Sen Narsist misin, Öz Güvenli mi?

Cevapların, kendini savunma ihtiyacının özellikle eleştirildiğinde, yanlış anlaşıldığında veya başkalarıyla karşılaştırıldığında belirginleşebildiğini düşündürüyor olabilir. Kendini korumak elbette doğal bir tepkidir; kimse sürekli haksız bulunmak veya küçümsenmek istemez. Ancak bazen bir eleştiriyi anlamaya çalışmadan önce kendini savunmaya geçmek, karşı tarafın söylemek istediği şeyi duymayı zorlaştırabilir. Bir tartışmada haklı çıkmaya çok fazla odaklandığında asıl meselenin çözülmesi ikinci plana düşebilir. Hata yaptığını kabul etmek, sanki bütün kişiliğinin başarısız olduğunu kabul etmekmiş gibi hissettirebilir. Bu durumda hatayı telafi etmek yerine neden o şekilde davrandığını açıklamaya, karşı tarafın hatalarını hatırlatmaya veya kendini haklı çıkaracak ayrıntıları öne çıkarmaya yönelebilirsin. Bu tepkiler seni kısa vadede koruyor gibi görünse de uzun vadede ilişkilerde anlaşılmayı ve güven kurmayı zorlaştırabilir. Başkalarının başarıları karşısında kendini kıyaslama eğilimin de varsa kendi ilerlemeni görmek yerine sürekli nerede durduğunu ölçmeye başlayabilirsin. Birinin takdir edilmesi sende kendi emeğinin görülmediği hissini yaratabilir; farklı bir fikirle karşılaştığında ise bunu yalnızca bir görüş ayrılığı olarak değil, kendi yeterliliğine yönelik bir meydan okuma olarak algılayabilirsin. Böyle zamanlarda güçlü görünmek, kırıldığını belli etmemek veya kontrolü elinde tutmak daha önemli hâle gelebilir. Fakat güçlü olmak, hiçbir zaman incinmemek ya da her koşulda haklı çıkmak değildir. İnsan bazen yanlış karar verir, kıskanır, kırılır veya başkasının başarısından etkilenir. Bu duyguları kabul etmek kişiliğini zayıflatmaz; aksine, onları başkalarına zarar vermeden yönetebilmeni sağlar. Kendini savunma biçiminin altında hangi duygunun bulunduğunu fark etmek, tepkilerini daha bilinçli seçmene yardımcı olabilir.

Kendine şu soruyu sorabilirsin: Bir tartışmada benim için daha önemli olan şey gerçekten anlaşılmak mı, yoksa karşımdaki kişinin haksız olduğumu düşünmemesini sağlamak mı? Bu iki hedef her zaman aynı değildir. Bazen geri adım atmak yenilmek değil, ilişkiye ve gerçeğe egodan daha fazla değer vermektir. Bazen de eleştirinin tamamını kabul etmek yerine yalnızca haklı olan kısmını almak yeterlidir. Kendini geliştirmek için her durumda kusursuz davranmaya çalışmana gerek yok; savunmaya geçtiğini fark ettiğinde durup karşı tarafı dinlemeyi denemen bile önemli bir değişim olabilir. Senin için en değerli adım, kendini sürekli kanıtlamak zorunda olmadığını fark etmek. Öz güvenin başkalarını ikna etmene bağlı olmadığında hem kendini daha rahat ifade edebilir hem de hatalarınla yüzleşirken daha az tehdit altında hissedebilirsin.