Avrupa'da Kırmızı Alarm: Charles Fırtınası Portekiz'de 350'den Fazla Uçuşu İptal Ettirdi, Okullar Tatil Edildi

Ávila'ya bağlı Piedralaves'te El Horcajo Barajı'nda 3 metrelik bir çökme tespit edilmesi üzerine halk evlerinden tahliye edildi. Yetkililer, yağışın barajın dayanıklılığını aşabileceğinden endişe ediyordu; yaklaşık 3 bin kişinin çarşamba günü de evlerine dönemediği bildirildi.

Tormes Nehri'nin yükselmesi nedeniyle de kırmızı alarm verildi. Extremadura ve Ávila'nın bazı bölgelerinde şiddetli yağış için kırmızı uyarı gün sonuna kadar geçerliydi. Kanarya Adaları'nda saatte 120 kilometreyi aşan rüzgâr deniz ve hava ulaşımını durdurdu, birçok okul tatil edildi. Madrid'de ise parklar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Güney ve doğu İspanya'nın geniş kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgâr için turuncu alarm sürüyor.