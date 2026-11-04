Bilinçaltın Hangi Hayvan Gibi Tepki Veriyor?
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İnsanların stres karşısında verdiği tepkiler, korkularıyla yüzleşme biçimleri ve kendilerini korumak için geliştirdikleri davranışlar birbirinden oldukça farklı. Kimi tehlike hissettiğinde savaşmayı seçerken kimi geri çekilmeyi, kimi ise sessizce çevresini gözlemleyerek doğru anı beklemeyi tercih ediyor. Peki senin farkında olmadan geliştirdiğin savunma mekanizman hangi hayvanın içgüdülerine benziyor?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Beklemediğin bir anda seni zor durumda bırakan bir olay yaşadın. İlk tepkin ne olur?
4. Yakın olduğun biri seni hayal kırıklığına uğrattığında nasıl davranırsın?
5. Kendini hiç tanımadığın insanların bulunduğu bir ortamda buldun. Nasıl hareket edersin?
6. Hayatında kontrol edemediğin bir belirsizlik oluştuğunda ne yaparsın?
7. Birisi sana haksızlık yaptığında en çok hangisi seni anlatır?
8. Bir ilişkinin içinde kendini güvende hissetmen için neye ihtiyaç duyarsın?
9. Büyük bir başarısızlık yaşadığında kendine nasıl yaklaşırsın?
10. İçgüdülerine güvenerek bir karar verdiğinde genellikle nasıl hareket edersin?
AHTAPOT: Tehlike Karşısında Kimliğini Değiştirerek Hayatta Kalıyorsun!
KAPLUMBAĞA: Dünyaya Açılmadan Önce Kendine Bir Güvenlik Alanı Kuruyorsun!
KARGA: İnsanların Söylediklerinden Çok Sakladıklarını Fark Ediyorsun!
FİL: Her Şeyi İçinde Biriktiriyor, Son Ana Kadar Dayanmaya Çalışıyorsun!
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