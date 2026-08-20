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75 Yaşındaki Ünlü Oyuncunun Formunun Sırrı: Yıllardır İki Spora Önem Veriyor

75 Yaşındaki Ünlü Oyuncunun Formunun Sırrı: Yıllardır İki Spora Önem Veriyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 17:36
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75 yaşındaki ünlü oyuncu Jane Seymour, yıllara meydan okuyan formuyla dikkat çekiyor. Seymour’un sırrı ise ağır antrenmanlardan çok, yıllardır düzenli olarak sürdürdüğü Pilates ve Gyrotonic rutininde saklı.

Kaynak: https://uk.style.yahoo.com/jane-seymo...
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75 yaşındaki oyuncu Jane Seymour, yıllara meydan okuyan fiziğini korumak için spor rutininden vazgeçmiyor.

75 yaşındaki oyuncu Jane Seymour, yıllara meydan okuyan fiziğini korumak için spor rutininden vazgeçmiyor.

Uzun süredir Pilates ve Gyrotonic antrenmanları yapan Seymour, egzersizi yalnızca görünümünü korumak için değil, enerjisini ve hareket kabiliyetini sürdürmek için uyguluyor.

Seymour’un 18 yılı aşkın süredir birlikte çalıştığı eğitmeni Jeeny Miller, oyuncunun antrenman programının temelinde kontrollü hareketler, güçlü bir merkez bölgesi, esneklik ve doğru postürün bulunduğunu söylüyor.

Gyrotonic, Pilates’e benzer şekilde vücudun merkez bölgesini çalıştırırken daha dairesel ve spiralli hareketlere odaklanıyor. Sistem; dans, yoga ve yüzme gibi farklı disiplinlerden ilham alan hareketlerle omurga hareketliliğini, dengeyi ve eklem kontrolünü desteklemeyi amaçlıyor.

Seymour, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı antrenmanlardan görüntüler de paylaşıyor. Oyuncu, hareket etmenin kendisini daha iyi hissettirdiğini ve Pilates sayesinde güçlü ve dengeli kaldığını belirtiyor.

Antrenmanlarını seyahat programına göre düzenliyor

Antrenmanlarını seyahat programına göre düzenliyor

Seymour, uygun olduğu dönemlerde haftada iki ya da üç kez yaklaşık 55 dakikalık antrenman yapıyor. Yoğun seyahat programı nedeniyle bu sıklık zaman zaman azalabiliyor. Ancak oyuncu, nerede olursa olsun fiziksel olarak aktif kalmaya çalışıyor.

Antrenmanlarda tek bir bölgeye odaklanmak yerine farklı kas grupları birlikte çalıştırılıyor. Özellikle karın bölgesi, kollar, kalçalar ve bacaklar öne çıkıyor.

Karın ve merkez bölgesi antrenmanın temelinde yer alıyor

Seymour’un rutininde karın kaslarını ve gövde stabilitesini hedefleyen hareketler önemli yer tutuyor. Pilates’te kullanılan Hundred, plank to pike, reverse crunch ve diz üstü karın egzersizleri bunlar arasında bulunuyor.

Eğitmeni Miller’a göre hareketlerin önemli bir bölümü merkez bölgesinden başlıyor. Önce karın ve sırt bölgesi doğru konumlandırılıyor, ardından kollar ve bacaklar harekete dahil ediliyor. Bu yaklaşım, yalnızca kasları çalıştırmayı değil, vücudun hareket biçimini de geliştirmeyi amaçlıyor.

En sevdiği hareketlerden biri Pilates Teaser

Seymour’un favorileri arasında Pilates’in daha zorlayıcı hareketlerinden biri olan Teaser bulunuyor. Bu harekette gövde sabitliğini korurken kollar ve bacaklar kontrollü biçimde yukarı kaldırılıyor.

Reformer üzerinde yapılan Elephant hareketi de oyuncunun rutininde yer alıyor. Eller sabit bir yüzeyde tutulurken hareketli platform geriye ve ileriye çekiliyor. Böylece aynı anda karın, kol ve bacak kaslarının çalışması sağlanıyor.

Bir diğer hareket olan Mermaid ise gövdenin yan tarafını ve oblik kasları hedefliyor. Hareket sırasında vücudun yan bölgesi kontrollü biçimde esnetiliyor ve gövde mobilitesi üzerinde çalışılıyor.

Kollar, kalçalar ve bacaklar da ihmal edilmiyor

Seymour’un antrenmanlarında yalnızca karın kaslarına odaklanılmıyor. Reformer üzerinde kol ve omuz çalışmaları yapılırken, zaman zaman serbest ağırlıklardan da yararlanılıyor.

Biceps curl, triceps dip ve Superman gibi hareketlerin yanı sıra sidekick, clamshell, pelvic curl ve bacak daireleri de rutinin parçaları arasında.

Gyrotonic ekipmanlarıyla yapılan kalça ve bacak çalışmaları da özellikle hareket kabiliyetini korumaya yönelik. Seymour ayrıca esneme çalışmalarında Wunda Chair ve özel germe ekipmanlarından yararlanıyor.

Her antrenmanda farklı ekipman kullanıyor

Seymour’un antrenmanlarının dikkat çeken özelliklerinden biri de aynı egzersiz düzenine bağlı kalmaması. Genellikle bir seansta üç veya dört farklı ekipman kullanılıyor ve sonraki antrenmanda kullanılan araçlar değiştiriliyor.

Bu yaklaşım sayesinde farklı hareket açıları, direnç seviyeleri ve kas grupları üzerinde çalışılması hedefleniyor.

Seymour’un fitness anlayışının merkezinde ise tek bir hedef bulunuyor: uzun vadede güçlü ve hareketli kalmak. Oyuncunun yıllardır sürdürdüğü rutin, yüksek tempolu antrenmanlardan çok düzenlilik, kontrollü hareket, kuvvet ve esnekliği bir arada tutmaya dayanıyor.

Seymour’un yaklaşımı aslında yaş aldıkça egzersizin yalnızca fiziksel görünümle ilgili olmadığını da gösteriyor. Düzenli hareket etmek, kas gücünü korumak ve eklem hareketliliğini desteklemek, uzun vadeli fiziksel kapasitenin önemli parçaları arasında yer alıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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