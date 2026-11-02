Antik Çağdan Günümüze: Dünya Tarihinde Ne Kadar İyisin?

Geçmişten günümüze insanlık tarihine yön veren olayları, büyük uygarlıkları ve tarihin akışını değiştiren önemli gelişmeleri ne kadar iyi hatırlıyorsun? Antik Mısır'dan Antik Yunan'a, Fransız Devrimi'nden dünya savaşlarına kadar uzanan dünya tarihi, bugün yaşadığımız dünyayı anlamamız için pek çok ipucu barındırıyor.

Hazırsan başlayalım! Bakalım dünya tarihi bilgin düşündüğünden daha mı iyi, yoksa biraz tarih tekrarı yapmanın zamanı mı geldi?