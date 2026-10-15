İnsanların Gözünde Nasıl Birisin? Bu Testte Öğreniyoruz!

İnsanlar seni tanıdıkça güvenebilecekleri birinin karşılarında olduğunu anlıyor. Herkesle hemen samimi olmasan da birini hayatına aldığında kolay kolay yarı yolda bırakmıyorsun. Üstelik gerektiğinde tatlıya bağlayan, gerektiğinde de kimsenin söylemeye cesaret edemediği gerçeği dile getiren kişisin. Arkadaşlarının senden fikir istemesi tesadüf değil; çünkü yalnızca dinlemiyor, gerçekten anlamaya çalışıyorsun. Bazen herkesin sorununu çözmeye çalışırken kendine de vakit ayırmayı unutma!

Senin gibi bir dosta sahip olmak büyük şans!