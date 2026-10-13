Interoception Testi: Bedeninin Sana Verdiği Sinyalleri Fark Ediyor musun?

Kalbinin hızlandığını, midenin sıkıştığını, susadığını ya da aslında çok yorulduğunu ne kadar çabuk fark ediyorsun? Bedenimiz her an bize sayısız sinyal gönderiyor ancak günlük hayatın telaşı içinde bu sinyallerin çoğunu gözden kaçırabiliyoruz. Interoception, yani içsel beden duyumu, vücudumuzdan gelen bu sinyalleri algılama ve yorumlama becerimizle ilgili.

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