İsminin Özelliklerine Göre Nasıl Birisin?

İsmine yaklaşımına göre sen, kalabalığın içinde kendi tarzını korumayı seven birisin. Herkesin seçtiği şeyleri seçmek zorunda hissetmiyor, farklı fikirlerin peşinden gitmekten keyif alıyorsun. Bir ayrıntının başkasına sıradan görünmesi, senin onda bambaşka bir anlam bulmana engel değil. Seni tanıyanlar zaman zaman tahmin edilmesi zor biri olduğunu düşünebilir; çünkü her zaman aynı kalıba sığmak gibi bir derdin yok. Kendine ait bir çizginin olması senin için önemli ve bunu göstermekten çekinmiyorsun.