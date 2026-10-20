Felsefe Testiyle Hayata Nasıl Bir Pencereden Baktığını Söylüyoruz!
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Hayat bazen çözülmesi gereken bir bilmece, bazen de tadını çıkarman gereken kocaman bir macera gibi gelebilir. Günlük hayattaki seçimlerinden yola çıkarak hangi felsefi akıma daha yakın olduğunu bulmaya hazır mısın?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Arkadaşlarınla yaptığın plan son dakika iptal oldu. Ne yaparsın?
4. İnternet bir hafta boyunca kesildi. İlk tepkin?
5. Geçmişte verdiğin bir karardan pişman oldun. Şimdi?
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6. Önünde iki seçenek var: büyük bir hayal veya bugünün keyfi. Hangisi?
7. Yeni bir şehirde sıfırdan başlayacaksın. İlk hamlen?
8. Başarı senin için en çok neye benziyor?
Sen bir Stoacı ruhusun!
Sen bir Epikürcü ruhusun!
Sen bir Varoluşçu ruhusun!
Sen bir Absürdist ruhsun!
Sen bir Şüpheci ruhsun!
Sen bir İdealist ruhsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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