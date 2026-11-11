İstanbul’da Sıcaklık ‘Çok Yükselecek’: Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Saat Verdi
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Kasımın ortasında İstanbul'u bahar havası bekliyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, megakentte 'yalancı bahar' yaşanacağını duyurdu. Sıcaklık hafta sonu 23 dereceye kadar ulaşacak. Ancak Orhan Şen'den sağanak yağış saati de geldi.
İstanbul'da 'yalancı bahar' alarmı. Sıcaklık hafta sonu 23 dereceyi görecek.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen saat verdi: İstanbul'da kuvvetli yağış.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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