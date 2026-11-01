Sen Narsist misin, Öz Güvenli mi?
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Kendini sevmek, sınırlarını korumak, başarılarınla gurur duymak ve gerektiğinde kendi değerini savunmak sağlıklı öz güvenin önemli parçalarıdır. Ancak kendini değerli hissetmekle diğer insanlardan daha üstün olduğunu düşünmek, eleştirilere açık olmakla her eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak algılamak arasında önemli farklar bulunur. Peki, sen kendine güvenen biri misin, yoksa zaman zaman fark etmeden egonu mu ön plana çıkarıyorsun?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Birisi seni herkesin içinde eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?
4. Yakın bir arkadaşın senden daha büyük bir başarı elde ettiğinde ne hissedersin?
5. Bir ortamda ilgi odağı olmadığında nasıl hissedersin?
6. Bir hata yaptığında genellikle ne yaparsın?
7. Bir ilişkide karşı tarafın ihtiyaçları seninkilerle çatıştığında ne yaparsın?
8. Sosyal medyada paylaştığın bir içerik beklediğin kadar beğeni almadığında ne hissedersin?
9. Birisi senden özür dilediğinde nasıl davranırsın?
10. Senin için sağlıklı öz güven ne anlama geliyor?
Öz güvenin sağlıklı bir zeminde yükseliyor
Onay arayan bir öz değer anlayışın olabilir
Egonu korumaya çalışırken kendini yoruyor olabilirsin
Narsistik özelliklere yakın davranışların olabilir
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