotipi olan Taung Çocuğu, gelecekteki araştırmaların merkezinde kalmalı.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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