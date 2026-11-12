Reklam Kurulu Kâbe Örtüsü ve Mescid-i Aksa İfadeli Ürün Reklamlarını Durdurdu

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarında Kâbe örtüsü, Mescid-i Aksa, Medine Ravza ve Uhud gibi manevi değerlerle ilişkilendirilen ifadeler kullanılarak yapılan ürün reklamlarına müdahale etti. Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı ürünlerin tanıtımında toplumun manevi değer atfettiği bu unsurların ticari amaçlarla kullanıldığı tespit edildi. Kâbe örtüsü, Mescid-i Aksa ve Medine Ravza kokusu gibi ifadelerle ürün tanıtımı yapıldığı belirtildi.