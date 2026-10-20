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Felsefe Testiyle Hayata Nasıl Bir Pencereden Baktığını Söylüyoruz!

Felsefe Testiyle Hayata Nasıl Bir Pencereden Baktığını Söylüyoruz!

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
20.10.2026 - 13:48
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Hayat bazen çözülmesi gereken bir bilmece, bazen de tadını çıkarman gereken kocaman bir macera gibi gelebilir. Günlük hayattaki seçimlerinden yola çıkarak hangi felsefi akıma daha yakın olduğunu bulmaya hazır mısın?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Arkadaşlarınla yaptığın plan son dakika iptal oldu. Ne yaparsın?

4. İnternet bir hafta boyunca kesildi. İlk tepkin?

5. Geçmişte verdiğin bir karardan pişman oldun. Şimdi?

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6. Önünde iki seçenek var: büyük bir hayal veya bugünün keyfi. Hangisi?

7. Yeni bir şehirde sıfırdan başlayacaksın. İlk hamlen?

8. Başarı senin için en çok neye benziyor?

Sen bir Stoacı ruhusun!

Senin için hayatın en önemli becerilerinden biri, neyi değiştirebileceğini ve neyi olduğu gibi kabul etmen gerektiğini ayırt etmek. Stoacılık da tam olarak bu ayrımın üzerinde durur: Dışarıdaki her olayı yönetemezsin ama kendi tutumun ve tepkilerin üzerinde çalışabilirsin.

Bir şey ters gittiğinde hemen paniklemek yerine, elindeki seçeneklere bakmayı tercih ediyorsun. Bu tavrın seni zor zamanlarda güven veren biri yapabilir. Yalnız dikkat: Her şeyi sakince karşılamak zorundaymışsın gibi davranma; bazen duygularını dile getirmek de gayet yerinde. Stoacı felsefenin önemli temsilcilerinden Epiktetos, insanın kendi yargıları ve tepkileri üzerindeki kontrolünü vurgulayan düşünürlerden biridir.

Sen bir Epikürcü ruhusun!

Senin gözünde güzel bir hayat, sürekli daha fazlasının peşinden koşmak demek değil. Epikürcülük, hazza önem verirken ölçülü yaşamayı, gereksiz kaygıları azaltmayı ve dostlukların değerini bilmeyi de öne çıkarır.

Sen bir fincan kahvenin, içten bir sohbetin veya sakin bir akşamın kıymetini bilenlerden olabilirsin. Mutluluğu ulaşılması zor bir hedef olmaktan çıkarıp günlük hayatın içine yerleştiriyorsun. Yalnız dikkat: Küçük keyifleri önemsemek, yeni deneyimlere kapıyı kapatmak anlamına gelmesin. Epikuros, bu felsefi yaklaşımın kurucusu olarak tanınır ve dostluğa büyük önem verir.

Sen bir Varoluşçu ruhusun!

Senin için hayat, hazır bir kullanım kılavuzuyla gelmiyor; seçimlerinle kendi yolunu çiziyorsun. Varoluşçuluk farklı düşünürlerde farklı biçimler alsa da özgürlük, kişisel seçimler ve bu seçimlerin sorumluluğunu üstlenmek önemli temalar arasında yer alır.

Başkalarının senin adına karar vermesindense ne istediğini kendin keşfetmeyi tercih ediyorsun. Bazen belirsizlik yaşasan bile, kendi hayatına yön verme fikri sana güç veriyor. Yalnız dikkat: Her seçimin bütün hayatını tek seferde belirlemesi gerekmiyor; karar değiştirmek de mümkün. Jean-Paul Sartre, özgürlük ve sorumluluk konularını ele alan önemli varoluşçu düşünürlerden biridir.

Sen bir Absürdist ruhsun!

Hayatın her zaman düzenli, mantıklı ve açıklanabilir olmadığını fark ediyorsun. Absürdizm, insanın anlam arayışıyla dünyanın her zaman net bir cevap vermemesi arasındaki gerilimi ele alır; bu çelişkiyi görmek, günlük hayatta mizahı ve merakı korumaya engel değildir.

Planların bozulduğunda bile bazen olayın tuhaf tarafını görebiliyorsun. Her şeyi çözmek zorunda hissetmeden yaşamaya devam edebilmen, sana esnek bir bakış açısı kazandırabilir. Yalnız dikkat: Her şeyi şakaya vurmak, gerçekten önem verdiğin konuları ertelemene neden olmasın. Albert Camus, absürd düşünceyle yakından ilişkilendirilen önemli yazarlardan ve düşünürlerden biridir.

Sen bir Şüpheci ruhsun!

Senin için bir iddianın çok kez tekrarlanması, onun otomatik olarak doğru olduğu anlamına gelmiyor. Felsefi şüphecilik, bilgiye ve kesinlik iddialarına temkinli yaklaşmayı; bir yargıya varmadan önce gerekçeleri incelemeyi önemser.

Bir haber gördüğünde kaynağına bakman veya bir konuda farklı açıklamaları araştırman, meraklı yanının güçlü olduğunu gösterebilir. Kolayca ikna olmaman, daha bilinçli kararlar vermene yardımcı olabilir. Yalnız dikkat: Her şeyi sorgularken karar vermeyi sonsuza kadar erteleme; bazen mevcut kanıtlarla ilerlemek gerekir. Pyrrhon, antik Yunan şüpheciliğiyle ilişkilendirilen önemli isimlerden biridir.

Sen bir İdealist ruhsun!

Sen yalnızca dünyanın şu an nasıl olduğuna değil, nasıl daha iyi olabileceğine de bakıyorsun. İdealizm, felsefede farklı anlamlara gelen geniş bir kavramdır; bu testte daha iyi değerler, daha adil ilişkiler ve daha güzel bir gelecek için umut besleyen yaklaşımı temsil ediyor.

Bir sorun gördüğünde yalnızca şikâyet etmek yerine çözümün parçası olmayı düşünebilirsin. İnsanların birlikte daha iyi şeyler başarabileceğine inanman, çevrene ilham vermeni sağlayabilir. Yalnız dikkat: Her şeyi tek başına düzeltmeye çalışma; büyük değişimler çoğu zaman küçük adımlarla ve iş birliğiyle başlar. Platon, gerçeklik ve idealar üzerine geliştirdiği düşüncelerle felsefi idealizmin tarihinde önemli bir yere sahiptir.

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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