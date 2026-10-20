Felsefe Testiyle Hayata Nasıl Bir Pencereden Baktığını Söylüyoruz!

Senin için hayatın en önemli becerilerinden biri, neyi değiştirebileceğini ve neyi olduğu gibi kabul etmen gerektiğini ayırt etmek. Stoacılık da tam olarak bu ayrımın üzerinde durur: Dışarıdaki her olayı yönetemezsin ama kendi tutumun ve tepkilerin üzerinde çalışabilirsin.

Bir şey ters gittiğinde hemen paniklemek yerine, elindeki seçeneklere bakmayı tercih ediyorsun. Bu tavrın seni zor zamanlarda güven veren biri yapabilir. Yalnız dikkat: Her şeyi sakince karşılamak zorundaymışsın gibi davranma; bazen duygularını dile getirmek de gayet yerinde. Stoacı felsefenin önemli temsilcilerinden Epiktetos, insanın kendi yargıları ve tepkileri üzerindeki kontrolünü vurgulayan düşünürlerden biridir.