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Dünya Edebiyatı Klasikleri Testinde Full Çekmek Herkesin Harcı Değil!

Dünya Edebiyatı Klasikleri Testinde Full Çekmek Herkesin Harcı Değil!

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
11.10.2026 - 16:01
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Dünya edebiyatının en unutulmaz eserlerine ne kadar hakimsin? Dostoyevski’den Tolstoy’a, Shakespeare’den Victor Hugo’ya kadar klasikleşmiş eserlerden hazırladığımız bu testte sorular giderek zorlaşıyor. Kitaplığınla ne kadar gurur duyduğunu görmek için hazırsan başlayalım. Bakalım dünya edebiyatı klasiklerinde gerçekten ne kadar iyisin?

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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