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İstanbul’da Sıcaklık ‘Çok Yükselecek’: Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Saat Verdi

İstanbul’da Sıcaklık ‘Çok Yükselecek’: Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Saat Verdi

İstanbul hava durumu Orhan Şen
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 15:45
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Kasımın ortasında İstanbul'u bahar havası bekliyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, megakentte 'yalancı bahar' yaşanacağını duyurdu. Sıcaklık hafta sonu 23 dereceye kadar ulaşacak. Ancak Orhan Şen'den sağanak yağış saati de geldi.

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İstanbul'da 'yalancı bahar' alarmı. Sıcaklık hafta sonu 23 dereceyi görecek.

İstanbul'da 'yalancı bahar' alarmı. Sıcaklık hafta sonu 23 dereceyi görecek.

CNN TÜRK'e değerlendirmelerde bulunan meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Rodos üzerinden gelen güneybatı rüzgarının Marmara ve Ege'de fırtına düzeyinde estiğini söyledi. Şen'e göre sıcaklıklardaki ani yükselişin arkasında doğrudan bu rüzgar var.

Rakamlar değişimin ne kadar hızlı yaşandığını açıkça gösteriyor. Dün 14 derecede kalan İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklığın 19 dereceye ulaşması bekleniyor. Perşembeden itibaren yükseliş sürecek ve hafta sonu boyunca kentte termometreler 22-23 dereceyi gösterecek. Bu değerler, kasım ayı için mevsim normallerinin 8-9 derece üzerinde.

Isınma yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmayacak. Batı ve kuzey bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıklar ortalamanın üzerine çıkacak. Halk arasında 'yalancı bahar' olarak bilinen bu tablo, kısa süreliğine de olsa montların dolaba kaldırılacağı günler anlamına geliyor.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen saat verdi: İstanbul'da kuvvetli yağış.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen saat verdi: İstanbul'da kuvvetli yağış.

Orhan Şen, 'Lodosun arkası yağmurdur' sözünü hatırlatarak ılık havanın uzun sürmeyeceği uyarısında bulundu. Trakya ve Balkanlar üzerinden gelecek yağış sistemi cumartesi günü bölgeye giriş yapacak.

İlk etkilenecek yerler arasında Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale bulunuyor. Bu illerde öğleden sonra başlayacak yağışların sel riskini artırabileceği belirtiliyor.

İstanbul'da yağış tarihi ve saati

İstanbul'da ise yağışın cumartesi akşamı 19.00-20.00 sıralarında önce Anadolu Yakası'nda başlaması, ardından Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'na geçmesi bekleniyor. Bu nedenle özellikle dere yatakları ve alçak kesimlerde yaşayanların dikkatli olması gerekiyor.

Yağış sistemi pazar sabahı etkisini yitirecek. Pazartesiden itibaren ise soğuk hava devreye girecek ve İstanbul'da sıcaklıklar yeniden 15-16 derece civarındaki mevsim normallerine inecek.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Merakla beklenen kar sorusuna da yanıt veren Şen, bu yıl kışın ılıman geçmesi nedeniyle kesin bir tarih vermenin zor olduğunu söyledi. Şen'e göre İstanbul kent merkezinde kar yağışı ocak ya da şubat aylarından önce beklenmiyor.

Hangi kentlerde ne zaman kar yağacak?

Yüksek kesimlerde ise beyaz örtü çoktan görünmeye başladı. Uludağ, Kartepe, Ilgaz ve Erciyes gibi 1500-1700 metre ve üzerindeki rakımlarda kar yağışı etkili oluyor. Şen, pazartesiden itibaren Doğu Anadolu başta olmak üzere Anadolu'nun birçok noktasında kar yağışlarının yeniden başlayacağını da sözlerine ekledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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