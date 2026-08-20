Analitik Zekalarıyla Einstein'la Aşık Atacak 5 Burç Belli Oldu

Detay denince akla gelen ilk burçlardan biri olan Başak, analitik zekâ konusunda listenin en güçlü adaylarından. Bilgileri küçük parçalara ayırarak değerlendirmesi, hataları kolayca fark etmesi ve bir sonuca ulaşmadan önce ayrıntıları kontrol etmesiyle öne çıkıyor.

Kısacası Başak'ın zihninde hiçbir detay gerçekten 'ufak bir detay' değil.