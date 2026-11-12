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Reklam Kurulu Kâbe Örtüsü ve Mescid-i Aksa İfadeli Ürün Reklamlarını Durdurdu

Reklam Kurulu Kâbe Örtüsü ve Mescid-i Aksa İfadeli Ürün Reklamlarını Durdurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 22:25
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Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarındaki bazı ürün reklamlarını inceleme altına aldı. İncelemenin odağında reklam metinlerinde kullanılan ifadeler vardı. Reklam Kurulu, konuyla ilgili kararlarını verdi.

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Reklamlarda manevi değerler kullanıldı.

Reklamlarda manevi değerler kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarında Kâbe örtüsü, Mescid-i Aksa, Medine Ravza ve Uhud gibi manevi değerlerle ilişkilendirilen ifadeler kullanılarak yapılan ürün reklamlarına müdahale etti. Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı ürünlerin tanıtımında toplumun manevi değer atfettiği bu unsurların ticari amaçlarla kullanıldığı tespit edildi. Kâbe örtüsü, Mescid-i Aksa ve Medine Ravza kokusu gibi ifadelerle ürün tanıtımı yapıldığı belirtildi.

Reklam Kurulu durdurma kararı aldı.

Reklam Kurulu durdurma kararı aldı.

Reklam Kurulu yaptığı incelemelerde bu ifadeler üzerinden ürün tanıtımı yapılmasını toplumun manevi hassasiyetlerini istismar olarak değerlendirdi. İlgili reklamlar mevzuata aykırı bulunarak durdurma kararı alındı. Kararlar 2026/2888, 2026/2892, 2026/2894, 2026/2895 ve 2026/2896 sayılı dosyalar kapsamında verildi.

Ticaret Bakanlığı izin vermeyeceğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı izin vermeyeceğini duyurdu.

Alınan kararlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesine ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümlerine dayandırıldı. Açıklamada, manevi değerlerin ticari kazanç amacıyla reklam aracına dönüştürülmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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