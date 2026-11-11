Kasım İndirimlerine 'Sahte İndirim' Tepkisi: Fiyat Oyunlarına İsyan Ettiler
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Kasım ayıyla birlikte indirim kampanyaları peş peşe başladı. Ancak birçok kişi, takip ettiği ürünlerin fiyatının indirimden hemen önce yükseltildiğini söyledi. Sosyal medyada 'indirim değil bindirim' yorumları art arda geldi.
İşte o paylaşımlar ve konuyla ilgili yönetmeliğin söyledikleri...
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Bir kullanıcı, takip ettiği televizyonun fiyatının "büyük Kasım indirimiyle" 73 bin liradan 84 bin liraya "düştüğünü" yazdı.
Kullanıcıların aktardığı örneklerin çoğunda aynı tablo var.
Ayakkabıdan yazıcıya, televizyondan kıyafete kadar birçok ürün için benzer hesaplar paylaşıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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