İnsanların Gözünde Nasıl Birisin? Bu Testte Öğreniyoruz!
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Kendimizi nasıl gördüğümüzle başkalarının bizi nasıl gördüğü her zaman aynı olmayabilir. Günlük alışkanlıklarını seç, çevrendekilerin gözünde nasıl bir insan olduğunu birlikte keşfedelim!
Hazırsan başla!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Günün hangi saatinde kendini en iyi hissediyorsun?
4. Bir yere yetişmeye çalışırken yürüyüşün nasıldır?
5. Biriyle konuşurken en çok hangisini yaparsın?
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6. Rahat bir ortamda otururken kendini nasıl bulursun?
7. Seni güldüren bir şey olduğunda ne olur?
8. Düşüncelerinin renkleri olsaydı hangi renklerde olacağını düşünüyorsun?
9. Yeni bir kalabalığa girdiğinde ilk yaptığın şey nedir?
10. Rüyalarında kendini daha çok hangi rolde hayal edersin?
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Seni "Gerçek Arkadaş" olarak görüyorlar!
Seni ''İlginin Odağında'' olarak görüyorlar!
Seni ''Zekanın ve Yenilikçiliğin Beşiği'' olarak görüyorlar!
Seni ''Dominant Lider'' olarak görüyorlar!
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