Bir Kutu Seç, Evrenin Bugün Sana Vermek İstediği Mesajı Gör!

Bugün sana gelen mesaj biraz ters köşe: Uzun zamandır elde etmeye çalıştığın bir şeyin peşinden koşmak yerine, ondan vazgeçmenin sana daha iyi gelebileceği bir dönemdesin. Bu bir insan, bir ilişki, bir iş, bir beklenti veya artık seni mutlu etmeyen eski bir hedef olabilir. Bazen bir şeyi çok istediğimiz için onun artık bize iyi gelip gelmediğini sorgulamayı bırakıyoruz. Belki de senin asıl ihtiyacın yeni bir şey bulmak değil, eski bir şeyi bırakacak cesareti göstermek. Çünkü bazı kapılar açılmadığı için değil, sen hâlâ önündeki kapıya bakmadığın için fark edilmiyor. Bugün kendine şu soruyu sor: 'Bunu gerçekten istediğim için mi tutuyorum, yoksa bir zamanlar çok istediğim için mi?' Vereceğin cevap düşündüğünden daha fazla şeyi değiştirebilir.