10 Soruda Seni Tarihe Damga Vuran Bir İsimle Eşleştiriyoruz!
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Tarih boyunca bazı insanlar zekalarıyla, bazıları cesaretleriyle, bazıları ise dünyayı değiştiren fikirleriyle iz bıraktı. Kimi en zor koşullarda bile pes etmedi, kimi herkesin göremediğini gördü, kimi insanları etkileme gücüyle tarihin akışını değiştirdi.
Peki, senin karakterin geçmişin hangi büyük ismiyle benzerlik taşıyor?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hayatında büyük bir krizle karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
4. İnsanların seni en çok hangi özelliğinle hatırlamasını istersin?
5. Bir topluluğun lideri olsaydın nasıl bir yönetim tarzı benimserdin?
6. Seni en çok ne motive eder?
7. İnsan ilişkilerinde en belirgin özelliğin hangisi?
8. Başarısız olduğunda ne yaparsın?
9. Geçmişte yaşadığın hangi durum seni en çok etkilerdi?
10. Hayatında vazgeçemeyeceğin şey hangisi?
Cleopatra
Leonardo da Vinci
Nelson Mandela
Marie Curie
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