Psikolojiye Göre Kasiyersiz Kasaları Tercih Etmeyen İnsanların Ortak Özellikleri

Önünüzde iki seçenek bulunuyor: Bir tarafta kasiyersiz ödeme noktaları, diğer tarafta birkaç kişinin beklediği geleneksel kasa sırası. Mantıken daha hızlı olan seçeneğe yönelmeniz gerekiyor.

Ama bazen insan yine de kasiyerin olduğu sıraya giriyor.

Türkiye’de kasiyersiz ve self-servis ödeme sistemleri giderek daha fazla markette karşımıza çıkıyor. Tüketici davranışları üzerine yapılan araştırmalar da bu sistemlerin kullanımında teknolojiyi kullanma becerisi, algılanan kolaylık ve fayda gibi unsurların etkili olduğunu gösteriyor.

Peki bazı insanlar neden hâlâ ürünlerini bir çalışanın okutmasını bekliyor?