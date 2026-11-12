Avrupa'da Kırmızı Alarm: Charles Fırtınası Portekiz'de 350'den Fazla Uçuşu İptal Ettirdi, Okullar Tatil Edildi
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Charles Fırtınası Portekiz'in orta ve güney bölgelerinde kırmızı alarmı beraberinde getirdi: ülke genelinde 350'den fazla uçuş iptal edildi, okullar ve zorunlu olmayan kamu hizmetleri kapandı. Madeira'da sel ve devrilen ağaçlar yüzünden onlarca noktaya müdahale edilirken, İspanya'da bir barajın dayanıklılığı endişesiyle Piedralaves kasabası boşaltıldı.
Lizbon'da başlayan iptaller Faro, Porto ve Madeira'ya yayıldı, 350'den fazla uçuş yerde kaldı.
Hükûmet yaklaşık 8 bin okulu kapattı, kamu çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi.
Gece yarısından sabaha kadar kayda geçen 60 olayın çoğu su baskınıydı.
Fırtına okyanus üzerinde ikiye bölündü, rüzgâr uyarıları kırmızıdan turuncuya çekildi.
Madeira'da altı saatte 240 milimetreden fazla yağmur düştü, ekipler 137 olaya müdahale etti.
İspanya'da Piedralaves kasabası, El Horcajo Barajı'ndaki çökme nedeniyle boşaltıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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