article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Şehir Sıcağından Bunalanların Yeni Kaçış Noktası: Serin Havası Ve Doğasıyla Büyülüyor

Şehir Sıcağından Bunalanların Yeni Kaçış Noktası: Serin Havası Ve Doğasıyla Büyülüyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 08:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Kaçkar Dağları’nın eteklerinde yer alan Yaylalar köyü, yaz sıcağından ve şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Serin havası, yemyeşil doğası ve etkileyici dağ manzaralarıyla köy, yaz aylarında sakinlik arayanlara adeta nefes aldırıyor.

Kaynak: DHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, Kaçkar Dağları’nın eteklerinde yer alan Yaylalar köyü, yaz sıcaklarından bunalanların uğrak noktalarından biri haline geldi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, Kaçkar Dağları’nın eteklerinde yer alan Yaylalar köyü, yaz sıcaklarından bunalanların uğrak noktalarından biri haline geldi.

Yüksek rakımı, serin havası ve yemyeşil doğasıyla dikkat çeken köy, şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlere sakin bir alternatif sunuyor.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerindeki yaylalar, özellikle yaz aylarında sıcak havadan kaçmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kaçkar Dağları’nın eteklerinde bulunan Yaylalar köyü de bu rotaların öne çıkan durakları arasında yer alıyor.

Köyü ziyaret edenler, ormanlar ve dereler eşliğinde doğa yürüyüşleri yaparken bölgenin manzarasının da tadını çıkarıyor. Yaz aylarında memleketlerine gelen gurbetçiler için de köy, aile ve akrabalarla vakit geçirilen önemli bir buluşma noktası oluyor.

İstanbul’dan Artvin’e gelen Mehmet Kuzgun, köyünde tatil yaparak şehir stresinden uzaklaştığını belirterek, burada geçirdiği zamanın kendisine iyi geldiğini söyledi.

İstanbul’dan Artvin’e gelen Mehmet Kuzgun, köyünde tatil yaparak şehir stresinden uzaklaştığını belirterek, burada geçirdiği zamanın kendisine iyi geldiğini söyledi.

Çorum’da yaşayan Hacı Karkat ise her yaz memleketine geldiğini ve bölgenin doğası sayesinde stres attığını ifade etti.

Yaylalar köyünü ziyaret edenlerin dikkat çektiği unsurlardan biri de Kaçkar Dağları’nın manzarası. Erzincan’dan bölgeyi gezmek için gelen Nergis Sezgin, ailesiyle birlikte dağların eteklerinde vakit geçirdiklerini ve manzaradan etkilendiklerini belirtti.

Hatay’da yaşayan Gülşah Kuzgun da yıllardır gelmek istediği bölgeyi bu yaz ziyaret etme fırsatı bulduğunu söyledi.

Hatay’da yaşayan Gülşah Kuzgun da yıllardır gelmek istediği bölgeyi bu yaz ziyaret etme fırsatı bulduğunu söyledi.

Köyün doğası ve manzarası, özellikle şehir yaşamından uzaklaşmak isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bölgeyi düzenli olarak ziyaret edenlerin anlattıkları, Yaylalar köyünün yalnızca serin havasıyla değil, doğayla iç içe geçirilen sakin günleriyle de öne çıktığını gösteriyor. Kaçkar Dağları’nın zirvesine uzanan geçiş yolları ve çevredeki doğal güzellikler de bölgenin cazibesini artırıyor.

Üstelik Yaylalar köyünün bir başka iddiası da mutfağında. Ziyaretçiler tarafından özellikle cağ kebabı öne çıkarılırken, yüksek dağların çevrelediği köy hem doğa hem de yöresel lezzet arayanlar için farklı bir yaz rotası oluşturuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın