Interoception Testi: Bedeninin Sana Verdiği Sinyalleri Fark Ediyor musun?
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Kalbinin hızlandığını, midenin sıkıştığını, susadığını ya da aslında çok yorulduğunu ne kadar çabuk fark ediyorsun? Bedenimiz her an bize sayısız sinyal gönderiyor ancak günlük hayatın telaşı içinde bu sinyallerin çoğunu gözden kaçırabiliyoruz. Interoception, yani içsel beden duyumu, vücudumuzdan gelen bu sinyalleri algılama ve yorumlama becerimizle ilgili.
Testi çöz ve kendini daha iyi tanı!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Sabah uyandığında bedenini ilk kontrol ettiğinde genellikle ne fark edersin?
4. Çok yoğun bir gün geçiriyorsun. Bedeninin yorulduğunu nasıl anlarsın?
5. ç olduğunu nasıl anlarsın?
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6. Susadığını ne zaman fark edersin?
7. Stresli bir durum yaşadığında bedeninde ilk ne değişir?
8. Bir anda kalbinin daha hızlı attığını fark ettin. İlk tepkin ne olur?
9. Bir yemeği yedikten sonra bedeninin verdiği tepkiyi ne kadar fark edersin?
10. Şu anda bedenini düşündüğünde kendini en yakın hangisine görüyorsun?
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Bedeninle Güçlü Bir İletişim İçindesin
Bedeninin Sinyallerini Duyuyorsun Ama Çözümlemek İçin Zamana İhtiyacın Var
Zihnin Çok Meşgul, Bedenin Biraz Geri Planda Kalıyor
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