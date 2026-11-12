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Avrupa'da Kırmızı Alarm: Charles Fırtınası Portekiz'de 350'den Fazla Uçuşu İptal Ettirdi, Okullar Tatil Edildi

Avrupa'da Kırmızı Alarm: Charles Fırtınası Portekiz'de 350'den Fazla Uçuşu İptal Ettirdi, Okullar Tatil Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 07:44
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Charles Fırtınası Portekiz'in orta ve güney bölgelerinde kırmızı alarmı beraberinde getirdi: ülke genelinde 350'den fazla uçuş iptal edildi, okullar ve zorunlu olmayan kamu hizmetleri kapandı. Madeira'da sel ve devrilen ağaçlar yüzünden onlarca noktaya müdahale edilirken, İspanya'da bir barajın dayanıklılığı endişesiyle Piedralaves kasabası boşaltıldı.

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Lizbon'da başlayan iptaller Faro, Porto ve Madeira'ya yayıldı, 350'den fazla uçuş yerde kaldı.

Lizbon'da başlayan iptaller Faro, Porto ve Madeira'ya yayıldı, 350'den fazla uçuş yerde kaldı.

Havalimanı işletmecisi ANA'ya göre en çok etkilenen yer Lizbon oldu. Lusa ajansının aktardığına göre yalnızca Lizbon ve Faro'da çarşamba sabahı 222 kalkış ve iniş iptal edilmişti. Madeira Havalimanı'nda ise 16 sefer yapılamadı.

ANA yolcuların havalimanına gitmeden önce uçuş durumunu havayoluyla teyit etmesini, yola çıkarken de ekstra zaman ayırmasını istedi. Öğle saatlerine gelindiğinde toplam iptal sayısı 360'ı bulmuştu.

Hükûmet yaklaşık 8 bin okulu kapattı, kamu çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi.

Hükûmet yaklaşık 8 bin okulu kapattı, kamu çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi.

Portekiz çarşamba günü ülke genelindeki yaklaşık 8 bin okulu ve zorunlu olmayan kamu hizmetlerini kapattı, vatandaşlardan evde kalmalarını istedi. Sokaklar büyük oranda boş kaldı; şehirlerarası otobüsler durdu, tren ve nehir ulaşımına kısıtlama getirildi. Pingo Doce market zinciri tüm mağazalarını kapattı.

Lizbon'da yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı Web Summit'in gün içindeki etkinlikleri iptal edildi. Telekom operatörleri ve sigorta şirketleri kapasitelerini artırırken, orduyla desteklenen acil durum ekipleri en yüksek alarm seviyesine geçti. Hedef, yıl başında yaşanan Kristin Fırtınası'nın yarattığı yıkımın tekrarlanmasını önlemekti. Kırmızı alarm bölgelerinde 1.000'den fazla asker görevlendirildi.

Gece yarısından sabaha kadar kayda geçen 60 olayın çoğu su baskınıydı.

Gece yarısından sabaha kadar kayda geçen 60 olayın çoğu su baskınıydı.

Acil durum yetkilileri, gece yarısı ile çarşamba sabahı arasında hava koşullarına bağlı 60 olay kaydetti. En çok zarar gören bölgeler Büyük Lizbon ve Setúbal Yarımadası oldu. Lizbon'daki Oriente istasyonu yakınında araçlar kısmen suya gömüldü.

E-Redes yaklaşık 2 bin abonenin elektriksiz kaldığını duyurdu. Portekiz Çevre Ajansı 101 belediyede kentsel su baskını riski bulunduğunu belirtti. Sabah saatlerinde ülke genelinde 18 liman girişi trafiğe kapatıldı.

Fırtına okyanus üzerinde ikiye bölündü, rüzgâr uyarıları kırmızıdan turuncuya çekildi.

Fırtına okyanus üzerinde ikiye bölündü, rüzgâr uyarıları kırmızıdan turuncuya çekildi.

Portekiz Meteoroloji Enstitüsü (IPMA) uzmanı Jorge Ponte, SIC televizyonuna yaptığı açıklamada Charles'ın son saatlerde iki merkeze ayrıldığını ve bunun tabloyu önemli ölçüde değiştirdiğini söyledi. Alçak basınç merkezi Madeira'nın güneyinden geçerek Bruna Fırtınası'yla bağlantılı jet akımından uzaklaştı; fırtınayı güçlendirecek koşullar böylece ortadan kalktı.

Merkezlerden birinin Lizbon'un güneyindeki Alentejo kıyısından, diğerinin ise ülkenin orta kesiminden karaya ulaşması bekleniyordu. IPMA, Lizbon, Setúbal ve Beja için rüzgâr uyarılarını kırmızıdan turuncuya indirdi. Ancak orta ve güneydeki bazı bölgelerde şiddetli yağış için kırmızı alarm sürdü; yağışın kademeli olarak orta ve kuzey bölgelere yayılması bekleniyor.

Madeira'da altı saatte 240 milimetreden fazla yağmur düştü, ekipler 137 olaya müdahale etti.

Madeira'da altı saatte 240 milimetreden fazla yağmur düştü, ekipler 137 olaya müdahale etti.

Fırtınayı ilk karşılayan Madeira'da rüzgâr hızı saatte 130 kilometreyi aştı. IPMA'ya göre yüksek kesimlerde altı saat içinde metrekareye 240 milimetreden fazla yağış düştü. Sivil Koruma ekipleri gece boyunca sel, devrilen ağaçlar ve yollara düşen kayalar nedeniyle 137 noktaya gitti.

Selde sürüklendiğinden korkulan 80 yaşındaki bir adam çarşamba sabahı su basmış bir garajda sağ salim bulundu. Funchal merkezine çıkan yollar ise önlem amacıyla yaklaşık 90 dakika kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldı.

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İspanya'da Piedralaves kasabası, El Horcajo Barajı'ndaki çökme nedeniyle boşaltıldı.

İspanya'da Piedralaves kasabası, El Horcajo Barajı'ndaki çökme nedeniyle boşaltıldı.

Ávila'ya bağlı Piedralaves'te El Horcajo Barajı'nda 3 metrelik bir çökme tespit edilmesi üzerine halk evlerinden tahliye edildi. Yetkililer, yağışın barajın dayanıklılığını aşabileceğinden endişe ediyordu; yaklaşık 3 bin kişinin çarşamba günü de evlerine dönemediği bildirildi.

Tormes Nehri'nin yükselmesi nedeniyle de kırmızı alarm verildi. Extremadura ve Ávila'nın bazı bölgelerinde şiddetli yağış için kırmızı uyarı gün sonuna kadar geçerliydi. Kanarya Adaları'nda saatte 120 kilometreyi aşan rüzgâr deniz ve hava ulaşımını durdurdu, birçok okul tatil edildi. Madrid'de ise parklar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Güney ve doğu İspanya'nın geniş kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgâr için turuncu alarm sürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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