Şehir Sıcağından Bunalanların Yeni Kaçış Noktası: Serin Havası Ve Doğasıyla Büyülüyor
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde Kaçkar Dağları’nın eteklerinde yer alan Yaylalar köyü, yaz sıcağından ve şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Serin havası, yemyeşil doğası ve etkileyici dağ manzaralarıyla köy, yaz aylarında sakinlik arayanlara adeta nefes aldırıyor.
Kaynak: DHA
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde, Kaçkar Dağları’nın eteklerinde yer alan Yaylalar köyü, yaz sıcaklarından bunalanların uğrak noktalarından biri haline geldi.
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İstanbul’dan Artvin’e gelen Mehmet Kuzgun, köyünde tatil yaparak şehir stresinden uzaklaştığını belirterek, burada geçirdiği zamanın kendisine iyi geldiğini söyledi.
Hatay’da yaşayan Gülşah Kuzgun da yıllardır gelmek istediği bölgeyi bu yaz ziyaret etme fırsatı bulduğunu söyledi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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