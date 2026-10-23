Türkiye'yi Gerçekten Tanıyor musun? Bu Testte Kaçta Kaç Yapacaksın?

Türkiye, tarihi binlerce yıl öncesine uzanan şehirleri, birbirinden farklı kültürleri, eşsiz doğal güzellikleri ve köklü gelenekleriyle keşfedilmeyi bekleyen kocaman bir hazine! Peki, yaşadığın ya da ziyaret ettiğin şehirlerin ötesinde Türkiye'yi ne kadar tanıyorsun? Bir şehrin hangi bölgede bulunduğunu bilmekten çok daha fazlası gerekiyor!

Hazırsan Türkiye hakkındaki bilgini sınama zamanı! Bakalım bu testte kaçta kaç yapacaksın?