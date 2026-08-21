Şehir Sıcağından Bunalanların Yeni Kaçış Noktası: Serin Havası Ve Doğasıyla Büyülüyor

Köyün doğası ve manzarası, özellikle şehir yaşamından uzaklaşmak isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bölgeyi düzenli olarak ziyaret edenlerin anlattıkları, Yaylalar köyünün yalnızca serin havasıyla değil, doğayla iç içe geçirilen sakin günleriyle de öne çıktığını gösteriyor. Kaçkar Dağları’nın zirvesine uzanan geçiş yolları ve çevredeki doğal güzellikler de bölgenin cazibesini artırıyor.

Üstelik Yaylalar köyünün bir başka iddiası da mutfağında. Ziyaretçiler tarafından özellikle cağ kebabı öne çıkarılırken, yüksek dağların çevrelediği köy hem doğa hem de yöresel lezzet arayanlar için farklı bir yaz rotası oluşturuyor.