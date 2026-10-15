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İnsanların Gözünde Nasıl Birisin? Bu Testte Öğreniyoruz!

İnsanların Gözünde Nasıl Birisin? Bu Testte Öğreniyoruz!

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
15.10.2026 - 13:56
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Kendimizi nasıl gördüğümüzle başkalarının bizi nasıl gördüğü her zaman aynı olmayabilir. Günlük alışkanlıklarını seç, çevrendekilerin gözünde nasıl bir insan olduğunu birlikte keşfedelim!

Hazırsan başla!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Günün hangi saatinde kendini en iyi hissediyorsun?

4. Bir yere yetişmeye çalışırken yürüyüşün nasıldır?

5. Biriyle konuşurken en çok hangisini yaparsın?

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6. Rahat bir ortamda otururken kendini nasıl bulursun?

7. Seni güldüren bir şey olduğunda ne olur?

8. Düşüncelerinin renkleri olsaydı hangi renklerde olacağını düşünüyorsun?

9. Yeni bir kalabalığa girdiğinde ilk yaptığın şey nedir?

10. Rüyalarında kendini daha çok hangi rolde hayal edersin?

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Seni "Gerçek Arkadaş" olarak görüyorlar!

İnsanlar seni tanıdıkça güvenebilecekleri birinin karşılarında olduğunu anlıyor. Herkesle hemen samimi olmasan da birini hayatına aldığında kolay kolay yarı yolda bırakmıyorsun. Üstelik gerektiğinde tatlıya bağlayan, gerektiğinde de kimsenin söylemeye cesaret edemediği gerçeği dile getiren kişisin. Arkadaşlarının senden fikir istemesi tesadüf değil; çünkü yalnızca dinlemiyor, gerçekten anlamaya çalışıyorsun. Bazen herkesin sorununu çözmeye çalışırken kendine de vakit ayırmayı unutma!

Senin gibi bir dosta sahip olmak büyük şans!

Seni ''İlginin Odağında'' olarak görüyorlar!

Sen bir ortama girdiğinde enerjisi fark edilen insanlardansın. Bunu yapmak için özel bir çaba harcamana da gerek yok; bazen bir gülüşün, bazen söylediğin küçücük bir şey ortamı değiştirmeye yetiyor. İnsanlar senin yanında kendilerini daha rahat hissediyor çünkü hem eğlenmeyi biliyor hem de karşı tarafı düşünüyorsun. Yaratıcı tarafın sayesinde sıradan bir günü bile güzel bir anıya dönüştürebilirsin. Tabii herkesin ilgisini çekmeye çalışmadığın hâlde yine de sohbetin merkezinde bulabilirsin kendini!

Işığını kısmana hiç gerek yok!

Seni ''Zekanın ve Yenilikçiliğin Beşiği'' olarak görüyorlar!

Senin için yeni bir fikir, çoğu insanın gözünde fazladan bir işken senin için heyecan verici bir başlangıç. İnsanlar seni meraklı, cesur ve kendi yolunu çizmekten çekinmeyen biri olarak görüyor. Bir şeyin nasıl yapılacağını bilmesen bile öğrenebileceğine güveniyorsun; bu da seni harekete geçiren en güçlü özelliklerinden biri. Üstelik tek bir planın tutmaması seni uzun süre durdurmuyor, hemen başka bir yol düşünmeye başlıyorsun. Bazen biraz yavaşlayıp manzaranın tadını çıkarmak da en az yeni bir hedef kadar iyi gelebilir!

Dünyada keşfedilecek çok şey var; devam et!

Seni ''Dominant Lider'' olarak görüyorlar!

Senin duruşun, kararların ve kendinden emin tavrın insanlara güçlü bir karakterin olduğunu düşündürüyor. Bir ortamda ne istediğini bilen biri olarak görülüyorsun ve insanlar çoğu zaman fikrini merak ediyor. Bazıları ilk başta seni biraz mesafeli hatta kibirli sanabilir ama seni tanıdıkça bu tavrının çoğu zaman kararlılığından geldiğini fark ediyor. Sorumluluk almaktan kaçmaman ve işler karıştığında inisiyatif kullanabilmen seni öne çıkarıyor. Yine de bazen kontrolü başkasına bırakmak da liderliğin bir parçası; her şeyi tek başına üstlenmek zorunda değilsin!

Kendinden emin ol, ama kendine nefes alacak alan da bırak!

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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