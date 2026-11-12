Reklam Kurulu Kâbe Örtüsü ve Mescid-i Aksa İfadeli Ürün Reklamlarını Durdurdu
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Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarındaki bazı ürün reklamlarını inceleme altına aldı. İncelemenin odağında reklam metinlerinde kullanılan ifadeler vardı. Reklam Kurulu, konuyla ilgili kararlarını verdi.
Reklamlarda manevi değerler kullanıldı.
Reklam Kurulu durdurma kararı aldı.
Ticaret Bakanlığı izin vermeyeceğini duyurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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