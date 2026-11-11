İstanbul’da Sıcaklık ‘Çok Yükselecek’: Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Saat Verdi

CNN TÜRK'e değerlendirmelerde bulunan meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Rodos üzerinden gelen güneybatı rüzgarının Marmara ve Ege'de fırtına düzeyinde estiğini söyledi. Şen'e göre sıcaklıklardaki ani yükselişin arkasında doğrudan bu rüzgar var.

Rakamlar değişimin ne kadar hızlı yaşandığını açıkça gösteriyor. Dün 14 derecede kalan İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklığın 19 dereceye ulaşması bekleniyor. Perşembeden itibaren yükseliş sürecek ve hafta sonu boyunca kentte termometreler 22-23 dereceyi gösterecek. Bu değerler, kasım ayı için mevsim normallerinin 8-9 derece üzerinde.

Isınma yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmayacak. Batı ve kuzey bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıklar ortalamanın üzerine çıkacak. Halk arasında 'yalancı bahar' olarak bilinen bu tablo, kısa süreliğine de olsa montların dolaba kaldırılacağı günler anlamına geliyor.