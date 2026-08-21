Psikolojiye Göre Kasiyersiz Kasaları Tercih Etmeyen İnsanların Ortak Özellikleri
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Market alışverişinde önünde daha kısa bir sıra varken kasiyerin bulunduğu kasayı tercih edenleri mutlaka görmüşsünüzdür. Hatta bazen bunu siz de yapıyor olabilirsiniz. Peki, birkaç dakikalık hız avantajına rağmen neden bazı insanlar kasiyersiz kasalardan uzak duruyor? Psikolojiye göre bunun altında teknolojiye karşı olmak değil; sosyal etkileşim ihtiyacı, kontrol ve güven duygusu, mahremiyet ve “işi neden ben yapıyorum?” düşüncesi gibi farklı nedenler yatabiliyor.
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Markette birkaç parça ürününüz var.
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Market alışverişi çoğu kişi için tamamen mekanik bir işlem gibi görünse de kasada yaşanan kısa etkileşimlerin sosyal bir tarafı bulunuyor.
İşin diğer tarafında ise kasiyersiz ödeme noktalarını özellikle tercih eden bir grup var.
Özellikle bu sistemlere alışık olmayan kişiler için kasiyersiz ödeme noktaları ilk bakışta göründüğü kadar basit olmayabiliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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